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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лестер 1:0 Манчестер Сити Лестер 3:2 Вильярреал КПР 3:3 Лестер Уиком 1:0 Лестер
Бёртон 0:0 Лестер Лестер 2:4 Тоттенхэм Челси 2:1 Лестер Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вулверхэмптон 0:1 Сельта Ковентри 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Сток Сити Лас-Пальмас 3:2 Вулверхэмптон
Бетис 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Крю Александра Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Вулверхэмптон Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс

Последние игры между собой

Лестер: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 4:3 Лестер Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Кубок лиги Лестер 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Лестер Товарищеские матчи Лестер 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Лестер
Команда И В Н П Г О
1. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Вест Хэм 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ливерпуль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Норвич 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лестер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эвертон 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Астон Вилла 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Тоттенхэм 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ньюкасл 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Брайтон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Саутгемптон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лидс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Брентфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уотфорд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бёрнли 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2021, осталось 2 дня 10 часов 14 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Лестер 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    Вулверхэмптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.74
    3.96
    5.31
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Лестер - Вулверхэмптон онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Лестер
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    45.5% (20)
    1:0 Лестер
    27.3% (12)
    2:0 Лестер
    11.4% (5)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
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