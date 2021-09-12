Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
19' ГолХалилович Тибор
45' Желтая карточкаМадсен Николас
59' Желтая карточкаДуарте Ларос
1:1
68' ГолНгонж Сириль
70' Желтая карточкаХалилович Тибор
70' Желтая карточкаТе Вирик Мик
79' Желтая карточкаВауденберг Лукас
84' Вторая желтая карточкаТе Вирик Мик
90' Желтая карточкаСтеванович Филип
20
Сверко
Марин
40
Bjorn
Meijer
27
Нгонж
Сириль
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
0:1
45'
59'
68'
1:1
70'
70'
79'
84'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгонж Сириль
|3
|0.75
|2.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.25
|3.
|Ларсен Йорген
|1
|0.25
|4.
|Суслов Томаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халилович Тибор
|3
|0.75
|2.
|Верман Хенк
|3 (1)
|0.75
|3.
|Верман Йоэй
|0
|0
|4.
|Стеванович Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Те Вирик Мик
|1
|1
|2.
|Дуарте Ларос
|1
|0
|3.
|Матусива Азор
|1
|0
|4.
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|5.
|Суслов Томаш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|2.
|Халилович Тибор
|1
|0
|3.
|Мадсен Николас
|1
|0
|4.
|Стеванович Филип
|1
|0
|5.
|Ван Эвейк Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Херенвен
|50% (3)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция
Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар Херенвен 3:2 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче
ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Херенвен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|4
|4
|0
|0
|14 - 3
|12
|2.
|Аякс
|4
|3
|1
|0
|13 - 1
|10
|3.
|Утрехт
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|4.
|Виллем II
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|Херенвен
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|6.
|НЕК Неймеген
|4
|2
|1
|1
|3 - 5
|7
|7.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|Камбюр
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|9.
|Ваалвейк
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Гронинген
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Твенте
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Витесс
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 9
|4
|15.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Хераклес
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|3.
|Утрехт
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Камбюр
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Фортуна Ситтард
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ваалвейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Херенвен
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|Гронинген
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Витесс
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Хераклес
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Виллем II
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Витесс
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|6.
|Фейеноорд
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|7.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|НЕК Неймеген
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|10.
|Хераклес
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ваалвейк
|1:1
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|12.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|Твенте
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|4
|0
|1
|2.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|1
|3.
|Камбюр
|Якобс Ями
|3
|0
|1
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|0
|5.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0
|2.
|Хераклес
|Фадига Ноа
|3
|0
|3.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|1
|4.
|Спарта Роттердам
|Пинту Мика
|1
|1
|5.
|Хераклес
|Бакыш Синан
|1
|1