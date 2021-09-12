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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гронинген
1:1
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
0:1
19' Гол
Халилович Тибор
45' Желтая карточка
Мадсен Николас
59' Желтая карточка
Дуарте Ларос
1:1
68' Гол
Нгонж Сириль
70' Желтая карточка
Халилович Тибор
70' Желтая карточка
Те Вирик Мик
79' Желтая карточка
Вауденберг Лукас
84' Вторая желтая карточка
Те Вирик Мик
90' Желтая карточка
Стеванович Филип
90'+3
1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
20
Сверко
Марин
40
Bjorn
Meijer
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
14
Йоостен
Патрик
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
1
Малдер
Эрвин
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
14
Дрешевич
Ибрахим
5
Вауденберг
Лукас
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
8
Беньямин
Нюгрен
9
Верман
Хенк
6
Де
Йонг
Сим
Гронинген
4-4-2
Херенвен
4-3-3

Ход матча

19'
0:1
Халилович Тибор
(Верман Йоэй)
45'
 
Мадсен Николас
46'
Ван Хинтум Барт
Сверко Марин
 
46'
Ирандуст Далехо
Bjorn Meijer
 
46'
Постема Романо
Де Леув Михаэль
 
59'
Дуарте Ларос
 
65'
Paulos Abraham
Йоостен Патрик
 
65'
 
Ван дер Хейде Арьен
Верман Хенк
68'
Нгонж Сириль
(Суслов Томаш)
1:1
70'
 
Халилович Тибор
70'
Те Вирик Мик
 
75'
Ван Кам Даниэль
Дуарте Ларос
 
79'
 
Вауденберг Лукас
80'
 
Стеванович Филип
Беньямин Нюгрен
84'
Те Вирик Мик
 
90'
 
Стеванович Филип

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгонж Сириль 3 0.75
2. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.25
3. Ларсен Йорген 1 0.25
4. Суслов Томаш 0 0
Херенвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халилович Тибор 3 0.75
2. Верман Хенк 3 (1) 0.75
3. Верман Йоэй 0 0
4. Стеванович Филип 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Те Вирик Мик 1 1
2. Дуарте Ларос 1 0
3. Матусива Азор 1 0
4. Касанвирджо Нерайшо 1 0
5. Суслов Томаш 1 0
Херенвен
# Игрок      
1. Вауденберг Лукас 1 0
2. Халилович Тибор 1 0
3. Мадсен Николас 1 0
4. Стеванович Филип 1 0
5. Ван Эвейк Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 Херенвен 50% (3) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ПСВ 5:2 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт Камбюр 1:2 Гронинген Гронинген 0:0 Венеция
Боруссия М 2:1 Гронинген Гронинген 2:1 Херенвен Оснабрюк 0:1 Гронинген Ферль 3:2 Гронинген Генк 1:1 Гронинген Пеликан-С 1:4 Гронинген Утрехт 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар Эммен 0:4 Гронинген Гронинген 1:2 Спарта Роттердам ПСВ 1:0 Гронинген Гронинген 0:2 Херенвен ВВВ-Венло 0:1 Гронинген Ваалвейк 3:1 Гронинген Гронинген 1:1 Эммен
Херенвен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар Херенвен 3:2 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен Херенвен 1:1 Лечче
ПЕК Зволле 0:2 Херенвен Гронинген 2:1 Херенвен Херенвен 3:2 Осс Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Херенвен 2:2 Кортрейк Херенвен 3:1 Утрехт-2 Херенвен 1:2 Спарта Роттердам Эммен 3:1 Херенвен Херенвен 0:0 Утрехт ПСВ 2:2 Херенвен Херенвен 0:2 ПЕК Зволле Гронинген 0:2 Херенвен Херенвен 1:2 Аякс Херенвен 0:0 Твенте Виллем II 3:1 Херенвен Херенвен 3:0 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Херенвен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Гронинген 2:1 Херенвен Товарищеские матчи Гронинген 0:2 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие
Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 14 - 3 12
2. Аякс 4 3 1 0 13 - 1 10
3. Утрехт 4 2 1 1 7 - 2 7
4. Виллем II 4 2 1 1 4 - 4 7
5. Херенвен 4 2 1 1 6 - 6 7
6. НЕК Неймеген 4 2 1 1 3 - 5 7
7. Фейеноорд 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Камбюр 4 2 0 2 9 - 8 6
9. Ваалвейк 1:1 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Гронинген 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Твенте 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Спарта Роттердам 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 5 - 6 4
14. Витесс 1:1 4 1 1 2 2 - 9 4
15. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 3 - 5 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 4 - 8 3
17. Хераклес 3 0 1 2 1 - 4 1
18. ПЕК Зволле 4 0 0 4 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2 2 0 0 10 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
3. Утрехт 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Спарта Роттердам 2 1 1 0 4 - 2 4
6. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ваалвейк 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
11. Херенвен 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Гоу Эхед Иглс 2 1 0 1 2 - 1 3
13. Виллем II 2 1 0 1 1 - 4 3
14. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
15. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
16. Витесс 1:1 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Хераклес 2 0 0 2 0 - 3 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Витесс 1:1 3 1 1 1 2 - 6 4
6. Фейеноорд 2 1 0 1 5 - 3 3
7. АЗ Алкмаар 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Гронинген 2 1 0 1 4 - 6 3
9. НЕК Неймеген 2 1 0 1 1 - 5 3
10. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ваалвейк 1:1 2 0 1 1 4 - 5 1
12. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
14. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 1 - 3 0
15. Камбюр 1 0 0 1 1 - 4 0
16. Твенте 2 0 0 2 1 - 4 0
17. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
18. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 4 0 1
2. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0 1
3. Камбюр Якобс Ями 3 0 1
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0 0
5. Фейеноорд Линссен Брайан 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
2. Хераклес Фадига Ноа 3 0
3. Гронинген Те Вирик Мик 1 1
4. Спарта Роттердам Пинту Мика 1 1
5. Хераклес Бакыш Синан 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гронинген 1:1 Херенвен онлайн




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