Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Терф Мур
История личных встреч
Бёрнли
Вулверхэмптон
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|7
|0.22
|Вуд Крис
|4 (1)
|0.13
|Ми Бен
|3
|0.09
|Родригес Джей
|2
|0.06
|Вегхорст Ваут
|2
|0.06
|Леннон Аарон
|2
|0.06
|Коллинз Натан
|2
|0.06
|Браунхилл Джош
|1
|0.03
|Выдра Матей
|1
|0.03
|Лоутон Мэттью
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Робертс Коннор II
|1
|0.03
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.19
|Хи-Чан Хван
|5
|0.16
|Невеш Рубен
|4
|0.13
|Коди Конор
|3
|0.09
|Поденсе Даниэл
|2
|0.06
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Саисс Ромен
|2
|0.06
|Хонни Кастро
|2
|0.06
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Тринкан Франсишку
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|9
|0
|Браунхилл Джош
|9
|0
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Корк Джек
|4
|0
|Барнс Эшли
|3
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Лоутон Мэттью
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Леннон Аарон
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Тэйлор Чарли
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Стивенс Дейл
|1
|0
|Питерс Эрик
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|7
|2
|Невеш Рубен
|9
|0
|Саисс Ромен
|5
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Коди Конор
|3
|0
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
15
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
4
27%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
1
7%
7
47%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
1
8%
31-45
3
15%
2
17%
46-60
2
10%
6
50%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
1
8%
3
19%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
4
33%
3
19%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Пропущено
26
18
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
5
19%
1
6%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
6
23%
5
28%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
5
19%
3
17%
61-75
6
23%
5
28%
76-90
Забито
27
31
16 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 16
16 Не забивали 14
5
19%
6
19%
1-15
4
15%
5
16%
16-30
7
26%
4
13%
31-45
6
22%
5
16%
46-60
3
11%
2
6%
61-75
2
7%
9
29%
29%
76-90
Пропущено
46
30
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
7
15%
1
3%
1-15
5
11%
4
13%
16-30
10
22%
6
20%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
7
15%
9
30%
61-75
11
24%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бёрнли - Саутгемптон 2:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Норвич - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Эвертон 3:2
Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Брентфорд - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Челси 0:4 Бёрнли - Лестер 0:2 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Тоттенхэм 1:0 Брайтон - Бёрнли 0:3 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Бёрнли - Уотфорд 0:0 Арсенал - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1
Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|24
|5
|3
|75 - 20
|77
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|83 - 22
|76
|3.
|Челси
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|66 - 27
|62
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|56 - 38
|57
|5.
|Арсенал
|Заявка
|32
|18
|3
|11
|49 - 39
|57
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|52 - 48
|54
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|52 - 43
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|33 - 28
|49
|9.
|Лестер
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|47 - 51
|41
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 55
|40
|11.
|Брайтон
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|29 - 40
|40
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|41 - 49
|39
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|43 - 41
|37
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|42 - 46
|36
|16.
|Лидс
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|38 - 68
|33
|17.
|Эвертон
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|34 - 53
|29
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|5
|13
|14
|28 - 45
|28
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|4
|22
|30 - 62
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|22 - 66
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 7
|42
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|45 - 12
|38
|3.
|Арсенал
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|25 - 14
|32
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 21
|31
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|31 - 18
|31
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|30 - 22
|31
|7.
|Лестер
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|26 - 20
|27
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|24 - 26
|27
|9.
|Челси
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|31 - 18
|26
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|18 - 16
|23
|12.
|Эвертон
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 20
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 17
|22
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|18 - 19
|20
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 25
|18
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|17.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 30
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|10 - 20
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 31
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|2
|1
|13
|15 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|30 - 8
|39
|2.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 9
|36
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|40 - 15
|34
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|15 - 12
|26
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 20
|26
|6.
|Брайтон
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|19 - 20
|25
|7.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 25
|25
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 27
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 30
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|0
|10
|18 - 21
|18
|12.
|Лидс
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|20 - 38
|16
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|18 - 24
|15
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 23
|15
|15.
|Лестер
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|17 - 34
|14
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 29
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 25
|10
|19.
|Норвич
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 35
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 33
|6
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Бёрнли - Вулверхэмптон
Исход игры
Бёрнли
41.9% (13)
Ничья
25.8% (8)
Вулверхэмптон
32.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (13)
Меньше
58.06% (18)
Обе команды забьют
Да
64.52% (20)
Нет
35.48% (11)
Популярный счёт
2:1 Бёрнли
22.6% (7)
1:1 Ничья
22.6% (7)
1:2 Вулверхэмптон
19.4% (6)
1:0 Бёрнли
19.4% (6)
0:1 Вулверхэмптон
9.7% (3)
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