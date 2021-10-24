Ещё два угловых слева подали башкирцы, но в этих случаях обошлось без остроты у ворот Дюпина.

Пасуются поперёк поля в середине поля казанцы под конец первого тайма, хотя не мешало бы попытаться сравнять счёт перед свистком на перерыв.

Длинные забросы гости отправляют к чужой штрафной площади, но там борьба уверенно выигрывается защитниками "Уфы".

Первый тайм окончен! "Уфа" переигрывает "Рубин" с минимальным счётом. Отдыхаем...

41' Ботака-Иобома пробивал головой после подачи углового - мяч пролетел над самой перекладиной.

40' Дважды пробивали в контратаке уфимцы со средней дистанции, но оба выстрела были блокированы, и мяч ушёл на угловой.

39' Но всё же "Уфа" продолжает стремиться играть достаточно активно, не зажимаясь на своей трети поля, а стараясь организовывать контратаки.

38' Тяжелее начали выглядеть башкирцы под занавес первого тайма. Надо пользоваться этим казанцам и наращивать давление.

37' По общему плану казалось, что гол забит чисто, но у судей ВАР наверняка есть графика, которая и показала наличие офсайда.

36' Да, минимальный офсайд у Дрейера подтвердился. Именно он выполнял голевой прострел на Кварацхелию.

35' ГО-О-ОЛ забивает Хвича после прострела с правого фланга, но взятие ворот отменено из-за офсайда! Ждём подтверждение ВАР.

33' Ещё один угловой с правого фланга подали хозяева поля, но опять получилось без опасности.

32' Хвича на левом фланге атаки пошёл в обыгрыш Плиева, но защитник чётко укрыл мяч корпусом, заработав для своей команды удар от ворот.

31' Штрафной удар из глубины поля выполнили футболисты "Рубина", но уфимцы достаточно уверенно отбились.

30' Против Ин-Бома грубо сыграл Урунов, отмахнувшись локтем. Нарушителю предъявлена жёлтая карточка.

29' Защитникам казанцев нередко приходится просто выносить мяч в аут. Тяжело гостям справляться с прессингом соперников.

28' Угловой на правом фланге разыграли уфимцы, но никакой опасности в этом эпизоде у ворот Дюпина не возникло.

27' С трудом продолжают отбиваться казанцы от регулярных атак "Уфы". Очень активно на каждый эпизод у кромки поля реагирует Алексей Стукалов.

25' 45 на 55 - преимущество по владению мячом в процентном соотношении на стороне "Рубина", но казанцы преимущественно пасуются поперёк поля в центральной зоне.

24' ОПАСНО! Кротов опасно пробивал с близкой дистанции после прострела с правого фланга и рикошета, и Дюпину стоило серьёзного труда свою команду выручить в этом эпизоде.

23' Уфимцы после забитого гола явно не собираются прижиматься к своим воротам, продолжая пытаться играть в атаку.

22' Десятый гол уже в нынешнем чемпионате забил Агаларов. Великолепную первую половину сезона он проводил в составе башкирцев.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Гамид Агаларов!!!

Без разбега Гамид пробил, сумев развести мяч и вратаря по разным углам.

19' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РУБИНА"! Голубева сбили на правом краю штрафной площади гостей. Абильдгор правила нарушил.

18' Кротов нарушил правила против Хвичи на чужой половине поля, после чего футболисты устроили конфликт, но их вовремя удалось разнять. Судья решил не наказывать горячих ребят "горчичниками.

17' В ответной атаке Онугха попытался пробить со средней дистанции, но толком не попал по мячу нападающий "Рубина".

16' Кротов пробивал с 20-ти метров после передачи с левого фланга. Получилось достаточно опасно, но мяч всё же левее створа ворот прошёл немного.

15' А теперь уже сам Голубев, едва вернувшись в игру, сфолил против Абильдгора. Грубости не было, поэтому без жёлтой карточки.

14' Потребовалась помощь Голубеву после предыдущего эпизода - в небольшом нокдауне он оказался. Но уже пришёл в себя парень, и готов продолжать встречу.

13' Абильдгор грубо в середине поля сыграл против Голубева, за что сразу получил жёлтую карточку.

12' Плиев в предыдущем эпизоде пытался выпросить у судьи пенальти, считая, что его придерживали руками, но арбитр не обращает внимания на эти апелляции.

11' Угловой с правого фланга подали уфимцы, но мяч был послан по слишком высокой траектории, и никто до него дотянуться не сумел.

10' Судьи ВАР взяли паузу в игре, чтобы проверить предыдущий эпизод на предмет возможного пенальти, но лишь убедились, что Уремович действительно не фолил.

9' Кротов в контратаке затащил мяч на правый край штрафной площади, но Уремович в рискованном, но чистом подкате сумел выбить мяч у нападающего из-под ног.

8' Онугха в середине поля умело укрыл мяч корпусом, заработав на себе штрафной удар.

7' На левый фланг атаки у казанцев следовал заброс в направлении Кварацхелии, но не лучшим образом он был выполнен, и мяч ушёл за боковую линию.

6' Немного болельщиков на трибунах "БетБум Арены" из-за карантинных ограничений, но стараются они вести себя очень активно, поддерживая своих любимцев.

5' "Рубин" постепенно начинает успокаивать сумбурную игру, катая мяч поперёк поля в центральной зоне.

4' Агаларов традиционно активно старается себя вести в передней линии. Получил он повреждение в матче с "Краснодаром". К счастью, оно оказалось несерьёзным, и лучший бомбардир РПЛ сегодня на поле.

3' Обе команды на первых минутах забрасывают мяч в атаку из глубины поля, надеясь, что защитники соперников грубо ошибутся.

2' Уфимцы сразу заработали аут на левом фланге атаки и пошли вперёд большими силами, но в итоге атака закончилась нарушением правил.