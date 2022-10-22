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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Зрители: 4412 Главный судья: Франковски Бартож
Сталь Мелец
1:1
Конец матча
Висла Плоцк
0'
13' Желтая карточка
Кривоцюк Антон
1:0
19' Пенальти
Piotr Wlazlo
33' Желтая карточка
Швох Матеуш
74' Желтая карточка
Bartosz Mrozek
79' Желтая карточка
Хжановски Адам
81' Желтая карточка
Гетингер Крыстян
1:1
90' Гол
Damian Warchol
90'+4
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
16
Жира
Павел
7
Доманьски
Мацей
24
Вольски
Мацей
77
Ратайчик
Адам
99
Said
Hamulic
1
Каминьски
Кжиштоф
5
Кривоцюк
Антон
4
Хжановски
Адам
3
Капюади
Стив
21
Igor
Drapinski
8
Фурман
Доминик
89
Павляк
Александр
14
Швох
Матеуш
22
Гоно
Мирослав
10
Вольски
Рафал
17
Левандовски
Матеуш
II
Сталь Мелец
3-4-2-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Висла Плоцк

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 7 0.5
Доманьски Мацей 4 (1) 0.29
Piotr Wlazlo 3 (1) 0.21
Матрас Матеуш 1 0.07
Касперкевич Аркадиуш 1 0.07
Ратайчик Адам 1 0.07
Гербовски Фридерик 1 0.07
Fabian Hiszpanski 1 0.07
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Флис Марцин 0 0
Крук Камиль 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 8 (1) 0.57
Вольски Рафал 5 (1) 0.36
Колар Марко 3 0.21
Валло Кристиан 2 0.14
Секульски Лукаш 2 0.14
Левандовски Матеуш II 2 0.14
Damian Warchol 1 0.07
Кривоцюк Антон 1 0.07
Коцыля Давид 1 0.07
Павляк Александр 1 0.07
Расак Дамиан 0 0
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 2 1
Касперкевич Аркадиуш 2 1
Fabian Hiszpanski 3 0
Piotr Wlazlo 2 0
Bartosz Mrozek 2 0
Крук Камиль 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Флис Марцин 1 0
Гетингер Крыстян 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
David Poreba 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольски Рафал 2 1
Томасик Пётр 2 0
Швох Матеуш 2 0
Фурман Доминик 2 0
Расак Дамиан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Градецки Бартломей 2 0
Павляк Александр 2 0
Капюади Стив 0 1
Жезничак Якуб 1 0
Секульски Лукаш 1 0
Лесняк Филип 1 0
Хжановски Адам 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
1
13%
3
21%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
29%
76-90

Пропущено

10
10
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
2
20%
4
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
5
45%
3
23%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
5
38%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

19
27
12 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
3
16%
2
7%
1-15
3
16%
4
15%
16-30
6
32%
6
22%
31-45
2
11%
5
19%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
2
11%
9
33%
76-90

Пропущено

22
14
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 11
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
5
23%
2
14%
46-60
5
23%
6
43%
61-75
4
18%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сталь Мелец - Пяст 0:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 4:2 Медзь - Сталь Мелец 0:2
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 2:2 Сталь Мелец - Легия 0:1 Пяст - Сталь Мелец 4:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Ракув - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:1 Лех - Сталь Мелец 0:2 Р. Жешув - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:1 Висла Краков - Сталь Мелец 2:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 3:0
Висла Плоцк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Легия 0:3 Висла Плоцк - Легия 2:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Пяст 1:0
Заглембе Любин - Висла Плоцк 2:1 Радомьяк Радом - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 СКРА Ченстохова - Висла Плоцк 1:3 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Висла Плоцк - Медзь 4:1 Лех - Висла Плоцк 1:3 Висла Плоцк - Заря 2:3 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Ракув - Висла Плоцк 0:3 Висла Плоцк - Арка Гдыня 2:0 Стежица - Висла Плоцк 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 13 9 2 2 23 - 9 29
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Легия 1:1 14 7 4 3 17 - 16 25
5. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
6. Погонь Щецин 1:1 14 6 5 3 22 - 18 23
7. Лех 12 6 3 3 14 - 10 21
8. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
9. Варта Познань 13 5 2 6 12 - 13 17
10. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
11. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Гурник Забже 12 3 4 5 18 - 22 13
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 13 3 3 7 14 - 20 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Легия 1:1 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 1:1 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
9. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
16. Варта Познань 6 1 1 4 5 - 10 4
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
8. Погонь Щецин 1:1 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Гурник Забже 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Легия 1:1 7 2 2 3 5 - 11 8
12. Корона Кельце 7 2 2 3 8 - 11 8
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 6
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Медзь Santiago Naveda 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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