Стадион: Стэмфорд Бридж
История личных встреч
Челси
Лестер
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
21 матч
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|11 (1)
|0.31
|Лукаку Ромелу
|8 (1)
|0.22
|Хаверц Кай
|7
|0.19
|Пулишич Кристиан
|6
|0.17
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.17
|Джеймс Рис II
|5
|0.14
|Зиеш Хаким
|4
|0.11
|Вернер Тимо
|4
|0.11
|Алонсо Маркос
|3
|0.08
|Чалоба Трево
|3
|0.08
|Чилуэлл Бен
|3
|0.08
|Силва Тьяго
|3
|0.08
|Рюдигер Антонио
|3
|0.08
|Ковачич Матео
|2
|0.06
|Канте Н'Голо
|2
|0.06
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|14
|0.39
|Мэддисон Джеймс
|10
|0.28
|Барнс Харви
|6
|0.17
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.17
|Лукман Адемола
|6
|0.17
|Дака Пэтсон
|5
|0.14
|Ихеаначо Келечи
|4
|0.11
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.03
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|Кастань Тимоти
|1
|0.03
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Маркос
|8
|0
|Рюдигер Антонио
|8
|0
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Жоржиньо II
|4
|0
|Ковачич Матео
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Хаверц Кай
|3
|0
|Менди Эдуар
|3
|0
|Силва Тьяго
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Чалоба Трево
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Сарр Маланг
|2
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|5
|0
|Амарти Даниэль
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|0
|Олбрайтон Марк
|3
|0
|Менди Нампалис
|3
|0
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|Тилеманс Юри
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Лукман Адемола
|2
|0
|Томас Люк
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Пэтсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
33
27
14 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
9%
4
15%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
7
21%
3
11%
31-45
9
27%
4
15%
46-60
2
6%
6
22%
61-75
8
24%
5
19%
76-90
Пропущено
21
35
5 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 17
2
10%
6
17%
1-15
3
14%
7
20%
16-30
0
0%
4
11%
31-45
6
29%
6
17%
46-60
3
14%
5
14%
61-75
7
33%
7
20%
76-90
Забито
40
31
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 11
20 Не забивали 22
6
15%
2
6%
1-15
8
20%
3
10%
16-30
5
13%
10
32%
31-45
10
25%
5
16%
46-60
4
10%
4
13%
61-75
7
18%
7
23%
76-90
Пропущено
10
21
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
3
30%
2
10%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
4
19%
61-75
1
10%
6
29%
76-90
Забито
73
58
33 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 31
28 Забивали первыми 19
4 Не забивали 6
9
12%
6
10%
1-15
12
16%
8
14%
16-30
12
16%
13
22%
31-45
19
26%
9
16%
46-60
6
8%
10
17%
61-75
15
21%
12
21%
76-90
Пропущено
31
56
8 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 28
7 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 29
2
6%
10
18%
1-15
3
10%
12
21%
16-30
3
10%
6
11%
31-45
9
29%
29%
6
11%
46-60
6
19%
9
16%
61-75
8
26%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Челси - Ливерпуль 0:0 Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0
Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0
Лестер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Уотфорд - Лестер 1:5 Лестер - Норвич 3:0 Лестер - Эвертон 1:2 Рома - Лестер 1:0
Тоттенхэм - Лестер 3:1 Лестер - Рома 1:1 Лестер - Астон Вилла 0:0 Эвертон - Лестер 1:1 Ньюкасл - Лестер 2:1 ПСВ - Лестер 1:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - ПСВ 0:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Лестер - Брентфорд 2:1 Ренн - Лестер 2:1 Арсенал - Лестер 2:0 Лестер - Ренн 2:0 Лестер - Лидс 1:0 Бёрнли - Лестер 0:2 Раннерс - Лестер 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5.
|Арсенал
|Заявка
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9.
|Брайтон
|Заявка
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|10.
|Лестер
|Заявка
|36
|13
|9
|14
|57 - 57
|48
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|12
|10
|15
|42 - 61
|46
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|10
|15
|11
|47 - 43
|45
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|13
|5
|18
|49 - 50
|44
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|36
|10
|6
|20
|39 - 59
|36
|17.
|Лидс
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|13
|1
|5
|38 - 19
|40
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|33 - 26
|32
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 22
|31
|8.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|26 - 27
|30
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|24 - 23
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|20 - 25
|24
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 28
|22
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|19 - 38
|18
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|2
|2
|15
|17 - 46
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|4
|1
|41 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|43 - 16
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|39 - 11
|40
|4.
|Брайтон
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|23 - 21
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|19
|9
|1
|9
|26 - 31
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|26 - 35
|22
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|21 - 26
|19
|13.
|Лестер
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|27 - 35
|17
|14.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 36
|10
|20.
|Норвич
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|11 - 41
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Челси - Лестер
Исход игры
Челси
94.6% (53)
Ничья
5.4% (3)
Лестер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (39)
Меньше
27.78% (15)
Обе команды забьют
Да
68.52% (37)
Нет
31.48% (17)
Популярный счёт
2:1 Челси
44.6% (25)
2:0 Челси
16.1% (9)
3:1 Челси
12.5% (7)
1:0 Челси
10.7% (6)
2:2 Ничья
5.4% (3)
3:0 Челси
3.6% (2)
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