  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2021-2022

Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Вулверхэмптон
 
Позже
Манчестер Сити

История личных встреч

Вулверхэмптон
Манчестер Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
6.3%
68.7%
4 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
КC
2:5
ПЛ
4:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 6 (1) 0.17
Хи-Чан Хван 5 0.14
Невеш Рубен 4 0.11
Коди Конор 4 0.11
Поденсе Даниэл 2 0.06
Моутинью Жоау 2 0.06
Тринкан Франсишку 2 0.06
Саисс Ромен 2 0.06
Хонни Кастро 2 0.06
Дендонкер Леандер 1 0.03
Траоре Адама 1 0.03
Килман Макс 1 0.03
Шикинью 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Са Жозе 0 0
Шикинью III 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 12 (2) 0.34
Де Брёйне Кевин 11 0.31
Марез Рияд 11 (4) 0.31
Фоден Фил 9 0.26
Жезус Габриэль 8 (1) 0.23
Силва Бернарду 8 0.23
Гюндоган Илкай 6 0.17
Родри Эрнандес 6 0.17
Лапорт Эмерик 4 0.11
Диаш Рубен 2 0.06
Грилиш Джек 2 0.06
Фернандиньо Фернандо 2 0.06
Торрес Ферран 2 0.06
Аке Натан 2 0.06
Канселу Жоау 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Зинченко Александр 0 0
Уокер Кайл 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Рауль 7 2
Невеш Рубен 9 0
Саисс Ромен 6 0
Коди Конор 4 0
Моутинью Жоау 4 0
Дендонкер Леандер 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Марсал Фернандо 3 0
Са Жозе 3 0
Нету Педру 3 0
Килман Макс 3 0
Поденсе Даниэл 2 0
Хи-Чан Хван 2 0
Боли Вийи 1 0
Хонни Кастро 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 7 0
Лапорт Эмерик 5 1
Силва Бернарду 6 0
Родри Эрнандес 5 0
Диаш Рубен 5 0
Эдерсон Мораес 3 0
Грилиш Джек 3 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Стерлинг Рахим 1 0
Фоден Фил 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
33
10 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
27 Не забивали 20
3
19%
5
15%
1-15
4
25%
5
15%
16-30
3
19%
5
15%
31-45
3
19%
4
12%
46-60
1
6%
6
18%
61-75
2
13%
8
24%
76-90

Пропущено

21
9
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
1
5%
2
22%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
4
19%
1
11%
61-75
6
29%
2
22%
76-90

Забито

17
54
5 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 29
8 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
3
18%
10
19%
1-15
1
6%
6
11%
16-30
1
6%
9
17%
31-45
2
12%
6
11%
46-60
1
6%
12
22%
61-75
9
53%
11
20%
76-90

Пропущено

15
14
1 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
7
47%
1
7%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Забито

33
87
15 В 1-м тайме 40
18 Во 2-м тайме 47
16 Забивали первыми 25
16 Не забивали 4
6
18%
15
17%
1-15
5
15%
11
13%
16-30
4
12%
14
16%
31-45
5
15%
10
11%
46-60
2
6%
18
21%
61-75
11
33%
19
22%
76-90

Пропущено

36
23
12 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 16
1
3%
6
26%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
7
19%
1
4%
31-45
4
11%
7
30%
46-60
11
31%
2
9%
61-75
9
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Челси - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Брайтон 0:3 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:0 Ньюкасл - Вулверхэмптон 1:0
Вулверхэмптон - Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Уотфорд 4:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Вулверхэмптон 1:0 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Лестер 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Вулверхэмптон - Норвич 0:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон - Шеффилд Юнайтед 3:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Челси 0:0
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Манчестер Сити - Ньюкасл 5:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:3
Манчестер Сити - Уотфорд 5:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити - Атлетико М 1:0 Бёрнли - Манчестер Сити 0:2 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Спортинг Л 0:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Питерборо Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Эвертон - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 Спортинг Л - Манчестер Сити 0:5 Норвич - Манчестер Сити 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 27 5 3 89 - 21 86
2. Ливерпуль Заявка 35 25 8 2 87 - 23 83
3. Челси Заявка 35 19 10 6 70 - 31 67
4. Арсенал Заявка 35 21 3 11 56 - 42 66
5. Тоттенхэм Заявка 35 19 5 11 60 - 40 62
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 36 16 7 13 57 - 46 55
8. Вулверхэмптон Заявка 35 15 5 15 35 - 34 50
9. Брайтон Заявка 36 11 14 11 38 - 42 47
10. Кристал Пэлас Заявка 35 10 14 11 46 - 42 44
11. Брентфорд Заявка 36 12 7 17 44 - 52 43
12. Астон Вилла Заявка 34 13 4 17 47 - 47 43
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 40 - 61 43
14. Лестер Заявка 34 11 9 14 49 - 56 42
15. Саутгемптон Заявка 36 9 13 14 41 - 61 40
16. Эвертон Заявка 34 10 5 19 37 - 56 35
17. Лидс Заявка 35 8 10 17 39 - 74 34
18. Бёрнли Заявка 35 7 13 15 32 - 49 34
19. Уотфорд Заявка 35 6 4 25 32 - 70 22
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 22 - 75 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
8. Лестер Заявка 17 8 4 5 27 - 22 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
12. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
5. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
6. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
11. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
14. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
15. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
16. Саутгемптон Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Эвертон Заявка 17 2 3 12 15 - 36 9
20. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2022, осталось 2 дня 18 часов 30 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Вулверхэмптон 2.9% (1)
    X 8.8% (3)
    Манчестер Сити 88.2% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Манчестер Сити
    15.07
    6.25
    1.29
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    2.9% (1)
    Ничья
    8.8% (3)
    Манчестер Сити
    88.2% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.76% (21)
    Меньше
    38.24% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64.71% (22)
    Нет
    35.29% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    32.4% (11)
    0:2 Манчестер Сити
    23.5% (8)
    1:3 Манчестер Сити
    20.6% (7)
    0:1 Манчестер Сити
    8.8% (3)
    1:1 Ничья
    5.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вулверхэмптон
    Манчестер Сити
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     