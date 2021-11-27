Чуть ранее и Маккенни не понял Кьезу, который с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Уэстону.

Пессина выполнил передачу на ход Дзаппакосте на правый угол штрафной площади, Давиде в свою очередь прошёл немного вперёд и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Сапата в борьбе за мяч нарушил правила против Куадрадо.

Сапата вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Дуван немного сместился в центр и пробил в правый угол ворот, де Лихт грамотно накрыл соперника и заблокировал попытку.

41' Бонуччи выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Аталанты" на ход Кьезе, будет удар от ворот.

40' Кьеза с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, общими усилиями игроки «Аталанты» перехватили мяч.

39' Дибала в прошлом эпизоде перед ударом по ногам успел протолкнуть мяч на левый угол штрафной площади на ход Морате, Альваро пробил по воротам, Толой накрыл форварда "Ювентуса", мяч ушёл на угловой.

38' Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Дибалы.

37' "Аталанта" стала пытаться даже играть в очень высоком прессинге, едва у ворот "Ювентуса" в итоге вновь не возник опасный момент.

36' "Аталанта" перехватила контроль над мячом, для команды Джан-Пьеро Гасперини важно будет не пропустить до перерыва конечно же.

35' Сандро с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Маккенни изначально сыграл не очень удачно, но затем от Фройлера мяч отскочил обратно в ноги Уэстону, Маккенни в итоге выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Дибалу, Пауло в пробил в левый угол ворот, мяч в створ не пошёл.

34' Полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Рабио.

33' Дибала со стандарта выполнил неплохую подачу на правый угол вратарской, совсем немного не хватило Бонуччи, чтобы головой пробить по воротам.

32' Теперь уже Пессина на своей половине поля нарушил правила против Дибалы. "Ювентус" заработал неплохой стандарт.

31' Малиновский в центре поля нарушил правила против Сандро. "Ювентус" быстро разыграл стандарт.

30' Доигрался всё же "Ювентус", всё к этому шло, слишком уж спокойно временами действовала команда Массимилиано Аллегри.

29' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Сапата!!! Игроки "Ювентуса" грубо ошиблись в центре поля, в итоге Джимсити выполнил отличную передачу на ход Сапате к линии штрафной площади, Дуван убежал на рандеву с Щесны и уверенно отправил мяч в сетку.

28' Сейчас команда Массимилиано Аллегри вновь стала спокойно катать мяч в центре поля, так и не знает "Ювентус", как систематически вскрывать оборону соперника.

27' Середина тайма у нас уже позади, не хватает этому матчу ударов по воротам, хоть каких-то. Не полностью пока встреча подтверждает статус центральной в туре.

26' Джимсити в центре поля нарушил правила против Дибалы. "Ювентусу" в этот раз не удалось быстро разыграть стандарт.

25' Не получается у команд играть в быстрый футбол, но в целом у нас хорошая динамика, да и не нужно забывать, что в середине недели "Ювентус" и "Аталанта" играли в Лиге чемпионов.

24' Меле попытался что-то придумать на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса", Дибала накрыл Йоакима и выбил мяч в аут, а Джованни Айрольди взял и назначил аут в пользу туринского клуба.

23' Меле пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ювентуса".

22' Маккенни из центра поля выполнил отличный заброс к линии штрафной площади на ход Кьезе, Федерико подработал мяч и уже готов был пробить по воротам, но в последний момент свою команду от огромных проблем спас Толой, который накрыл соперника.

21' Дзаппакоста в центре поля нарушил правила против Рабио. "Ювентус" не стал спешить при розыгрыше мяча.

20' Чуть ранее "Ювентусу" удалось создать более хороший момент. Дибала ворвался в штрафную площадь с правой половины поля и пробил в дальний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, что позволило Муссо выручить "Аталанту".

19' Куадрадо с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Мората в касание пробил по воротам, Альваро не смог как следует попасть по мячу, в итоге он слабо полетел в руки Муссо.

18' Малиновский из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади "Ювентуса" на ход Меле, Щесны прочитал момент и грамотно сыграл на перехвате.

17' Толой из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Пессина в борьбе с де Лихтом не смог зацепиться за мяч.

16' Де Лихт ошибся на своей половине поля с передачей на правый фланг, где был Бонуччи, в итоге Сапата перехватил мяч и затем покатил его к радиусу штрафной площади на ход Фройлеру, Ремо в свою очередь пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели.

15' Куадрадо вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но там Хуану грамотно поставил корпус Меле, в итоге фланговый защитник "Ювентуса" нарушил правила.

14' Демирал в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки "Ювентуса" быстро разыграли стандарт.

13' В достаточно высоком прессинге играет "Аталанта", Мората получил мяч в центре поля и у него на ногах сразу же "повис" соперник.

12' Сандро вновь попытался убежать вперёд по левому флангу, в борьбе с Толоем Алекс оказался на газоне, Джованни Айрольди показал, что будет аут в пользу "Аталанты".

11' Дзаппакоста с правого фланга выполнил заброс в штрафную площадь "Ювентуса", Куадрадо сыграл внимательно и выбил мяч на левый фланг.

10' Сандро попытался разогнать атаку по правому флангу, но в центре поля Сапата очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч, едва после этого у "Аталанты" не получилась опасная контратака.

9' Малиновский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ювентуса" без всякого труда отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

8' Малиновский хорошо поработал на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса", в борьбе с де Лихтом Руслан заработал угловой для своей команды.

7' Куадрадо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Демирал хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

6' Де Рон на правом фланге нарушил правила против Кьезы. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту.

5' Куадрадо и Дибала попытались провести ответную атаку по правому флангу, но пока у игроков "Ювентуса" никак не получается пройти плотную оборону "Аталанты".

4' Сапата вошёл в штрафную площадь с правого фланга, затем Дуван протолкнул мяч на Малиновского, который был рядом, Руслан пробил по воротам, мяч попал в Бонуччи.

3' Из глубины поля последовал заброс на ход Морате по левому флангу, мяч полетел слишком сильно для Альваро и в итоге ушёл в аут.

2' Спокойно начинается наша игра, пока "Ювентус" чуть больше времени проводит с мячом, но дальше центра поля туринской команде трудно пробраться.