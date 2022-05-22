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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион: Зрители: 31604
Брайтон
3:1
Конец матча
Вест Хэм
0'
0:1
40' Гол
Антонио Майкл
42' Желтая карточка
Соучек Томаш
1:1
50' Гол
Вельтман Йоел
2:1
80' Гол
Гросс Паскаль
83' Желтая карточка
Мопе Нил
3:1
90' Гол
Уэлбек Данни
90'+4

Ход матча

40'
0:1
Антонио Майкл
42'
 
Соучек Томаш
46'
Мопе Нил
Биссума Ив
 
50'
Вельтман Йоел
(Марч Соломон)
1:1
75'
Лемпти Тарик
Марч Соломон
 
79'
Мвепу Энок
Кайседо Мойсес
 
80'
Гросс Паскаль
(Уэлбек Данни)
2:1
81'
 
Джонсон Бен
Цоуфал Владимир
81'
 
Форнальс Пабло
Лансини Мануэль
81'
 
Ярмоленко Андрей
Ноубл Марк
83'
Мопе Нил
 
90'
Уэлбек Данни
(Гросс Паскаль)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 115
Брайтон 13.9% (16)
X 35.7% (41)
Вест Хэм 50.4% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Санчес
Роберт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
20
Марч
Соломон
8
Биссума
Ив
25
Кайседо
Мойсес
3
Кукурелья
Марк
13
Гросс
Паскаль
10
Макаллистер
Алексис
18
Уэлбек
Данни
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
4
Зума
Курт
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
10
Лансини
Мануэль
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
Брайтон
3-4-2-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Вест Хэм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
Ч
6:0
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 8 (1) 0.21
Мопе Нил 8 (1) 0.21
Уэлбек Данни 6 0.16
Макаллистер Алексис 5 (2) 0.13
Гросс Паскаль 2 0.05
Мвепу Энок 2 0.05
Уэбстер Адам 2 0.05
Биссума Ив 1 0.03
Вельтман Йоел 1 0.03
Кукурелья Марк 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Даффи Шейн 1 0.03
Бёрн Дэн 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Модер Якуб 0 0
Марч Соломон 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 12 0.32
Антонио Майкл 10 0.26
Бенрахма Саид 8 0.21
Форнальс Пабло 6 0.16
Лансини Мануэль 5 (3) 0.13
Соучек Томаш 5 0.13
Крессуэлл Аарон 2 0.05
Доусон Крэйг 2 0.05
Райс Деклан 1 0.03
Масуаку Артур 1 0.03
Ярмоленко Андрей 1 0.03
Огбонна Анджело 1 0.03
Зума Курт 1 0.03
Влашич Никола 1 0.03
Джонсон Бен 1 0.03
Ноубл Марк 1 (1) 0.03
Цоуфал Владимир 0 0
Диоп Исса 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 10 0
Даффи Шейн 7 0
Мопе Нил 7 0
Вельтман Йоел 6 0
Кукурелья Марк 6 0
Уэбстер Адам 5 0
Бёрн Дэн 5 0
Данк Льюис 3 1
Санчес Роберт 3 1
Лаллана Адам 4 0
Макаллистер Алексис 4 0
Лемпти Тарик 4 0
Троссар Леандро 2 0
Мвепу Энок 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Гросс Паскаль 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 7 1
Райс Деклан 8 0
Доусон Крэйг 5 1
Боуэн Джаррод 6 0
Цоуфал Владимир 4 1
Форнальс Пабло 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Соучек Томаш 3 0
Фабьянски Лукаш 2 0
Лансини Мануэль 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Огбонна Анджело 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Зума Курт 1 0
Масуаку Артур 1 0
Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
27
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
29 Не забивали 27
3
18%
4
15%
1-15
1
6%
6
22%
16-30
4
24%
5
19%
31-45
6
35%
2
7%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
3
18%
6
22%
76-90

Пропущено

25
25
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
4%
2
8%
1-15
5
20%
3
12%
16-30
8
32%
4
16%
31-45
3
12%
5
20%
46-60
6
24%
2
8%
61-75
2
8%
9
36%
76-90

Забито

23
33
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 12
23 Не забивали 19
1
4%
1
3%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
3
13%
8
24%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
5
22%
9
27%
61-75
10
43%
6
18%
76-90

Пропущено

21
26
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 15
5
24%
3
12%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
1
5%
7
27%
31-45
4
19%
5
19%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
7
33%
5
19%
76-90

Забито

40
60
15 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 19
14 Не забивали 8
4
10%
5
8%
1-15
4
10%
9
15%
16-30
7
18%
13
22%
31-45
7
18%
8
13%
46-60
5
13%
13
22%
61-75
13
33%
12
20%
76-90

Пропущено

46
51
23 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 30
6
13%
5
10%
1-15
8
17%
5
10%
16-30
9
20%
11
22%
31-45
7
15%
10
20%
46-60
7
15%
6
12%
61-75
9
20%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лидс - Брайтон 1:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Брайтон - Саутгемптон 2:2
Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Тоттенхэм - Брайтон 0:1 Арсенал - Брайтон 1:2 Брайтон - Норвич 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ньюкасл - Брайтон 2:1 Брайтон - Астон Вилла 0:2 Брайтон - Бёрнли 0:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Уотфорд - Брайтон 0:2 Тоттенхэм - Брайтон 3:1 Лестер - Брайтон 1:1 Брайтон - Челси 1:1 Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2
Вест Хэм
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вест Хэм - Манчестер Сити 2:2 Норвич - Вест Хэм 0:4 Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Арсенал 1:2
Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Челси - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бёрнли 1:1 Лион - Вест Хэм 0:3 Брентфорд - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Лион 1:1 Вест Хэм - Эвертон 2:1 Тоттенхэм - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Севилья 2:0 Вест Хэм - Астон Вилла 2:1 Севилья - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Вест Хэм - Ньюкасл 1:1 Лестер - Вест Хэм 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 38 29 6 3 99 - 26 93
2. Ливерпуль Заявка 38 28 8 2 94 - 26 92
3. Челси Заявка 38 21 11 6 76 - 33 74
4. Тоттенхэм Заявка 38 22 5 11 69 - 40 71
5. Арсенал Заявка 38 22 3 13 61 - 48 69
6. Манчестер Юнайтед Заявка 38 16 10 12 57 - 57 58
7. Вест Хэм Заявка 38 16 8 14 60 - 51 56
8. Лестер Заявка 38 14 10 14 62 - 59 52
9. Брайтон Заявка 38 12 15 11 42 - 44 51
10. Вулверхэмптон Заявка 38 15 6 17 38 - 43 51
11. Ньюкасл Заявка 38 13 10 15 44 - 62 49
12. Кристал Пэлас Заявка 38 11 15 12 50 - 46 48
13. Брентфорд Заявка 38 13 7 18 48 - 56 46
14. Астон Вилла Заявка 38 13 6 19 52 - 54 45
15. Саутгемптон Заявка 38 9 13 16 43 - 67 40
16. Эвертон Заявка 38 11 6 21 43 - 66 39
17. Лидс Заявка 38 9 11 18 42 - 79 38
18. Бёрнли Заявка 38 7 14 17 34 - 53 35
19. Уотфорд Заявка 38 6 5 27 34 - 77 23
20. Норвич Заявка 38 5 7 26 23 - 84 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 19 15 4 0 49 - 9 49
2. Манчестер Сити Заявка 19 15 2 2 58 - 15 47
3. Арсенал Заявка 19 13 2 4 35 - 17 41
4. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Челси Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
7. Лестер Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
8. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Кристал Пэлас Заявка 19 7 8 4 27 - 17 29
11. Эвертон Заявка 19 9 2 8 27 - 25 29
12. Саутгемптон Заявка 19 6 7 6 23 - 24 25
13. Брентфорд Заявка 19 7 3 9 22 - 21 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 19 6 5 8 29 - 29 23
16. Брайтон Заявка 19 5 7 7 19 - 23 22
17. Бёрнли Заявка 19 5 6 8 18 - 25 21
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 19 3 3 13 12 - 43 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль Заявка 19 13 4 2 45 - 17 43
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Тоттенхэм Заявка 19 9 4 6 31 - 21 31
5. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 19 8 3 8 18 - 18 27
8. Вест Хэм Заявка 19 7 3 9 27 - 25 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 19 6 5 8 25 - 35 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 19 7 1 11 23 - 25 22
12. Лидс Заявка 19 5 5 9 23 - 41 20
13. Ньюкасл Заявка 19 5 4 10 18 - 35 19
14. Кристал Пэлас Заявка 19 4 7 8 23 - 29 19
15. Лестер Заявка 19 4 6 9 28 - 36 18
16. Уотфорд Заявка 19 4 3 12 17 - 31 15
17. Саутгемптон Заявка 19 3 6 10 20 - 43 15
18. Бёрнли Заявка 19 2 8 9 16 - 28 14
19. Эвертон Заявка 19 2 4 13 16 - 41 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций (Квалификация)
  • — Вылет в Чемпионшип
Новости матча
  • 91'
    Гросс Паскаль из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 91'
    Уэлбек Данни из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    91'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кукурелья Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 91'
    Крессуэлл Аарон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Травма, повреждение
    90'
    Кукурелья Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Прогнозы 115
    Брайтон 13.9% (16)
    X 35.7% (41)
    Вест Хэм 50.4% (58)
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    Прогнозы на матч Брайтон 3:1 Вест Хэм

    Исход игры
    Брайтон
    13.9% (16)
    Ничья
    35.7% (41)
    Вест Хэм
    50.4% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.8% (63)
    Меньше
    42.2% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    87.16% (95)
    Нет
    12.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    33.9% (39)
    1:1 Ничья
    28.7% (33)
    2:1 Брайтон
    10.4% (12)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    0:1 Вест Хэм
    6.1% (7)
    1:0 Брайтон
    2.6% (3)
    1:3 Вест Хэм
    1.7% (2)
    0:2 Вест Хэм
    1.7% (2)
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