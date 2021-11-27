Yes
ErikMirza #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (1)
|0.21
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.21
|Локателли Мануэль
|2
|0.14
|Куадрадо Хуан
|2
|0.14
|Мората Альваро
|2
|0.14
|Кин Мойзе
|2
|0.14
|Маккенни Уэстон
|2
|0.14
|Кьеза Федерико
|1
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.07
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Рабио Адриен
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.64
|Пашалич Марио
|4
|0.29
|Иличич Йосип
|3
|0.21
|Малиновский Руслан
|3
|0.21
|Муриэль Луис
|2
|0.14
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.07
|Толой Рафаэл
|1
|0.07
|Де Рон Мартен
|1
|0.07
|Госенс Робин
|1
|0.07
|Пикколи Роберто
|1
|0.07
|Джимсити Берат
|0
|0
|Миранчук Алексей
|0
|0
|Коопмейнерс Теун
|0
|0
|Демирал Мерих
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данило Луис
|4
|0
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Демирал Мерих
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|1
|Иличич Йосип
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|26 - 7
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 15
|32
|3.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 17
|28
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|32 - 15
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|6.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 21
|21
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|7
|0
|7
|21 - 19
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|28 - 25
|19
|10.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|21 - 26
|19
|11.
|Болонья
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 24
|18
|12.
|Торино
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 13
|17
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 19
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|20 - 26
|15
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|15 - 31
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|17 - 26
|9
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 29
|8
|20.
|Кальяри
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 29
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|3.
|Лацио
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|Верона
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 11
|15
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 6
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Торино
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|8.
|Болонья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 9
|12
|10.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|14.
|Сампдория
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 17
|8
|15.
|Специя
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Венеция
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|Эмполи
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|18.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Дженоа
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аталанта
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 6
|19
|2.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 5
|16
|3.
|Милан
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|5.
|Эмполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Ювентус
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|7.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|7 - 10
|9
|9.
|Венеция
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 12
|7
|11.
|Сампдория
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 15
|6
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|14.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Лацио
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|Верона
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|10 - 14
|4
|18.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 23
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2