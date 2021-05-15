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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес Гэлакси
2:0
Конец матча

Стадион:
Остин
0'
0:0
26' Не забитый пенальти
Чичарито
1:0
35' Гол
Ллетгет Себастьян
2:0
77' Гол
Чичарито
90'+4
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
5
Стирс
Дэниэл
3
Уильямс
Дэррик
19
Вильяфана
Хорхе
27
Харви
Карлос
8
Дос
Сантос
Хонатан
26
Альварес
Эфраин
17
Ллетгет
Себастьян
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
41
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
3
Романа
Джохан
5
Беслер
Мэтт
21
Колманич
Жан
7
Почеттино
Томас
15
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
20
Страуд
Джаред
9
Хюсен
Дэнни
10
Домингес
Сесильо
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Остин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичарито 7 1.4
2. Ллетгет Себастьян 1 0.2
3. Кьестан Саша 1 0.2
4. Дос Сантос Хонатан 1 0.2
5. Васкес Виктор II 0 0
6. Уильямс Дэррик 0 0
7. Стирс Дэниэл 0 0
8. Зубак Итан 0 0
9. Араухо Хулиан 0 0
Остин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фагундес Диего 2 0.4
2. Домингес Сесильо 2 0.4
3. Галлахер Джон 1 0.2
4. Страуд Джаред 0 0
5. Редес Родни 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Дос Сантос Хонатан 1 0
2. Чичарито 1 0
3. Вильяфана Хорхе 1 0
4. Грандсир Самуэль 1 0
5. Альварес Эфраин 1 0
6. Харви Карлос 1 0
7. Араухо Хулиан 1 0
8. Салдана Адам 1 0
Остин
# Игрок      
1. Ринг Александр 1 1
2. Даниэль Перейра 2 0
3. Романа Джохан 2 0
4. Берхальтер Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 20% (2) 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3)
Остин 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин Последние 4 матча: +2 =0 -2
Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
2. Клёб де Фут Монреаль Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
3. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 5 2 2 1 6 - 6 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
5. Орландо Сити Заявка 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
7. Ди Си Юнайтед Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
8. Атланта Юнайтед Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9. Торонто Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Коламбус Кру Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Интер Майами Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
13. Чикаго Файр Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 5 4 1 0 11 - 2 13
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 5 4 0 1 10 - 8 12
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 5 3 0 2 10 - 6 9
4. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Колорадо Рэпидс Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
7. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8. Реал Солт-Лейк Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Лос-Анджелес Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Даллас Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
12. Филадельфия Юнион Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
13. Портленд Тимберс Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
14. Миннесота Юнайтед Заявка 5 1 0 4 4 - 10 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Ди Си Юнайтед Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Нэшвилл Заявка 4 1 3 0 6 - 4 6
5. Орландо Сити Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
6. Торонто Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Нью-Йорк Сити Заявка 2 1 1 0 6 - 1 4
8. Коламбус Кру Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10. Атланта Юнайтед Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
11. Чикаго Файр Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Интер Майами Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Цинциннати Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 3 0 0 7 - 3 9
2. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сиэтл Саундерс Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Даллас Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Лос-Анджелес Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Реал Солт-Лейк Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Портленд Тимберс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Филадельфия Юнион Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14. Остин Заявка 0 - 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Клёб де Фут Монреаль Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
2. Интер Майами Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
5. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
6. Орландо Сити Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Торонто Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
8. Коламбус Кру Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
9. Цинциннати Заявка 3 0 1 2 2 - 10 1
10. Нэшвилл Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
13. Чикаго Файр Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Остин Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
3. Филадельфия Юнион Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Реал Солт-Лейк Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Лос-Анджелес Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Даллас Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13. Портленд Тимберс Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Миннесота Юнайтед Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 7 0 1
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 5 1 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 4 1 1
4. Нью-Йорк Сити Медина Хесус 4 0 0
5. Реал Солт-Лейк Рубин Рубио 3 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Филадельфия Юнион Монтейру Жамиру 4 0
2. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 4 0
3. Интер Майами Пирес Леандро 3 0
4. Нэшвилл Годой Анибал 3 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Лопес Хавьер-Эдуардо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Хименес Эктор уходит с поля. Лима Ник выходит вместо него
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Ллетгет Себастьян бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Чичарито пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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