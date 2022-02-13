Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
0:2
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
3' Желтая карточка
Томасик Пётр
0:0
4' Не забитый пенальти
Кадзиор Дамиан
42' Желтая карточка
Валло Кристиан
0:1
64' Гол
Кончковски Мартин
0:2
68' Гол
Вильчек Камиль
90' Желтая карточка
Вида Кристофер
90' Желтая карточка
Жезничак Якуб
90' Желтая карточка
Хэйтли Том
90'+6
1
Каминьски
Кжиштоф
15
Валло
Кристиан
2
Михальски
Дамян
25
Жезничак
Якуб
77
Томасик
Пётр
32
Гербовски
Фридерик
14
Швох
Матеуш
6
Расак
Дамиан
11
Жоржинью
20
Секульски
Лукаш
8
Тушински
Патрик
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
20
Кончковски
Мартин
6
Храпек
Михал
24
Хэйтли
Том
98
Катранис
Александрос
92
Кадзиор
Дамиан
11
Саппинен
Рауно
18
Вильчек
Камиль
Висла Плоцк
4-3-2-1
Пяст
3-4-3

История личных встреч

Висла Плоцк
Пяст

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

6.3%
68.8%
24.9%
1 победа 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
4:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ЭГБ
4:0
Э
0:0
Э
2:1
FL
2:1
FL
1:0
ВД
0:0
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 6 0.29
Damian Warchol 6 0.29
Вольски Рафал 3 (1) 0.14
Швох Матеуш 3 (1) 0.14
Расак Дамиан 3 0.14
Колар Марко 2 0.1
Кривоцюк Антон 2 0.1
Валло Кристиан 1 0.05
Михальски Дамян 1 0.05
Целеменцки Радослав 1 0.05
Лагатор Душан 1 0.05
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.24
Соколовски Патрик 5 0.24
Храпек Михал 4 0.19
Вида Кристофер 3 0.14
Кадзиор Дамиан 2 (1) 0.1
Пырка Аркадиуш 2 0.1
Червински Якуб 2 0.1
Кончковски Мартин 1 0.05
Вильчек Камиль 1 0.05
Стоилькович Никола 1 0.05
Michael Ameyaw 1 0.05
Липски Патрик 0 0
Катранис Александрос 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 9 2
Томасик Пётр 7 0
Фурман Доминик 3 2
Швох Матеуш 5 0
Кривоцюк Антон 5 0
Секульски Лукаш 4 0
Вольски Рафал 4 0
Михальски Дамян 4 0
Лагатор Душан 3 0
Расак Дамиан 3 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Коцыля Давид 2 0
Целеменцки Радослав 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Валло Кристиан 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 5 0
Вида Кристофер 4 0
Хэйтли Том 3 0
Соколовски Патрик 3 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Голубек Якуб 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
11 Не забивали 15
3
19%
1
9%
1-15
3
19%
3
27%
16-30
4
25%
3
27%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
3
27%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
1
6%
5
31%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
2
13%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
19%
4
25%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Пропущено

21
19
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
3
16%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
7
33%
5
26%
76-90

Забито

32
27
18 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 13
2 Не забивали 7
4
13%
6
22%
1-15
7
22%
3
11%
16-30
7
22%
5
19%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
5
16%
7
26%
61-75
4
13%
3
11%
76-90

Пропущено

27
29
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
2
7%
1
3%
1-15
6
22%
3
10%
16-30
4
15%
7
24%
31-45
2
7%
6
21%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
7
26%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Радомьяк Радом - Висла Плоцк 1:1 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0
Пяст
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пяст - Гурник Забже 0:0 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Пяст - Сталь Мелец 1:1 Радомьяк Радом - Пяст 2:2
Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 21 13 6 2 45 - 16 45
2. Погонь Щецин 1:0 21 12 7 2 38 - 16 43
3. Ракув 21 12 5 4 39 - 22 41
4. Радомьяк Радом 21 9 9 3 29 - 18 36
5. Лехия Гданьск 21 10 6 5 35 - 25 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Сталь Мелец 21 8 7 6 28 - 28 31
8. Висла Плоцк 21 9 3 9 30 - 29 30
9. Краковия 21 8 6 7 30 - 29 30
10. Пяст 21 7 5 9 28 - 28 26
11. Шлёнск 21 6 7 8 31 - 33 25
12. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
13. Висла Краков 21 6 3 12 21 - 33 21
14. Заглембе Любин 0:1 21 6 2 13 21 - 40 20
15. Гурник Ленчна 21 4 8 9 21 - 38 20
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 20 3 6 11 22 - 38 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
3. Погонь Щецин 1:0 10 8 2 0 25 - 7 26
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 11 5 5 1 16 - 10 20
8. Краковия 11 5 3 3 18 - 15 18
9. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 10 4 1 5 11 - 12 13
14. Заглембе Любин 0:1 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 11 2 5 4 11 - 20 11
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 11 6 2 3 16 - 14 20
2. Погонь Щецин 1:0 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 11 3 4 4 16 - 17 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
9. Пяст 10 3 3 4 11 - 10 12
10. Сталь Мелец 10 2 5 3 12 - 14 11
11. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 0:1 11 2 1 8 7 - 24 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 10 0 3 7 6 - 19 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Валло Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кадзиор Дамиан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    3'
    Томасик Пётр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Плоцк 0:2 Пяст онлайн


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