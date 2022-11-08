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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 16. Стадион: .
Ганновер 96
2:0
Конец матча
Фортуна
0'
23' Желтая карточка
Обердорф Тим
27' Желтая карточка
Ковнацки Давид
1:0
34' Гол
Нильсен Ховард
2:0
43' Гол
Тойхерт Седрик
49' Желтая карточка
Хеннингс Роувен
65' Желтая карточка
Карбовник Михал
82' Желтая карточка
Кён Деррик
90'+5
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
16
Нильсен
Ховард
9
Вайдандт
Хендрик
36
Тойхерт
Седрик
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
5
Кларер
Кристоф
8
Карбовник
Михал
29
Хендрикс
Йоррит
31
Зоботка
Марсель
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
9
Ковнацки
Давид
28
Хеннингс
Роувен
Ганновер 96
3-4-1-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Ганновер 96
Фортуна

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
К
3:0
Б2
3:2
Б2
3:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:0
Б2
2:2
К
6:1
Б
3:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.29
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

2
0.29

Среднее время на гол

45
315

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2.17
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
120

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нильсен Ховард 7 0.44
Тойхерт Седрик 6 0.38
Муроя Сэй 3 0.19
Бейер Максимилиан 3 (1) 0.19
Кён Деррик 1 0.06
Вайдандт Хендрик 1 0.06
Крайнц Лука 1 0.06
Керк Себастьян 1 (1) 0.06
Безушков Макс 0 0
Enzo Leopold 0 0
Шауб Луис 0 0
Дем Янник 0 0
Antonio Foti 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 6 (2) 0.38
Аппелькамп Синта 4 0.25
Хеннингс Роувен 3 (1) 0.19
Петерсон Кристофер 2 0.13
Клаус Феликс 2 0.13
Зоботка Марсель 2 0.13
Гинчек Даниэль 1 0.06
Николя Гавори 1 0.06
Танака Ао 1 0.06
Обердорф Тим 1 0.06
Хоффманн Андре 1 0.06
Ийоха Эммануэль 1 0.06
Карбовник Михал 0 0
Хендрикс Йоррит 0 0
Кларер Кристоф 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Крайнц Лука 5 0
Нойман Фил 3 1
Бёрнер Юлиан 4 0
Кён Деррик 4 0
Цилер Рон-Роберт 3 0
Тойхерт Седрик 3 0
Нильсен Ховард 2 0
Муроя Сэй 2 0
Шауб Луис 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Дем Янник 1 0
Enzo Leopold 1 0
Antonio Foti 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зоботка Марсель 3 1
Хеннингс Роувен 4 0
Ковнацки Давид 4 0
Карбовник Михал 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Николя Гавори 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Петерсон Кристофер 2 0
Обердорф Тим 2 0
Гинчек Даниэль 1 0
Циммерман Маттиас 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
3
Ганновер 96
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Фортуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

8
16
Ганновер 96
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Фортуна
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

13
19

Голы по времени матча

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
4
67%
2
17%
76-90

Забито

13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

25
25
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
6
24%
3
12%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
6
24%
2
8%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
6
24%
5
20%
76-90

Пропущено

16
18
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
6
38%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2
Ганновер 96 - Арминия 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1
Фортуна
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2

Результаты матчей

Ганновер 96
Фортуна

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
4
5
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
9
7
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 15 9 5 1 25 - 14 32
2. Гамбург 15 10 1 4 25 - 16 31
3. Хайденхайм 15 7 6 2 24 - 13 27
4. Ганновер 96 16 8 3 5 24 - 17 27
5. Фортуна 16 8 2 6 25 - 18 26
6. Падерборн 16 8 2 6 34 - 20 26
7. Кайзерслаутерн 16 6 8 2 27 - 22 26
8. Хольштайн Киль 16 6 6 4 29 - 27 24
9. Ян 15 5 3 7 15 - 24 18
10. Карлсруэ 16 5 2 9 22 - 26 17
11. Ганза 15 5 2 8 15 - 22 17
12. Айнтрахт Бр 15 4 5 6 17 - 24 17
13. Магдебург 15 5 2 8 19 - 29 17
14. Санкт-Паули 16 3 7 6 19 - 21 16
15. Зандхаузен 15 4 4 7 16 - 21 16
16. Гройтер Фюрт 15 3 7 5 20 - 25 16
17. Нюрнберг 15 4 3 8 13 - 23 15
18. Арминия 16 4 2 10 20 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 9 6 0 3 26 - 11 18
2. Дармштадт 8 5 3 0 14 - 5 18
3. Хайденхайм 7 5 2 0 16 - 6 17
4. Ганновер 96 8 5 2 1 12 - 6 17
5. Фортуна 7 5 1 1 16 - 6 16
6. Санкт-Паули 8 3 5 0 13 - 6 14
7. Кайзерслаутерн 9 3 4 2 14 - 14 13
8. Гамбург 8 4 1 3 11 - 8 13
9. Ян 8 3 3 2 8 - 12 12
10. Хольштайн Киль 7 3 2 2 13 - 9 11
11. Гройтер Фюрт 8 2 5 1 12 - 12 11
12. Айнтрахт Бр 8 3 2 3 10 - 10 11
13. Зандхаузен 7 3 2 2 9 - 8 11
14. Карлсруэ 8 3 1 4 12 - 13 10
15. Арминия 7 3 0 4 13 - 13 9
16. Ганза 8 3 0 5 7 - 10 9
17. Нюрнберг 7 2 1 4 6 - 10 7
18. Магдебург 7 2 1 4 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 7 6 0 1 14 - 8 18
2. Дармштадт 7 4 2 1 11 - 9 14
3. Кайзерслаутерн 7 3 4 0 13 - 8 13
4. Хольштайн Киль 9 3 4 2 16 - 18 13
5. Хайденхайм 8 2 4 2 8 - 7 10
6. Ганновер 96 8 3 1 4 12 - 11 10
7. Фортуна 9 3 1 5 9 - 12 10
8. Магдебург 8 3 1 4 13 - 17 10
9. Падерборн 7 2 2 3 8 - 9 8
10. Ганза 7 2 2 3 8 - 12 8
11. Нюрнберг 8 2 2 4 7 - 13 8
12. Карлсруэ 8 2 1 5 10 - 13 7
13. Ян 7 2 0 5 7 - 12 6
14. Айнтрахт Бр 7 1 3 3 7 - 14 6
15. Гройтер Фюрт 7 1 2 4 8 - 13 5
16. Зандхаузен 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Арминия 9 1 2 6 7 - 14 5
18. Санкт-Паули 8 0 2 6 6 - 15 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 10 (2)
Гамбург Глацель Роберт 9 (1)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 8 (2)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (5)
Ганновер 96 Нильсен Ховард 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 7
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ганза Лукас Фрёде 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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