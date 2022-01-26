Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stade du Pairay
38' Желтая карточкаБибаув Ваутер
1:0
40' ПенальтиМикаутадзе Жорж
1:1
49' ГолШенклэнд Лоуренс
2:1
57' ГолМазиз Юссеф
79' Желтая карточкаДиш Гийом
90' Желтая карточкаМикаутадзе Жорж
Ход матча
38'
40'
1:0
49'
1:1
57'
2:1
79'
90'
30
Диш
Гийом
25
Вагё
Молла
18
Поати
Морган
17
Кахбах
Матье
88
Мазиз
Юссеф
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
29
Де
Смет
Тибо
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Вагё МоллаЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кахбах МатьеПолузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Elias Spago
-
-
Главный тренер: Гарсия Жан-Луи
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Stipe RadicЗащитник
- Защитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
-
29 Де Смет ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Риго ДантеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
История личных встреч
Серен Юнайтед
Беерсхот-Вильрейк
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|8 (2)
|0.33
|Мазиз Юссеф
|7
|0.29
|Джаллоу Абли
|4
|0.17
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.08
|Gerald Kilota
|1
|0.04
|Fabrice Sambu
|1
|0.04
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.04
|Yahya Nadrani
|1
|0.04
|Бернье Антуан
|0
|0
|Сиссе Ибраима
|0
|0
|Кахбах Матье
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нубисси Мариус
|4
|0.17
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.13
|Дом Джорен
|3
|0.13
|Шенклэнд Лоуренс
|3
|0.13
|Берг Ян
|2
|0.09
|Кайседо Мойсес
|1
|0.04
|Лемос Маурисио
|1
|0.04
|Саньянг Абдулия
|1
|0.04
|Сумаре Исса
|1
|0.04
|Бурден Пьер
|0
|0
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Судзуки Мусаси
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|6
|1
|Сиссе Ибраима
|6
|0
|Gerald Kilota
|5
|0
|Yahya Nadrani
|5
|0
|Мазиз Юссеф
|4
|0
|Диш Гийом
|2
|1
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Микаутадзе Жорж
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Marsoni Sambu
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Галье Тимоти
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|5
|1
|Берг Ян
|4
|1
|Stipe Radic
|2
|2
|Питермат Том
|4
|0
|Бурден Пьер
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Вака Рамиро
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Бибаув Ваутер
|1
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Авенатти Фелипе
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 1
18 Не забивали 15
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
4
29%
5
42%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
5
42%
76-90
Пропущено
22
27
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
3
14%
5
19%
1-15
5
23%
3
11%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
6
27%
5
19%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
3
14%
7
26%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
18 Не забивали 20
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
5
42%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
4
50%
76-90
Пропущено
28
21
10 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 10
0
0%
4
19%
1-15
4
14%
2
10%
16-30
6
21%
5
24%
31-45
3
11%
4
19%
46-60
5
18%
5
24%
61-75
10
36%
1
5%
76-90
Забито
26
20
12 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
3
12%
1
5%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
8
31%
2
10%
31-45
7
27%
5
25%
46-60
2
8%
1
5%
61-75
5
19%
9
45%
76-90
Пропущено
50
48
19 В 1-м тайме 24
31 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 20
3
6%
9
19%
1-15
9
18%
5
10%
16-30
7
14%
10
21%
31-45
9
18%
9
19%
46-60
9
18%
7
15%
61-75
13
26%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Сент-Трейден - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Серен Юнайтед - Свифт Эсперанж 5:0 Мехелен - Серен Юнайтед 2:0
Серен Юнайтед - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 3:1 Генк - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 0:7
Беерсхот-Вильрейк - Остенде 0:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|23
|17
|2
|4
|58 - 21
|53
|2.
|Брюгге
|23
|12
|8
|3
|45 - 30
|44
|3.
|Антверпен
|23
|13
|5
|5
|43 - 26
|44
|4.
|Андерлехт
|24
|11
|9
|4
|52 - 29
|42
|5.
|Шарлеруа
|24
|10
|7
|7
|39 - 33
|37
|6.
|Гент
|24
|10
|7
|7
|36 - 25
|37
|7.
|Серкль Брюгге
|24
|10
|4
|10
|36 - 29
|34
|8.
|Кортрейк
|23
|8
|10
|5
|30 - 26
|34
|9.
|Мехелен
|22
|10
|3
|9
|37 - 38
|33
|10.
|Генк
|23
|9
|5
|9
|45 - 36
|32
|11.
|Сент-Трейден
|24
|8
|4
|12
|26 - 35
|28
|12.
|Стандард
|23
|7
|7
|9
|27 - 37
|28
|13.
|АХ Лёвен
|23
|6
|9
|8
|31 - 38
|27
|14.
|Эйпен
|24
|7
|5
|12
|31 - 41
|26
|15.
|Зульте-Варегем
|23
|6
|6
|11
|33 - 49
|24
|16.
|Остенде
|23
|7
|3
|13
|25 - 46
|24
|17.
|Серен Юнайтед
|24
|7
|1
|16
|26 - 52
|22
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|23
|3
|3
|17
|20 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|12
|8
|1
|3
|25 - 12
|25
|2.
|Антверпен
|12
|7
|3
|2
|25 - 13
|24
|3.
|Гент
|12
|7
|3
|2
|25 - 14
|24
|4.
|Мехелен
|12
|7
|2
|3
|23 - 16
|23
|5.
|Брюгге
|11
|6
|5
|0
|24 - 12
|23
|6.
|Андерлехт
|12
|5
|5
|2
|26 - 17
|20
|7.
|Генк
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Шарлеруа
|12
|4
|4
|4
|14 - 13
|16
|9.
|Кортрейк
|10
|4
|4
|2
|13 - 11
|16
|10.
|Серен Юнайтед
|12
|5
|1
|6
|15 - 23
|16
|11.
|АХ Лёвен
|11
|4
|3
|4
|14 - 17
|15
|12.
|Серкль Брюгге
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|13.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|17 - 19
|14
|14.
|Остенде
|12
|4
|1
|7
|14 - 29
|13
|15.
|Зульте-Варегем
|12
|3
|3
|6
|18 - 28
|12
|16.
|Эйпен
|12
|3
|3
|6
|13 - 21
|12
|17.
|Стандард
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|12
|3
|0
|9
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|11
|9
|1
|1
|33 - 9
|28
|2.
|Андерлехт
|12
|6
|4
|2
|26 - 12
|22
|3.
|Брюгге
|12
|6
|3
|3
|21 - 18
|21
|4.
|Шарлеруа
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|5.
|Антверпен
|11
|6
|2
|3
|18 - 13
|20
|6.
|Серкль Брюгге
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Кортрейк
|13
|4
|6
|3
|17 - 15
|18
|8.
|Стандард
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|9.
|Эйпен
|12
|4
|2
|6
|18 - 20
|14
|10.
|Генк
|12
|4
|2
|6
|21 - 20
|14
|11.
|Сент-Трейден
|12
|4
|2
|6
|9 - 16
|14
|12.
|Гент
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|3
|5
|15 - 21
|12
|14.
|АХ Лёвен
|12
|2
|6
|4
|17 - 21
|12
|15.
|Остенде
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|16.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|17.
|Серен Юнайтед
|12
|2
|0
|10
|11 - 29
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|11
|0
|3
|8
|12 - 27
|3