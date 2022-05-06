Стадион: Молинью
Позже
История личных встреч
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|6 (1)
|0.17
|Хи-Чан Хван
|5
|0.14
|Невеш Рубен
|4
|0.11
|Коди Конор
|4
|0.11
|Поденсе Даниэл
|2
|0.06
|Моутинью Жоау
|2
|0.06
|Тринкан Франсишку
|2
|0.06
|Саисс Ромен
|2
|0.06
|Хонни Кастро
|2
|0.06
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|Траоре Адама
|1
|0.03
|Килман Макс
|1
|0.03
|Шикинью
|0
|0
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Са Жозе
|0
|0
|Шикинью III
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стерлинг Рахим
|12 (2)
|0.34
|Де Брёйне Кевин
|11
|0.31
|Марез Рияд
|11 (4)
|0.31
|Фоден Фил
|9
|0.26
|Жезус Габриэль
|8 (1)
|0.23
|Силва Бернарду
|8
|0.23
|Гюндоган Илкай
|6
|0.17
|Родри Эрнандес
|6
|0.17
|Лапорт Эмерик
|4
|0.11
|Диаш Рубен
|2
|0.06
|Грилиш Джек
|2
|0.06
|Фернандиньо Фернандо
|2
|0.06
|Торрес Ферран
|2
|0.06
|Аке Натан
|2
|0.06
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Рауль
|7
|2
|Невеш Рубен
|9
|0
|Саисс Ромен
|6
|0
|Коди Конор
|4
|0
|Моутинью Жоау
|4
|0
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Са Жозе
|3
|0
|Нету Педру
|3
|0
|Килман Макс
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Хи-Чан Хван
|2
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Хонни Кастро
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|7
|0
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Силва Бернарду
|6
|0
|Родри Эрнандес
|5
|0
|Диаш Рубен
|5
|0
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Грилиш Джек
|3
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
33
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
27 Не забивали 20
3
19%
5
15%
1-15
4
25%
5
15%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
3
19%
4
12%
46-60
1
6%
6
18%
61-75
2
13%
8
24%
76-90
Пропущено
21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
1
5%
2
22%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
19%
1
11%
61-75
6
29%
2
22%
76-90
Забито
17
54
5 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
3
18%
10
19%
1-15
1
6%
6
11%
16-30
1
6%
9
17%
31-45
2
12%
6
11%
46-60
1
6%
12
22%
61-75
9
53%
11
20%
76-90
Пропущено
15
14
1 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
7
47%
1
7%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Забито
33
87
15 В 1-м тайме 40
18 Во 2-м тайме 47
16 Забивали первыми 25
16 Не забивали 4
6
18%
15
17%
1-15
5
15%
11
13%
16-30
4
12%
14
16%
31-45
5
15%
10
11%
46-60
2
6%
18
21%
61-75
11
33%
19
22%
76-90
Пропущено
36
23
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 16
1
3%
6
26%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
7
19%
1
4%
31-45
4
11%
7
30%
46-60
11
31%
2
9%
61-75
9
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|27
|5
|3
|89 - 21
|86
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|25
|8
|2
|87 - 23
|83
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|19
|10
|6
|70 - 31
|67
|4.
|Арсенал
|Заявка
|35
|21
|3
|11
|56 - 42
|66
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|19
|5
|11
|60 - 40
|62
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|35 - 34
|50
|9.
|Брайтон
|Заявка
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|47 - 47
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|40 - 61
|43
|14.
|Лестер
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|49 - 56
|42
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|41 - 61
|40
|16.
|Эвертон
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|37 - 56
|35
|17.
|Лидс
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|39 - 74
|34
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|6
|4
|25
|32 - 70
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|22 - 75
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|14
|4
|0
|46 - 8
|46
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|55 - 13
|44
|3.
|Арсенал
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|30 - 16
|38
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 20
|30
|8.
|Лестер
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 22
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|26 - 17
|26
|11.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 19
|24
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Брайтон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|16 - 22
|19
|18.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|12 - 38
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 21
|28
|5.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|6.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|17 - 15
|27
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|26 - 22
|24
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|25 - 34
|23
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|21 - 22
|22
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 40
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|16 - 34
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|16 - 29
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 39
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Эвертон
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 36
|9
|20.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Исход игры
Вулверхэмптон
2.9% (1)
Ничья
8.8% (3)
Манчестер Сити
88.2% (30)
Тотал 2.5
Больше
61.76% (21)
Меньше
38.24% (13)
Обе команды забьют
Да
64.71% (22)
Нет
35.29% (12)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
32.4% (11)
0:2 Манчестер Сити
23.5% (8)
1:3 Манчестер Сити
20.6% (7)
0:1 Манчестер Сити
8.8% (3)
1:1 Ничья
5.9% (2)
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