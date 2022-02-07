Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Broni Radom
1:0
28' ГолБранко Рафаэл
1:1
31' ГолРасак Дамиан
44' Желтая карточкаЦелеменцки Радослав
45' Желтая карточкаЖезничак Якуб
45' Желтая карточкаЦихоцки Матеуш
72' Желтая карточкаРасак Дамиан
74' Желтая карточкаВольски Рафал
90' Вторая желтая карточкаЖезничак Якуб
Ход матча
28'
1:0
31'
1:1
45'
45'
72'
74'
90'
9
Леандро
55
Meik
Karwot
20
Машаду
Луиш
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
-
-
22 Tiago Matos
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 ЖоржиньюПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
История личных встреч
Радомьяк Радом
Висла Плоцк
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|9 (6)
|0.45
|Мауридес Жуниор
|5
|0.25
|Леандро
|4
|0.2
|Машаду Луиш
|2
|0.1
|Бранко Рафаэл
|2
|0.1
|Абрамович Давид
|1
|0.05
|Радецки Матеуш
|1
|0.05
|Рондон Марио
|1
|0.05
|Богуш Артур
|1
|0.05
|Dominik Sokol
|1
|0.05
|Tiago Matos
|1
|0.05
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Meik Karwot
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.3
|Damian Warchol
|6
|0.3
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.15
|Швох Матеуш
|3 (1)
|0.15
|Расак Дамиан
|3
|0.15
|Колар Марко
|2
|0.1
|Кривоцюк Антон
|2
|0.1
|Валло Кристиан
|1
|0.05
|Михальски Дамян
|1
|0.05
|Целеменцки Радослав
|1
|0.05
|Лагатор Душан
|1
|0.05
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Карточки
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|7
|0
|Damian Jakubik
|6
|0
|Машаду Луиш
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Ангельски Кароль
|2
|1
|Meik Karwot
|3
|0
|Бранко Рафаэл
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Абрамович Давид
|3
|0
|Леандро
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Цихоцки Матеуш
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Мауридес Жуниор
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|8
|2
|Фурман Доминик
|3
|2
|Томасик Пётр
|6
|0
|Швох Матеуш
|5
|0
|Кривоцюк Антон
|5
|0
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Вольски Рафал
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Лагатор Душан
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Каминьски Кжиштоф
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Целеменцки Радослав
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
7%
1
7%
1-15
4
27%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
5
33%
3
20%
76-90
Пропущено
8
20
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
13%
2
10%
1-15
2
25%
4
20%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
38%
7
35%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 9
2
17%
3
19%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
2
13%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
27
31
13 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
3 Не забивали 1
3
11%
4
13%
1-15
7
26%
7
23%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
3
11%
5
16%
46-60
4
15%
5
16%
61-75
7
26%
4
13%
76-90
Пропущено
17
24
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
18%
2
8%
1-15
5
29%
29%
5
21%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
24%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Легия - Радомьяк Радом 0:3 Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1
Заглембе Любин - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рубин - Висла Плоцк 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:0 Висла Плоцк - Легия 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1
Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|20
|12
|6
|2
|40 - 16
|42
|2.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|3.
|Ракув
|20
|11
|5
|4
|38 - 22
|38
|4.
|Радомьяк Радом
|20
|9
|9
|2
|29 - 17
|36
|5.
|Лехия Гданьск
|20
|10
|6
|4
|35 - 23
|36
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Висла Плоцк
|20
|9
|3
|8
|30 - 27
|30
|8.
|Сталь Мелец
|20
|7
|7
|6
|27 - 28
|28
|9.
|Краковия
|20
|7
|6
|7
|28 - 29
|27
|10.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|11.
|Шлёнск
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|20
|6
|3
|11
|21 - 32
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|20
|4
|7
|9
|20 - 37
|19
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|5
|5
|0
|16 - 9
|20
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|10
|4
|4
|2
|17 - 13
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|7.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|11
|3
|2
|6
|18 - 21
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Висла Плоцк
|10
|1
|1
|8
|13 - 24
|4
|18.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3