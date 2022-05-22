Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Мойсес Кайседо нанес удар, но тот был заблокирован.

Тарик Лэмпти не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Команда Вест Хэм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Соучек Томаш получает желтую карточку за неспортивное поведение

40' Г О О О О Л - Антонио Майкл забивает ударом с левой ноги!

40' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Кукурелья Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кукурелья Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Кукурелья Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Брайтон выполняет удар от ворот.

32' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

26' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

24' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Антонио Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

19' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Марч Соломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Вельтман Йоел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Брайтон выполняет удар от ворот.

12' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Мойсес Кайседо из команды Брайтон делает пас партнеру.

11' Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Хорошую попытку сделал Мойсес Кайседо. Удар в створ, но вратарь начеку

8' Плохо сыграл Крессуэлл Аарон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Кукурелья Марк из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

3' Санчес Роберт взял и забрал мяч на выходе

1' Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола