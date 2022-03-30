Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Брентфорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|8 (1)
|0.29
|Хаверц Кай
|6
|0.21
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.21
|Джеймс Рис II
|5
|0.18
|Лукаку Ромелу
|5
|0.18
|Зиеш Хаким
|4
|0.14
|Пулишич Кристиан
|4
|0.14
|Чалоба Трево
|3
|0.11
|Чилуэлл Бен
|3
|0.11
|Силва Тьяго
|3
|0.11
|Ковачич Матео
|2
|0.07
|Канте Н'Голо
|2
|0.07
|Рюдигер Антонио
|2
|0.07
|Алонсо Маркос
|1
|0.04
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.04
|Вернер Тимо
|1
|0.04
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|11 (5)
|0.37
|Висса Йоан
|4
|0.13
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.1
|Норгор Кристиан
|2
|0.07
|Каньос Серхи
|2
|0.07
|Генри Рико
|2
|0.07
|Янельт Витали
|2
|0.07
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Годдос Саман
|1
|0.03
|Пиннок Итан
|1
|0.03
|Расмуссен Мадс
|1
|0.03
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.03
|Баптист Шендон
|1
|0.03
|Айер Кристоффер
|0
|0
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|6
|0
|Рюдигер Антонио
|6
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|7
|0
|Янссон Понтус
|6
|0
|Тони Айвен
|6
|0
|Каньос Серхи
|6
|0
|Айер Кристоффер
|4
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Янельт Витали
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Дасилва Джошуа
|0
|1
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Бех Мадс
|1
|0
|Расмуссен Мадс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
3
11%
3
17%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
6
22%
4
22%
31-45
6
22%
3
17%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
7
26%
4
22%
76-90
Пропущено
11
27
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
9%
4
15%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
2
18%
2
7%
46-60
3
27%
6
22%
61-75
3
27%
5
19%
76-90
Забито
30
16
14 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
4
13%
0
0%
1-15
6
20%
3
19%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
6
20%
7
44%
76-90
Пропущено
8
19
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
1
13%
3
16%
76-90
Забито
57
34
26 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 20
22 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
7
12%
3
9%
1-15
9
16%
6
18%
16-30
10
18%
5
15%
31-45
12
21%
5
15%
46-60
6
11%
4
12%
61-75
13
23%
11
32%
76-90
Пропущено
19
46
6 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 24
1
5%
6
13%
1-15
2
11%
6
13%
16-30
3
16%
12
26%
31-45
4
21%
5
11%
46-60
5
26%
9
20%
61-75
4
21%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3
Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|29
|22
|4
|3
|68 - 18
|70
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|75 - 20
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|57 - 19
|59
|4.
|Арсенал
|Заявка
|28
|17
|3
|8
|44 - 31
|54
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|29
|16
|3
|10
|47 - 36
|51
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|29
|14
|8
|7
|48 - 40
|50
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|49 - 39
|48
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|31 - 26
|46
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|41 - 40
|36
|10.
|Лестер
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|42 - 46
|36
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 45
|35
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|29
|7
|13
|9
|39 - 38
|34
|13.
|Брайтон
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 36
|33
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|32 - 49
|31
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|33 - 47
|30
|16.
|Лидс
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|34 - 67
|29
|17.
|Эвертон
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|29
|6
|4
|19
|29 - 55
|22
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 38
|21
|20.
|Норвич
|Заявка
|29
|4
|5
|20
|18 - 63
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|37 - 7
|36
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|40 - 10
|34
|3.
|Арсенал
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|24 - 12
|32
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|26 - 16
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|24 - 18
|27
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 20
|27
|7.
|Челси
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|28 - 10
|26
|8.
|Лестер
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 19
|24
|9.
|Саутгемптон
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|20 - 14
|22
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|16 - 15
|20
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|22 - 17
|19
|12.
|Эвертон
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|19 - 19
|19
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 21
|18
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 25
|18
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|16 - 19
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 29
|16
|17.
|Брайтон
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|19.
|Норвич
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 31
|9
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 13
|33
|3.
|Челси
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|29 - 9
|33
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|15 - 11
|26
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 22
|23
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|7.
|Арсенал
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 19
|22
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 19
|21
|9.
|Брайтон
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 16
|19
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|6
|0
|9
|17 - 19
|18
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 21
|15
|12.
|Уотфорд
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 21
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 24
|13
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|15.
|Брентфорд
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 28
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 38
|13
|17.
|Лестер
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 27
|12
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|12 - 22
|9
|19.
|Норвич
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 32
|8
|20.
|Эвертон
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|10 - 28
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Брентфорд
Исход игры
Челси
98% (50)
Ничья
0% (0)
Брентфорд
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
31.25% (15)
Нет
68.75% (33)
Популярный счёт
2:0 Челси
51% (26)
2:1 Челси
19.6% (10)
3:0 Челси
7.8% (4)
3:1 Челси
7.8% (4)
1:0 Челси
3.9% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!