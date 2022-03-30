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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Челси
 
Позже

Стадион:
Брентфорд
Прогнозы 51
Челси 98% (50)
X 0% (0)
Брентфорд 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Брентфорд
1.39
5.30
9.60
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Челси
Брентфорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:2
ПЛ
0:1
К
4:0
К
4:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 8 (1) 0.29
Хаверц Кай 6 0.21
Жоржиньо II 6 (6) 0.21
Джеймс Рис II 5 0.18
Лукаку Ромелу 5 0.18
Зиеш Хаким 4 0.14
Пулишич Кристиан 4 0.14
Чалоба Трево 3 0.11
Чилуэлл Бен 3 0.11
Силва Тьяго 3 0.11
Ковачич Матео 2 0.07
Канте Н'Голо 2 0.07
Рюдигер Антонио 2 0.07
Алонсо Маркос 1 0.04
Хадсон-Одои Каллум 1 0.04
Вернер Тимо 1 0.04
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 11 (5) 0.37
Висса Йоан 4 0.13
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.1
Норгор Кристиан 2 0.07
Каньос Серхи 2 0.07
Генри Рико 2 0.07
Янельт Витали 2 0.07
Янссон Понтус 1 0.03
Годдос Саман 1 0.03
Пиннок Итан 1 0.03
Расмуссен Мадс 1 0.03
Йоргенсен Матиас 1 0.03
Баптист Шендон 1 0.03
Айер Кристоффер 0 0
Эриксен Кристиан 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 6 0
Рюдигер Антонио 6 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Зиеш Хаким 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Хаверц Кай 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Сарр Маланг 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 7 0
Янссон Понтус 6 0
Тони Айвен 6 0
Каньос Серхи 6 0
Айер Кристоффер 4 0
Ониика Фрэнк 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Янельт Витали 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Дасилва Джошуа 0 1
Эриксен Кристиан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Бех Мадс 1 0
Расмуссен Мадс 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
12 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 19
3
11%
3
17%
1-15
3
11%
3
17%
16-30
6
22%
4
22%
31-45
6
22%
3
17%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
7
26%
4
22%
76-90

Пропущено

11
27
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
1
9%
4
15%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
0
0%
8
30%
30%
31-45
2
18%
2
7%
46-60
3
27%
6
22%
61-75
3
27%
5
19%
76-90

Забито

30
16
14 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
4
13%
0
0%
1-15
6
20%
3
19%
16-30
4
13%
1
6%
31-45
6
20%
2
13%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
6
20%
7
44%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 11
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
2
25%
3
16%
61-75
1
13%
3
16%
76-90

Забито

57
34
26 В 1-м тайме 14
31 Во 2-м тайме 20
22 Забивали первыми 9
3 Не забивали 9
7
12%
3
9%
1-15
9
16%
6
18%
16-30
10
18%
5
15%
31-45
12
21%
5
15%
46-60
6
11%
4
12%
61-75
13
23%
11
32%
76-90

Пропущено

19
46
6 В 1-м тайме 24
13 Во 2-м тайме 22
5 Пропускали первыми 19
15 Не пропускали 24
1
5%
6
13%
1-15
2
11%
6
13%
16-30
3
16%
12
26%
31-45
4
21%
5
11%
46-60
5
26%
9
20%
61-75
4
21%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3
Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1
Брентфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Лестер - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Норвич - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Ньюкасл 0:2
Арсенал - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:0 Эвертон - Брентфорд 4:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:3 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 29 22 4 3 68 - 18 70
2. Ливерпуль Заявка 29 21 6 2 75 - 20 69
3. Челси Заявка 28 17 8 3 57 - 19 59
4. Арсенал Заявка 28 17 3 8 44 - 31 54
5. Тоттенхэм Заявка 29 16 3 10 47 - 36 51
6. Манчестер Юнайтед Заявка 29 14 8 7 48 - 40 50
7. Вест Хэм Заявка 30 14 6 10 49 - 39 48
8. Вулверхэмптон Заявка 30 14 4 12 31 - 26 46
9. Астон Вилла Заявка 29 11 3 15 41 - 40 36
10. Лестер Заявка 27 10 6 11 42 - 46 36
11. Саутгемптон Заявка 29 8 11 10 36 - 45 35
12. Кристал Пэлас Заявка 29 7 13 9 39 - 38 34
13. Брайтон Заявка 29 7 12 10 26 - 36 33
14. Ньюкасл Заявка 29 7 10 12 32 - 49 31
15. Брентфорд Заявка 30 8 6 16 33 - 47 30
16. Лидс Заявка 30 7 8 15 34 - 67 29
17. Эвертон Заявка 27 7 4 16 29 - 47 25
18. Уотфорд Заявка 29 6 4 19 29 - 55 22
19. Бёрнли Заявка 27 3 12 12 22 - 38 21
20. Норвич Заявка 29 4 5 20 18 - 63 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 14 11 3 0 37 - 7 36
2. Манчестер Сити Заявка 14 11 1 2 40 - 10 34
3. Арсенал Заявка 15 10 2 3 24 - 12 32
4. Тоттенхэм Заявка 14 9 1 4 26 - 16 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 15 8 3 4 24 - 18 27
6. Вест Хэм Заявка 15 8 3 4 27 - 20 27
7. Челси Заявка 13 7 5 1 28 - 10 26
8. Лестер Заявка 14 7 3 4 24 - 19 24
9. Саутгемптон Заявка 15 5 7 3 20 - 14 22
10. Вулверхэмптон Заявка 15 6 2 7 16 - 15 20
11. Кристал Пэлас Заявка 15 4 7 4 22 - 17 19
12. Эвертон Заявка 14 6 1 7 19 - 19 19
13. Астон Вилла Заявка 14 5 3 6 24 - 21 18
14. Ньюкасл Заявка 14 4 6 4 20 - 25 18
15. Брентфорд Заявка 15 5 2 8 16 - 19 17
16. Лидс Заявка 15 4 4 7 17 - 29 16
17. Брайтон Заявка 15 3 5 7 10 - 20 14
18. Бёрнли Заявка 13 2 6 5 10 - 16 12
19. Норвич Заявка 15 2 3 10 10 - 31 9
20. Уотфорд Заявка 14 2 1 11 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
2. Ливерпуль Заявка 15 10 3 2 38 - 13 33
3. Челси Заявка 15 10 3 2 29 - 9 33
4. Вулверхэмптон Заявка 15 8 2 5 15 - 11 26
5. Манчестер Юнайтед Заявка 14 6 5 3 24 - 22 23
6. Тоттенхэм Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
7. Арсенал Заявка 13 7 1 5 20 - 19 22
8. Вест Хэм Заявка 15 6 3 6 22 - 19 21
9. Брайтон Заявка 14 4 7 3 16 - 16 19
10. Астон Вилла Заявка 15 6 0 9 17 - 19 18
11. Кристал Пэлас Заявка 14 3 6 5 17 - 21 15
12. Уотфорд Заявка 15 4 3 8 15 - 21 15
13. Ньюкасл Заявка 15 3 4 8 12 - 24 13
14. Саутгемптон Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
15. Брентфорд Заявка 15 3 4 8 17 - 28 13
16. Лидс Заявка 15 3 4 8 17 - 38 13
17. Лестер Заявка 13 3 3 7 18 - 27 12
18. Бёрнли Заявка 14 1 6 7 12 - 22 9
19. Норвич Заявка 14 2 2 10 8 - 32 8
20. Эвертон Заявка 13 1 3 9 10 - 28 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 14 часов 38 минут.

    Главный судья: Кавана Крис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Челси 98% (50)
    X 0% (0)
    Брентфорд 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Брентфорд
    1.39
    5.30
    9.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Брентфорд

    Исход игры
    Челси
    98% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Брентфорд
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    31.25% (15)
    Нет
    68.75% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    51% (26)
    2:1 Челси
    19.6% (10)
    3:0 Челси
    7.8% (4)
    3:1 Челси
    7.8% (4)
    1:0 Челси
    3.9% (2)
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    Челси
    Брентфорд

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