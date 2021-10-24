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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
1:0
Перерыв

Стадион:
Рубин
0'
12' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
1:0
19' Пенальти
Агаларов Гамид
29' Желтая карточка
Урунов Остон
Гол Кварацхелии отменен из-за оф...
1:0. Гамид Агаларов (пенальти)
ВАР проверяет пенальти в ворота ...
31
Беленов
Александр
23
Касинтура
Эгаш
15
Ботака-Иобома
Эрвинг
44
Журавлёв
Юрий
3
Плиев
Константин
5
Йокич
Боян
22
Голубев
Артём
6
Фищенко
Руслан
17
Урунов
Остон
57
Кротов
Вячеслав
9
Агаларов
Гамид
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
5
Уремович
Филип
3
Талби
Монтассар
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
11
Дрейер
Андерс
99
Хакшабанович
Сеад
6
Ин-Бом
Хван
21
Кварацхелия
Хвича
10
Онугха
Герман
Уфа
5-3-2
Рубин
4-1-4-1

История личных встреч

Уфа
Рубин

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 10 (2) 0.83
Иванов Олег 2 (2) 0.17
Камилов Владислав 1 0.08
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Йокич Боян 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 4 0.33
Ин-Бом Хван 2 0.17
Хакшабанович Сеад 1 0.08
Кварацхелия Хвича 1 0.08
Деспотович Джордже 1 (1) 0.08
Йевтич Дарко 1 0.08
Самошников Илья 1 0.08
Онугха Герман 1 0.08
Костюков Михаил 0 0
Бакаев Солтмурад 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 4 0
Камилов Владислав 4 0
Фищенко Руслан 2 1
Агаларов Гамид 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Журавлёв Юрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Голубев Артём 2 0
Никитин Алексей 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Плиев Константин 1 0
Саплинов Александр 1 0
Урунов Остон 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 5 0
Зотов Георгий 4 0
Уремович Филип 4 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Ин-Бом Хван 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Кварацхелия Хвича 2 0
Бакаев Солтмурад 2 0
Шатов Олег 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Зуев Александр 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Талби Монтассар 1 0
Онугха Герман 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Забито

12
12
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
8%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
4
33%
2
17%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
3
17%
2
13%
1-15
3
17%
3
19%
16-30
5
28%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1 Спартак Москва - Уфа 2:0 Легион-Динамо - Уфа 1:1
Уфа - Химки 3:2 Сочи - Уфа 3:1 Уфа - Крылья Советов 1:2 Уфа - Зенит 1:1 Нижний Новгород - Уфа 1:2 Уфа - Локомотив Москва 1:1 Уфа - Динамо Москва 2:3 ЦСКА Москва - Уфа 1:0 Уфа - Виктория Пльзень 0:2 Уфа - Ботошани 2:1 Уфа - Сепси 1:3 Уфа - Олимпиакос 1:1 Университатя Крайова - Уфа 0:2 Уфа - Балтика 2:0 Уфа - Чайка 2:1 Уфа - Велес Москва 0:2
Рубин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1 Динамо Москва - Рубин 2:0
Рубин - Зенит 1:3 Рубин - Урал 4:0 Рубин - Краснодар 1:3 Краснодар - Рубин 2:0 Химки - Рубин 1:1 Рубин - Крылья Советов 1:1 Рубин - Ракув 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ракув - Рубин 0:0 Арсенал Тула - Рубин 0:3 Рубин - Спартак Москва 1:0 Рубин - Сочи 1:3 Рубин - Спартак Москва 0:4 Рубин - Химки 1:0 Рубин - Урал 3:1 Нижний Новгород - Рубин 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
2. Динамо Москва Заявка 12 7 2 3 20 - 12 23
3. ЦСКА Москва Заявка 12 7 2 3 17 - 9 23
4. Краснодар Заявка 12 6 3 3 22 - 11 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 17 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 4 6 1 15 - 10 18
7. Спартак Москва Заявка 11 5 2 4 13 - 10 17
8. Крылья Советов Заявка 12 5 1 6 15 - 16 16
9. Рубин 0:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 14 15
10. Нижний Новгород Заявка 12 4 2 6 13 - 19 14
11. Ахмат Заявка 11 4 0 7 11 - 18 12
12. Ростов Заявка 12 3 3 6 19 - 23 12
13. Уфа 1:0 Заявка 12 3 3 6 13 - 18 12
14. Арсенал Тула Заявка 12 3 3 6 14 - 24 12
15. Химки Заявка 12 2 5 5 11 - 19 11
16. Урал Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
2. Сочи Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
3. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
4. Рубин 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5. Локомотив Москва Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
6. Краснодар Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Динамо Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Спартак Москва Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
9. Арсенал Тула Заявка 6 2 3 1 7 - 8 9
10. Крылья Советов Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
11. Уфа 1:0 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
12. Химки Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
13. Ахмат Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14. Урал Заявка 7 1 3 3 4 - 7 6
15. Ростов Заявка 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Нижний Новгород Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Зенит Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
3. Краснодар Заявка 7 3 2 2 13 - 7 11
4. Нижний Новгород Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
5. ЦСКА Москва Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
7. Ростов Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Локомотив Москва Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
9. Спартак Москва Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10. Крылья Советов Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
11. Ахмат Заявка 6 2 0 4 6 - 11 6
12. Уфа 1:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13. Рубин 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Химки Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
15. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 6 1 0 5 7 - 16 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 10 2 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 7 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Зенит Дзюба Артём 5 0 3
5. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 6 1
3. Ахмат Нижич Зоран 5 1
4. Зенит Кузяев Далер 5 1
5. Урал Бикфалви Эрик 4 1
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Свисток
    Первый тайм окончен! "Уфа" переигрывает "Рубин" с минимальным счётом. Отдыхаем...
  • 45'
    Длинные забросы гости отправляют к чужой штрафной площади, но там борьба уверенно выигрывается защитниками "Уфы".
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты компенсировано.
  • 44'
    Пасуются поперёк поля в середине поля казанцы под конец первого тайма, хотя не мешало бы попытаться сравнять счёт перед свистком на перерыв.
  • Угловой
    42'
    Ещё два угловых слева подали башкирцы, но в этих случаях обошлось без остроты у ворот Дюпина.
  • Опасный момент
    41'
    Ботака-Иобома пробивал головой после подачи углового - мяч пролетел над самой перекладиной.
  • Угловой
    40'
    Дважды пробивали в контратаке уфимцы со средней дистанции, но оба выстрела были блокированы, и мяч ушёл на угловой.
  • 39'
    Но всё же "Уфа" продолжает стремиться играть достаточно активно, не зажимаясь на своей трети поля, а стараясь организовывать контратаки.
  • 38'
    Тяжелее начали выглядеть башкирцы под занавес первого тайма. Надо пользоваться этим казанцам  и наращивать давление.
  • Офсайд
    37'
    По общему плану казалось, что гол забит чисто, но у судей ВАР наверняка есть графика, которая и показала наличие офсайда.
  • Видеоповтор
    36'
    Да, минимальный офсайд у Дрейера подтвердился. Именно он выполнял голевой прострел на Кварацхелию.
  • Офсайд
    35'
    ГО-О-ОЛ забивает Хвича после прострела с правого фланга, но взятие ворот отменено из-за офсайда! Ждём подтверждение ВАР.
  • Угловой
    33'
    Ещё один угловой с правого фланга подали хозяева поля, но опять получилось без опасности.
  • 32'
    Хвича на левом фланге атаки пошёл в обыгрыш Плиева, но защитник чётко укрыл мяч корпусом, заработав для своей команды удар от ворот.
  • 31'
    Штрафной удар из глубины поля выполнили футболисты "Рубина", но уфимцы достаточно уверенно отбились.
  • Желтая карточка
    30'
    Против Ин-Бома грубо сыграл Урунов, отмахнувшись локтем. Нарушителю предъявлена жёлтая карточка.
  • 29'
    Защитникам казанцев нередко приходится просто выносить мяч в аут. Тяжело гостям справляться с прессингом соперников.
  • Угловой
    28'
    Угловой на правом фланге разыграли уфимцы, но никакой опасности в этом эпизоде у ворот Дюпина не возникло.
  • 27'
    С трудом продолжают отбиваться казанцы от регулярных атак "Уфы". Очень активно на каждый эпизод у кромки поля реагирует Алексей Стукалов.
  • 25'
    45 на 55 - преимущество по владению мячом в процентном соотношении на стороне "Рубина", но казанцы преимущественно пасуются поперёк поля в центральной зоне.
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Кротов опасно пробивал с близкой дистанции после прострела с правого фланга и рикошета, и Дюпину стоило серьёзного труда свою команду выручить в этом эпизоде.
  • 23'
    Уфимцы после забитого гола явно не собираются прижиматься к своим воротам, продолжая пытаться играть в атаку.
  • 22'
    Десятый гол уже в нынешнем чемпионате забил Агаларов. Великолепную первую половину сезона он проводил в составе башкирцев.
  • Пенальти
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Гамид Агаларов!!!
    Без разбега Гамид пробил, сумев развести мяч и вратаря по разным углам.
  • Пенальти!
    19'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РУБИНА"! Голубева сбили на правом краю штрафной площади гостей. Абильдгор правила нарушил.
  • Фол, нарушение
    18'
    Кротов нарушил правила против Хвичи на чужой половине поля, после чего футболисты устроили конфликт, но их вовремя удалось разнять. Судья решил не наказывать горячих ребят "горчичниками.
  • 17'
    В ответной атаке Онугха попытался пробить со средней дистанции, но толком не попал по мячу нападающий "Рубина".
  • Опасный момент
    16'
    Кротов пробивал с 20-ти метров после передачи с левого фланга. Получилось достаточно опасно, но мяч всё же левее створа ворот прошёл немного.
  • Фол, нарушение
    15'
    А теперь уже сам Голубев, едва вернувшись в игру, сфолил против Абильдгора. Грубости не было, поэтому без жёлтой карточки.
  • Травма, повреждение
    14'
    Потребовалась помощь Голубеву после предыдущего эпизода - в небольшом нокдауне он оказался. Но уже пришёл в себя парень, и готов продолжать встречу.
  • Желтая карточка
    13'
    Абильдгор грубо в середине поля сыграл против Голубева, за что сразу получил жёлтую карточку.
  • Судья
    12'
    Плиев в предыдущем эпизоде пытался выпросить у судьи пенальти, считая, что его придерживали руками, но арбитр не обращает внимания на эти апелляции.
  • Угловой
    11'
    Угловой с правого фланга подали уфимцы, но мяч был послан по слишком высокой траектории, и никто до него дотянуться не сумел.
  • Видеоповтор
    10'
    Судьи ВАР взяли паузу в игре, чтобы проверить предыдущий эпизод на предмет возможного пенальти, но лишь убедились, что Уремович действительно не фолил.
  • Опасный момент
    9'
    Кротов в контратаке затащил мяч на правый край штрафной площади, но Уремович в рискованном, но чистом подкате сумел выбить мяч у нападающего из-под ног.
  • 8'
    Онугха в середине поля умело укрыл мяч корпусом, заработав на себе штрафной удар.
  • 7'
    На левый фланг атаки у казанцев следовал заброс в направлении Кварацхелии, но не лучшим образом он был выполнен, и мяч ушёл за боковую линию.
  • 6'
    Немного болельщиков на трибунах "БетБум Арены" из-за карантинных ограничений, но стараются они вести себя очень активно, поддерживая своих любимцев.
  • 5'
    "Рубин" постепенно начинает успокаивать сумбурную игру, катая мяч поперёк поля в центральной зоне.
  • 4'
    Агаларов традиционно активно старается себя вести в передней линии. Получил он повреждение в матче с "Краснодаром". К счастью, оно оказалось несерьёзным, и лучший бомбардир РПЛ сегодня на поле.
  • 3'
    Обе команды на первых минутах забрасывают мяч в атаку из глубины поля, надеясь, что защитники соперников грубо ошибутся.
  • 2'
    Уфимцы сразу заработали аут на левом фланге атаки и пошли вперёд большими силами, но в итоге атака закончилась нарушением правил.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Кварацхелия Хвича бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Урунов Остон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Агаларов Гамид из команды Уфа забивает с точки!
  • Желтая карточка
    12'
    Абильдгор Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Уфа 1:0 Рубин онлайн


Прогнозы на матч Уфа 1:0 Рубин

Исход игры
Уфа
11.5% (18)
Ничья
41.7% (65)
Рубин
46.8% (73)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
72.86% (102)
Нет
27.14% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (58)
1:2 Рубин
19.2% (30)
0:1 Рубин
14.1% (22)
2:1 Уфа
5.8% (9)
1:0 Уфа
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:2 Рубин
2.6% (4)
2:0 Уфа
1.3% (2)
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