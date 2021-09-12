Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Томаш Суслов нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Томаш Суслов нанес удар издали, а Эрвин Мулдер отбил его обратно в игру!

Томаш Суслов решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

50' Команда Херенвен имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Гронинген

47' Ван Эвейк Милан не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Матч возобновлен

45' Мадсен Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Удар от ворот произведет Гронинген

44' Верман Йоэй из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Де Йонг Сим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

37' Хорошую попытку сделал Верман Хенк . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Гронинген выполняет удар от ворот.

35' Удар от ворот произведет Херенвен

34' Отличный пас сделал Томаш Суслов из команды Гронинген . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

34' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Херенвен

32' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

28' Херенвен выполняет удар от ворот.

28' Плохо сыграл Верман Йоэй - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Халилович Тибор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Йоостен Патрик из команды Гронинген делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

25' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Те Вирик Мик получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Те Вирик Мик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Херенвен будет все-таки засчитан.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

19' Г О О О О Л - Халилович Тибор наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

18' Удар от ворот произведет Гронинген

17' Халилович Тибор не смог попасть в створ ударом издали

17' Отличные скиллы показывает Халилович Тибор , обводя своих соперников

17' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

16' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Гронинген

14' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Гронинген выполняет удар от ворот.

9' Верман Хенк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

6' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Томаш Суслов нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

3' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Херенвен начинает с центра поля