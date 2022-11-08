Тур: 16. Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена.
2:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаОбердорф Тим
27' Желтая карточкаКовнацки Давид
1:0
34' ГолНильсен Ховард
2:0
43' ГолТойхерт Седрик
49' Желтая карточкаХеннингс Роувен
65' Желтая карточкаКарбовник Михал
82' Желтая карточкаКён Деррик
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
23'
27'
34'
1:0
43'
49'
65'
79'
82'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 10
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
20
Дем
Янник
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
18
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Antonio Foti
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Баа КвадвоПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
-
46 Elione Neto
-
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Ганновер 96
Фортуна
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.29
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
2
0.29
Среднее время на гол
45
315
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2.17
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
120
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нильсен Ховард
|7
|0.44
|Тойхерт Седрик
|6
|0.38
|Муроя Сэй
|3
|0.19
|Бейер Максимилиан
|3 (1)
|0.19
|Кён Деррик
|1
|0.06
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.06
|Крайнц Лука
|1
|0.06
|Керк Себастьян
|1 (1)
|0.06
|Безушков Макс
|0
|0
|Enzo Leopold
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
|Дем Янник
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|6 (2)
|0.38
|Аппелькамп Синта
|4
|0.25
|Хеннингс Роувен
|3 (1)
|0.19
|Петерсон Кристофер
|2
|0.13
|Клаус Феликс
|2
|0.13
|Зоботка Марсель
|2
|0.13
|Гинчек Даниэль
|1
|0.06
|Николя Гавори
|1
|0.06
|Танака Ао
|1
|0.06
|Обердорф Тим
|1
|0.06
|Хоффманн Андре
|1
|0.06
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.06
|Карбовник Михал
|0
|0
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|7
|0
|Крайнц Лука
|5
|0
|Нойман Фил
|3
|1
|Бёрнер Юлиан
|4
|0
|Кён Деррик
|4
|0
|Цилер Рон-Роберт
|3
|0
|Тойхерт Седрик
|3
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Antonio Foti
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зоботка Марсель
|3
|1
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|Ковнацки Давид
|4
|0
|Карбовник Михал
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|0
|Обердорф Тим
|2
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Фортуна
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
3
Ганновер 96
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Фортуна
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
8
16
Ганновер 96
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Фортуна
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
13
19
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
4
67%
2
17%
76-90
Забито
13
16
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
23%
2
13%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
15%
4
25%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
25
25
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
6
24%
3
12%
1-15
1
4%
5
20%
16-30
6
24%
2
8%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
3
12%
6
24%
61-75
6
24%
5
20%
76-90
Пропущено
16
18
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
4
25%
4
22%
61-75
6
38%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дармштадт - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 1:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Боруссия Д 0:2
Ганновер 96 - Арминия 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 2:3 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 1:1 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ян 1:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Падерборн - Ганновер 96 4:2 Шотт Майнц - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Оснабрюк - Ганновер 96 1:1
Фортуна
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фортуна - Санкт-Паули 1:0 Хольштайн Киль - Фортуна 1:2 Карлсруэ - Фортуна 0:2 Ян - Фортуна 0:3
Фортуна - Нюрнберг 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:0 Фортуна - Арминия 4:1 Гамбург - Фортуна 2:0 Фортуна - Ганза 3:1 Хайденхайм - Фортуна 2:1 Фортуна - Ян 4:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 2:2 Фортуна - Гройтер Фюрт 2:2 Зандхаузен - Фортуна 1:0 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:4 Фортуна - Падерборн 2:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Фортуна - Твенте 1:5 Кобленц - Фортуна 0:1 Фортуна - Олимпиакос 1:2
Результаты матчей
Ганновер 96
Фортуна
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
4 раза 50%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
35
45
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
79
97
214
313
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|15
|9
|5
|1
|25 - 14
|32
|2.
|Гамбург
|15
|10
|1
|4
|25 - 16
|31
|3.
|Хайденхайм
|15
|7
|6
|2
|24 - 13
|27
|4.
|Ганновер 96
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|5.
|Фортуна
|16
|8
|2
|6
|25 - 18
|26
|6.
|Падерборн
|16
|8
|2
|6
|34 - 20
|26
|7.
|Кайзерслаутерн
|16
|6
|8
|2
|27 - 22
|26
|8.
|Хольштайн Киль
|16
|6
|6
|4
|29 - 27
|24
|9.
|Ян
|15
|5
|3
|7
|15 - 24
|18
|10.
|Карлсруэ
|16
|5
|2
|9
|22 - 26
|17
|11.
|Ганза
|15
|5
|2
|8
|15 - 22
|17
|12.
|Айнтрахт Бр
|15
|4
|5
|6
|17 - 24
|17
|13.
|Магдебург
|15
|5
|2
|8
|19 - 29
|17
|14.
|Санкт-Паули
|16
|3
|7
|6
|19 - 21
|16
|15.
|Зандхаузен
|15
|4
|4
|7
|16 - 21
|16
|16.
|Гройтер Фюрт
|15
|3
|7
|5
|20 - 25
|16
|17.
|Нюрнберг
|15
|4
|3
|8
|13 - 23
|15
|18.
|Арминия
|16
|4
|2
|10
|20 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|9
|6
|0
|3
|26 - 11
|18
|2.
|Дармштадт
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|3.
|Хайденхайм
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|4.
|Ганновер 96
|8
|5
|2
|1
|12 - 6
|17
|5.
|Фортуна
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|6.
|Санкт-Паули
|8
|3
|5
|0
|13 - 6
|14
|7.
|Кайзерслаутерн
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|8.
|Гамбург
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|9.
|Ян
|8
|3
|3
|2
|8 - 12
|12
|10.
|Хольштайн Киль
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|11.
|Гройтер Фюрт
|8
|2
|5
|1
|12 - 12
|11
|12.
|Айнтрахт Бр
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|13.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|14.
|Карлсруэ
|8
|3
|1
|4
|12 - 13
|10
|15.
|Арминия
|7
|3
|0
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Ганза
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|17.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Магдебург
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|7
|6
|0
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|3.
|Кайзерслаутерн
|7
|3
|4
|0
|13 - 8
|13
|4.
|Хольштайн Киль
|9
|3
|4
|2
|16 - 18
|13
|5.
|Хайденхайм
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Ганновер 96
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Фортуна
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|8.
|Магдебург
|8
|3
|1
|4
|13 - 17
|10
|9.
|Падерборн
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|10.
|Ганза
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|Нюрнберг
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|12.
|Карлсруэ
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|13.
|Ян
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|14.
|Айнтрахт Бр
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|16.
|Зандхаузен
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Арминия
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|18.
|Санкт-Паули
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|10 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|9 (1)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|8 (2)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (5)
|Ганновер 96
|Нильсен Ховард
|7 (2)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|7
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Санкт-Паули
|Ирвайн Джексон
|6
|Ганза
|Лукас Фрёде
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6