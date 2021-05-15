США: МЛС 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
2:0
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Остин
0:0
26' Не забитый пенальтиЧичарито
1:0
35' ГолЛлетгет Себастьян
2:0
77' ГолЧичарито
27
Харви
Карлос
14
Чичарито
41
Стувер
Брэд
21
Колманич
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Харви КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
29 Зубак ИтанПолузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Манне КекутаНападающий
-
11 Редес РодниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
Ход матча
26'
0:0
35'
77'
2:0
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичарито
|7
|1.4
|2.
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.2
|3.
|Кьестан Саша
|1
|0.2
|4.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.2
|5.
|Васкес Виктор II
|0
|0
|6.
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|7.
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|8.
|Зубак Итан
|0
|0
|9.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фагундес Диего
|2
|0.4
|2.
|Домингес Сесильо
|2
|0.4
|3.
|Галлахер Джон
|1
|0.2
|4.
|Страуд Джаред
|0
|0
|5.
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0
|2.
|Чичарито
|1
|0
|3.
|Вильяфана Хорхе
|1
|0
|4.
|Грандсир Самуэль
|1
|0
|5.
|Альварес Эфраин
|1
|0
|6.
|Харви Карлос
|1
|0
|7.
|Араухо Хулиан
|1
|0
|8.
|Салдана Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Александр
|1
|1
|2.
|Даниэль Перейра
|2
|0
|3.
|Романа Джохан
|2
|0
|4.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|20% (2)
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|Остин
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =2 -10Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Интер Майами 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Остин Последние 4 матча: +2 =0 -2Спортинг Канзас-Сити 2:1 Остин Миннесота Юнайтед 0:1 Остин Колорадо Рэпидс 1:3 Остин Лос-Анджелес 2:0 Остин
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Торонто
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 8
|12
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|4.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Даллас
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|12.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|14.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Нэшвилл
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|Торонто
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|9
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Даллас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Остин
|Заявка
|0
|-
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|2.
|Интер Майами
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Торонто
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|10.
|Нэшвилл
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Остин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Хьюстон Динамо
|1:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Даллас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Чичарито
|7
|0
|1
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|5
|1
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|4
|1
|1
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Медина Хесус
|4
|0
|0
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Рубин Рубио
|3
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Филадельфия Юнион
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|4
|0
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Годой Анибал
|3
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|3
|0