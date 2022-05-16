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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Челси
 
Позже
Лестер
Прогнозы 56
Челси 94.6% (53)
X 5.4% (3)
Лестер 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Лестер
1.41
9.45
9.30
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Челси
Лестер

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

21 матч

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
2:0
К
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
КЛ
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
5:2
КC
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 11 (1) 0.31
Лукаку Ромелу 8 (1) 0.22
Хаверц Кай 7 0.19
Пулишич Кристиан 6 0.17
Жоржиньо II 6 (6) 0.17
Джеймс Рис II 5 0.14
Зиеш Хаким 4 0.11
Вернер Тимо 4 0.11
Алонсо Маркос 3 0.08
Чалоба Трево 3 0.08
Чилуэлл Бен 3 0.08
Силва Тьяго 3 0.08
Рюдигер Антонио 3 0.08
Ковачич Матео 2 0.06
Канте Н'Голо 2 0.06
Аспиликуэта Сесар 1 0.03
Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 14 0.39
Мэддисон Джеймс 10 0.28
Барнс Харви 6 0.17
Тилеманс Юри 6 (2) 0.17
Лукман Адемола 6 0.17
Дака Пэтсон 5 0.14
Ихеаначо Келечи 4 0.11
Олбрайтон Марк 1 0.03
Рикарду Перейра II 1 0.03
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.03
Эванс Джонни 1 0.03
Кастань Тимоти 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Перес Айосе 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Маркос 8 0
Рюдигер Антонио 8 0
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 4 0
Ковачич Матео 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Хаверц Кай 3 0
Менди Эдуар 3 0
Силва Тьяго 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Чалоба Трево 2 0
Пулишич Кристиан 2 0
Сарр Маланг 2 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 5 0
Амарти Даниэль 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Олбрайтон Марк 3 0
Менди Нампалис 3 0
Рикарду Перейра II 3 0
Тилеманс Юри 3 0
Мэддисон Джеймс 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Лукман Адемола 2 0
Томас Люк 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Пэтсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Бертранд Райан 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
27
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
9%
4
15%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
7
21%
3
11%
31-45
9
27%
4
15%
46-60
2
6%
6
22%
61-75
8
24%
5
19%
76-90

Пропущено

21
35
5 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 17
2
10%
6
17%
1-15
3
14%
7
20%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
6
29%
6
17%
46-60
3
14%
5
14%
61-75
7
33%
7
20%
76-90

Забито

40
31
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 11
20 Не забивали 22
6
15%
2
6%
1-15
8
20%
3
10%
16-30
5
13%
10
32%
31-45
10
25%
5
16%
46-60
4
10%
4
13%
61-75
7
18%
7
23%
76-90

Пропущено

10
21
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
1
10%
6
29%
76-90

Забито

73
58
33 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 31
28 Забивали первыми 19
4 Не забивали 6
9
12%
6
10%
1-15
12
16%
8
14%
16-30
12
16%
13
22%
31-45
19
26%
9
16%
46-60
6
8%
10
17%
61-75
15
21%
12
21%
76-90

Пропущено

31
56
8 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 29
2
6%
10
18%
1-15
3
10%
12
21%
16-30
3
10%
6
11%
31-45
9
29%
29%
6
11%
46-60
6
19%
9
16%
61-75
8
26%
13
23%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0
Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль Заявка 36 26 8 2 89 - 24 86
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
10. Лестер Заявка 36 13 9 14 57 - 57 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Кристал Пэлас Заявка 36 10 15 11 47 - 43 45
14. Астон Вилла Заявка 36 13 5 18 49 - 50 44
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 36 10 6 20 39 - 59 36
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 36 7 13 16 32 - 50 34
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 18 8 2 8 24 - 23 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 28 - 28 22
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 18 12 4 2 43 - 16 40
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 18 4 7 7 21 - 26 19
13. Лестер Заявка 18 4 5 9 27 - 35 17
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2022, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Челси 94.6% (53)
    X 5.4% (3)
    Лестер 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Лестер
    1.41
    9.45
    9.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Челси - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Лестер

    Исход игры
    Челси
    94.6% (53)
    Ничья
    5.4% (3)
    Лестер
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (39)
    Меньше
    27.78% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (37)
    Нет
    31.48% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    44.6% (25)
    2:0 Челси
    16.1% (9)
    3:1 Челси
    12.5% (7)
    1:0 Челси
    10.7% (6)
    2:2 Ничья
    5.4% (3)
    3:0 Челси
    3.6% (2)
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