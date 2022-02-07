Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Радомьяк Радом
1:1
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
28' Гол
Бранко Рафаэл
1:1
31' Гол
Расак Дамиан
44' Желтая карточка
Целеменцки Радослав
45' Желтая карточка
Жезничак Якуб
45' Желтая карточка
Цихоцки Матеуш
72' Желтая карточка
Расак Дамиан
74' Желтая карточка
Вольски Рафал
90' Вторая желтая карточка
Жезничак Якуб
90'+8
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
2
Thabo
Cele
55
Meik
Karwot
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
1
Каминьски
Кжиштоф
15
Валло
Кристиан
25
Жезничак
Якуб
4
Хжановски
Адам
77
Томасик
Пётр
92
Фурман
Доминик
6
Расак
Дамиан
14
Швох
Матеуш
7
Целеменцки
Радослав
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
Радомьяк Радом
4-4-2
Висла Плоцк
4-3-2-1

История личных встреч

Радомьяк Радом
Висла Плоцк

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 9 (6) 0.45
Мауридес Жуниор 5 0.25
Леандро 4 0.2
Машаду Луиш 2 0.1
Бранко Рафаэл 2 0.1
Абрамович Давид 1 0.05
Радецки Матеуш 1 0.05
Рондон Марио 1 0.05
Богуш Артур 1 0.05
Dominik Sokol 1 0.05
Tiago Matos 1 0.05
Нашименту Филипе 0 0
Meik Karwot 0 0
Damian Jakubik 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 6 0.3
Damian Warchol 6 0.3
Вольски Рафал 3 (1) 0.15
Швох Матеуш 3 (1) 0.15
Расак Дамиан 3 0.15
Колар Марко 2 0.1
Кривоцюк Антон 2 0.1
Валло Кристиан 1 0.05
Михальски Дамян 1 0.05
Целеменцки Радослав 1 0.05
Лагатор Душан 1 0.05
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0

Карточки

Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 7 0
Damian Jakubik 6 0
Машаду Луиш 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Ангельски Кароль 2 1
Meik Karwot 3 0
Бранко Рафаэл 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Абрамович Давид 3 0
Леандро 2 0
Рондон Марио 1 0
Цихоцки Матеуш 1 0
Богуш Артур 1 0
Мауридес Жуниор 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 8 2
Фурман Доминик 3 2
Томасик Пётр 6 0
Швох Матеуш 5 0
Кривоцюк Антон 5 0
Секульски Лукаш 4 0
Вольски Рафал 4 0
Михальски Дамян 4 0
Лагатор Душан 3 0
Расак Дамиан 3 0
Каминьски Кжиштоф 2 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Коцыля Давид 2 0
Целеменцки Радослав 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Dawid Krzyzanski 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
1
7%
1-15
4
27%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
5
33%
3
20%
76-90

Пропущено

8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
4
20%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
38%
7
35%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
2
17%
3
19%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
1
6%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

27
31
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
3
11%
4
13%
1-15
7
26%
7
23%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
7
26%
4
13%
76-90

Пропущено

17
24
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
18%
2
8%
1-15
5
29%
29%
5
21%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1
Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 20 12 6 2 40 - 16 42
2. Погонь Щецин 20 11 7 2 37 - 16 40
3. Ракув 20 11 5 4 38 - 22 38
4. Радомьяк Радом 20 9 9 2 29 - 17 36
5. Лехия Гданьск 20 10 6 4 35 - 23 36
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Висла Плоцк 20 9 3 8 30 - 27 30
8. Сталь Мелец 20 7 7 6 27 - 28 28
9. Краковия 20 7 6 7 28 - 29 27
10. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
11. Шлёнск 20 6 6 8 30 - 32 24
12. Пяст 20 6 5 9 26 - 28 23
13. Висла Краков 20 6 3 11 21 - 32 21
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Гурник Ленчна 20 4 7 9 20 - 37 19
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 10 5 5 0 16 - 9 20
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 10 4 3 3 16 - 15 15
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 10 2 4 4 10 - 19 10
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 11 3 2 6 18 - 21 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
11. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Висла Плоцк 10 1 1 8 13 - 24 4
18. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Цихоцки Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Жезничак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Radoslaw Cielemecki получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Расак Дамиан бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Бранко Рафаэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк онлайн


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