Италия: Серия A 2021-2022
Сампдория
0:4
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Наполи
0:1
10' ГолОсимхен Виктор
28' Желтая карточкаДамсгор Миккель
0:2
39' ГолФабиан Руис
0:3
50' ГолОсимхен Виктор
0:4
59' ГолЗелиньски Пётр
77' Желтая карточкаДепаоли Фабио
87' Желтая карточкаМанолас Костас
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
25
Оспина
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
28'
39'
0:2
50'
0:3
59'
0:4
77'
87'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 9
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|2
|0.4
|2.
|Кандрева Антонио
|1
|0.2
|3.
|Йосида Майя
|1
|0.2
|4.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.2
|5.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Осимхен Виктор
|3
|0.6
|2.
|Кулибали Калиду
|2
|0.4
|3.
|Фабиан Руис
|2
|0.4
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1 (1)
|0.2
|5.
|Лосано Ирвинг
|1
|0.2
|6.
|Политано Маттео
|1
|0.2
|7.
|Зелиньски Пётр
|1
|0.2
|8.
|Петанья Андреа
|1
|0.2
|9.
|Ррахмани Амир
|1
|0.2
|10.
|Элмас Эльиф
|1
|0.2
|11.
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|2.
|Торсби Мортен
|2
|0
|3.
|Адриен Силва
|1
|0
|4.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|5.
|Мурру Никола
|1
|0
|6.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|7.
|Колли Омар
|1
|0
|8.
|Депаоли Фабио
|1
|0
|9.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|10.
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руй Мариу
|2
|0
|2.
|Осимхен Виктор
|0
|1
|3.
|Манолас Костас
|1
|0
|4.
|Фабиан Руис
|1
|0
|5.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|6.
|Политано Маттео
|1
|0
|7.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|8.
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|Наполи
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +12 =4 -4Эмполи 0:3 Сампдория Сампдория 2:2 Интер Милан Сампдория 3:1 Тернана Сассуоло 0:0 Сампдория
Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино
Наполи Последние 20 матчей: +15 =4 -1Удинезе 0:4 Наполи Лестер 2:2 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто
Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Наполи: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Наполи 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Наполи Серия A Сампдория 0:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|Рома
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 0:4 Наполи
Исход игры
Сампдория
2% (3)
Ничья
13.2% (20)
Наполи
84.9% (129)
Тотал 2.5
Больше
68.79% (97)
Меньше
31.21% (44)
Обе команды забьют
Да
76.6% (108)
Нет
23.4% (33)
Популярный счёт
1:2 Наполи
51.3% (78)
0:1 Наполи
11.8% (18)
0:2 Наполи
9.2% (14)
1:3 Наполи
7.2% (11)
1:1 Ничья
7.2% (11)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:1 Сампдория
1.3% (2)
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