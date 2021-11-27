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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
0:1
Перерыв

Стадион:
Аталанта
0'
0:1
28' Гол
Сапата Дуван
32' Желтая карточка
Фройлер Ремо
37' Желтая карточка
Малиновский Руслан
44' Желтая карточка
Дзаппакоста Давиде
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
4
Де
Лихт
Маттайс
19
Бонуччи
Леонардо
12
Алекс
Сандро
14
Маккенни
Уэстон
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
77
Дзаппакоста
Давиде
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
3
Меле
Йоаким
32
Пессина
Маттео
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
Ювентус
4-4-2
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

28'
0:1
Сапата Дуван
(Джимсити Берат)
32'
 
Фройлер Ремо
37'
 
Малиновский Руслан
44'
 
Дзаппакоста Давиде

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Ювентус
Аталанта

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
14.8%
14.8%
19 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

32 матча

71.9%
21.9%
6.2%
23 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
16 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
3:1
К
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
К
3:0
СA
2:2
СA
2:0
К
1:0
К
0:1
СA
2:2
СA
2:2
К
3:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:5
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (1) 0.21
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.21
Локателли Мануэль 2 0.14
Куадрадо Хуан 2 0.14
Мората Альваро 2 0.14
Кин Мойзе 2 0.14
Маккенни Уэстон 2 0.14
Кьеза Федерико 1 0.07
Де Лихт Маттайс 1 0.07
Бентанкур Родриго 0 0
Данило Луис 0 0
Рабио Адриен 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 (3) 0.64
Пашалич Марио 4 0.29
Иличич Йосип 3 0.21
Малиновский Руслан 3 0.21
Муриэль Луис 2 0.14
Дзаппакоста Давиде 1 0.07
Толой Рафаэл 1 0.07
Де Рон Мартен 1 0.07
Госенс Робин 1 0.07
Пикколи Роберто 1 0.07
Джимсити Берат 0 0
Миранчук Алексей 0 0
Коопмейнерс Теун 0 0
Демирал Мерих 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данило Луис 4 0
Куадрадо Хуан 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Мората Альваро 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Алекс Сандро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Малиновский Руслан 4 0
Демирал Мерих 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Иличич Йосип 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
29%
3
25%
1-15
1
14%
3
25%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
50%
1
13%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

18
25
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
22%
4
16%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
6
33%
8
32%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
5
33%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Челси - Ювентус 4:0 Лацио - Ювентус 0:2 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Зенит 4:2
Верона - Ювентус 2:1 Ювентус - Сассуоло 1:2 Интер Милан - Ювентус 1:1 Зенит - Ювентус 0:1 Ювентус - Рома 1:0 Торино - Ювентус 0:1 Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1 Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0
Аталанта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Кальяри - Аталанта 1:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Аталанта - Лацио 2:2 Сампдория - Аталанта 1:3 Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3 Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 10 2 1 26 - 7 32
2. Милан Заявка 13 10 2 1 29 - 15 32
3. Аталанта 1:0 Заявка 14 8 4 2 28 - 17 28
4. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 32 - 15 28
5. Рома Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
6. Ювентус 0:1 Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
7. Лацио Заявка 13 6 3 4 25 - 21 21
8. Фиорентина Заявка 14 7 0 7 21 - 19 21
9. Верона Заявка 14 5 4 5 28 - 25 19
10. Эмполи Заявка 14 6 1 7 21 - 26 19
11. Болонья Заявка 13 5 3 5 19 - 24 18
12. Торино Заявка 13 5 2 6 17 - 13 17
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14. Венеция Заявка 13 4 3 6 12 - 19 15
15. Сампдория Заявка 14 4 3 7 20 - 26 15
16. Удинезе Заявка 13 3 5 5 16 - 20 14
17. Специя Заявка 13 3 2 8 15 - 31 11
18. Дженоа Заявка 13 1 6 6 17 - 26 9
19. Салернитана Заявка 14 2 2 10 11 - 29 8
20. Кальяри Заявка 14 1 5 8 16 - 29 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 5 1 0 11 - 2 16
2. Милан Заявка 6 5 1 0 13 - 4 16
3. Лацио Заявка 7 5 1 1 18 - 8 16
4. Верона Заявка 7 5 0 2 18 - 11 15
5. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 18 - 6 14
6. Рома Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7. Торино Заявка 7 4 1 2 14 - 7 13
8. Болонья Заявка 7 4 1 2 13 - 9 13
9. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 14 - 9 12
10. Ювентус 0:1 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Удинезе Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Аталанта 1:0 Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
13. Сассуоло Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
14. Сампдория Заявка 8 2 2 4 12 - 17 8
15. Специя Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Венеция Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
17. Эмполи Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
18. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 14 4
20. Дженоа Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта 1:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 6 19
2. Наполи Заявка 7 5 1 1 15 - 5 16
3. Милан Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
4. Интер Милан Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
5. Эмполи Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6. Ювентус 0:1 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
7. Рома Заявка 7 3 0 4 14 - 11 9
8. Фиорентина Заявка 8 3 0 5 7 - 10 9
9. Венеция Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
10. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 11 - 12 7
11. Сампдория Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
12. Дженоа Заявка 7 1 3 3 10 - 15 6
13. Болонья Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
14. Удинезе Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Лацио Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Торино Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
17. Верона Заявка 7 0 4 3 10 - 14 4
18. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 23 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кальяри Заявка 6 0 2 4 5 - 15 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • Желтая карточка
    45'
    Фланговый защитник "Аталанты" Давиде Дзаппакоста получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Дзаппакоста зацепил Кьезу. 
  • 44'
    Сапата вошёл в штрафную площадь с левого фланга, затем Дуван немного сместился в центр и пробил в правый угол ворот, де Лихт грамотно накрыл соперника и заблокировал попытку. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Пессина выполнил передачу на ход Дзаппакосте на правый угол штрафной площади, Давиде в свою очередь прошёл немного вперёд и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Сапата в борьбе за мяч нарушил правила против Куадрадо. 
  • 42'
    Чуть ранее и Маккенни не понял Кьезу, который с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Уэстону. 
  • 41'
    Бонуччи выполнил слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Аталанты" на ход Кьезе, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    40'
    Кьеза с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, общими усилиями игроки «Аталанты» перехватили мяч. 
  • 39'
    Дибала в прошлом эпизоде перед ударом по ногам успел протолкнуть мяч на левый угол штрафной площади на ход Морате, Альваро пробил по воротам, Толой накрыл форварда "Ювентуса", мяч ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Дибалы. 
  • 37'
    "Аталанта" стала пытаться даже играть в очень высоком прессинге, едва у ворот "Ювентуса" в итоге вновь не возник опасный момент. 
  • 36'
    "Аталанта" перехватила контроль над мячом, для команды Джан-Пьеро Гасперини важно будет не пропустить до перерыва конечно же. 
  • 35'
    Сандро с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Маккенни изначально сыграл не очень удачно, но затем от Фройлера мяч отскочил обратно в ноги Уэстону, Маккенни в итоге выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Дибалу, Пауло в пробил в левый угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Желтая карточка
    34'
    Полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Рабио. 
  • 33'
    Дибала со стандарта выполнил неплохую подачу на правый угол вратарской, совсем немного не хватило Бонуччи, чтобы головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Теперь уже Пессина на своей половине поля нарушил правила против Дибалы. "Ювентус" заработал неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Малиновский в центре поля нарушил правила против Сандро. "Ювентус" быстро разыграл стандарт. 
  • 30'
    Доигрался всё же "Ювентус", всё к этому шло, слишком уж спокойно временами действовала команда Массимилиано Аллегри. 
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Сапата!!! Игроки "Ювентуса" грубо ошиблись в центре поля, в итоге Джимсити выполнил отличную передачу на ход Сапате к линии штрафной площади, Дуван убежал на рандеву с Щесны и уверенно отправил мяч в сетку. 
  • 28'
    Сейчас команда Массимилиано Аллегри вновь стала спокойно катать мяч в центре поля, так и не знает "Ювентус", как систематически вскрывать оборону соперника. 
  • 27'
    Середина тайма у нас уже позади, не хватает этому матчу ударов по воротам, хоть каких-то. Не полностью пока встреча подтверждает статус центральной в туре. 
  • 26'
    Джимсити в центре поля нарушил правила против Дибалы. "Ювентусу" в этот раз не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • 25'
    Не получается у команд играть в быстрый футбол, но в целом у нас хорошая динамика, да и не нужно забывать, что в середине недели "Ювентус" и "Аталанта" играли в Лиге чемпионов. 
  • Судья
    24'
    Меле попытался что-то придумать на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса", Дибала накрыл Йоакима и выбил мяч в аут, а Джованни Айрольди взял и назначил аут в пользу туринского клуба. 
  • 23'
    Меле пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Ювентуса". 
  • 22'
    Маккенни из центра поля выполнил отличный заброс к линии штрафной площади на ход Кьезе, Федерико подработал мяч и уже готов был пробить по воротам, но в последний момент свою команду от огромных проблем спас Толой, который накрыл соперника. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Дзаппакоста в центре поля нарушил правила против Рабио. "Ювентус" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    20'
    Чуть ранее "Ювентусу" удалось создать более хороший момент. Дибала ворвался в штрафную площадь с правой половины поля и пробил в дальний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, что позволило Муссо выручить "Аталанту". 
  • 19'
    Куадрадо с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Мората в касание пробил по воротам, Альваро не смог как следует попасть по мячу, в итоге он слабо полетел в руки Муссо. 
  • 18'
    Малиновский из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади "Ювентуса" на ход Меле, Щесны прочитал момент и грамотно сыграл на перехвате.
  • 17'
    Толой из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Пессина в борьбе с де Лихтом не смог зацепиться за мяч. 
  • 16'
    Де Лихт ошибся на своей половине поля с передачей на правый фланг, где был Бонуччи, в итоге Сапата перехватил мяч и затем покатил его к радиусу штрафной площади на ход Фройлеру, Ремо в свою очередь пробил в левый угол ворот, мяч ушёл немного в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Куадрадо вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но там Хуану грамотно поставил корпус Меле, в итоге фланговый защитник "Ювентуса" нарушил правила. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Демирал в центре поля нарушил правила против Мораты. Игроки "Ювентуса" быстро разыграли стандарт. 
  • 13'
    В достаточно высоком прессинге играет "Аталанта", Мората получил мяч в центре поля и у него на ногах сразу же "повис" соперник. 
  • Судья
    12'
    Сандро вновь попытался убежать вперёд по левому флангу, в борьбе с Толоем Алекс оказался на газоне, Джованни Айрольди показал, что будет аут в пользу "Аталанты". 
  • 11'
    Дзаппакоста с правого фланга выполнил заброс в штрафную площадь "Ювентуса", Куадрадо сыграл внимательно и выбил мяч на левый фланг. 
  • 10'
    Сандро попытался разогнать атаку по правому флангу, но в центре поля Сапата очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч, едва после этого у "Аталанты" не получилась опасная контратака. 
  • Угловой
    9'
    Малиновский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ювентуса" без всякого труда отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 8'
    Малиновский хорошо поработал на левом фланге у штрафной площади "Ювентуса", в борьбе с де Лихтом Руслан заработал угловой для своей команды. 
  • 7'
    Куадрадо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Демирал хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Де Рон на правом фланге нарушил правила против Кьезы. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту. 
  • 5'
    Куадрадо и Дибала попытались провести ответную атаку по правому флангу, но пока у игроков "Ювентуса" никак не получается пройти плотную оборону "Аталанты". 
  • 4'
    Сапата вошёл в штрафную площадь с правого фланга, затем Дуван протолкнул мяч на Малиновского, который был рядом, Руслан пробил по воротам, мяч попал в Бонуччи. 
  • 3'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Морате по левому флангу, мяч полетел слишком сильно для Альваро и в итоге ушёл в аут. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, пока "Ювентус" чуть больше времени проводит с мячом, но дальше центра поля туринской команде трудно пробраться. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва между "Ювентусом" и "Аталантой". Команде Массимилиано Аллегри обязательно нужно набирать очки на своём поле, чтобы подтягиваться к зоне Лиги чемпионов, а также вместе с этим как раз не отпускать вперёд "Аталанту". 
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Где смотреть матч Ювентус 0:1 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Ювентус 0:1 Аталанта

Исход игры
Ювентус
62.3% (94)
Ничья
27.2% (41)
Аталанта
10.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
74.81% (101)
Меньше
25.19% (34)
Обе команды забьют
Да
87.41% (118)
Нет
12.59% (17)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
39.7% (60)
2:2 Ничья
13.2% (20)
1:1 Ничья
11.3% (17)
1:0 Ювентус
7.3% (11)
1:2 Аталанта
5.3% (8)
3:1 Ювентус
4% (6)
2:0 Ювентус
2.6% (4)
3:2 Ювентус
2.6% (4)
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