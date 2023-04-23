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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 5028
Тромсё
1:1
Конец матча
Викинг
0'
20' Желтая карточка
Вестерлунн Никлас
30' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
1:0
30' Пенальти
Vegard Oestraat Erlien
1:1
70' Гол
Свеннсен Сандер
78' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
80' Желтая карточка
Patrick Yazbek
90'+4

Ход матча

20'
Вестерлунн Никлас
 
30'
 
Стенснесс Джанни
30'
Vegard Oestraat Erlien
1:0
58'
 
Бьёрсхоль Сондре
Хауген Херман
59'
 
Свеннсен Сандер
Edvin Austboe
70'
1:1
Свеннсен Сандер
(Паттинама Шейн)
72'
Норхейм Рунар
Винтер Феликс
 
72'
Енссен Андерс
Hilmir Mikaelsson
 
78'
 
Д'Агостино Николас
80'
 
Patrick Yazbek
85'
Daniel Bassi
Нильсен Лассе
 
90'
 
Лёкберг Кристоффер
Де Ланлай Янн-Эрик

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Хаугор
Якоб
4
Гундерсен
Йостейн
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
7
Винтер
Феликс
25
Нильсен
Лассе
III
9
Hilmir
Mikaelsson
15
Vegard
Oestraat
Erlien
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Patrick
Yazbek
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
21
Танген
Харальд
17
Edvin
Austboe
7
Д'Агостино
Николас
10
Трипич
Златко
Тромсё
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Викинг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

27 матчей

40.7%
14.8%
44.5%
11 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

29.6%
37%
33.4%
8 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Т
2:2
Т
1:1
Т
0:2
Т
0:1
ТМК
1:1
Т
2:1
Т
0:2
Т
3:0
Т
1:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
4:3
Т
2:1
Т
0:1
Т
5:1
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
0:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.62
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.74
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

51
86

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 2 (1) 0.67
Hilmir Mikaelsson 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свеннсен Сандер 1 0.33
Бьёрсхоль Сондре 1 0.33
Patrick Yazbek 1 0.33
Д'Агостино Николас 0 0
Паттинама Шейн 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 1 1
Трипич Златко 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Сольбаккен Маркус 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Djibril Diop 1 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Тромсё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Викинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Викинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3
Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1 Викинг - Тромсё 2:2 Тромсё - Будё-Глимт 3:2
Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1
Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1

Результаты матчей

Тромсё
Викинг

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 9 - 0 9
2.
Хам-Кам
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Бранн
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Одд
 3 1 2 0 2 - 0 5
5.
Русенборг
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Тромсё
 3 1 2 0 2 - 1 5
7.
Викинг
 3 1 1 1 3 - 2 4
8.
Сарпсборг-08
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Стабек
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Стрёмсгодсет
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Волеренга
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Хёугесунн
 3 1 0 2 3 - 8 3
14.
Саннефьёрд
 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Мольде
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Будё-Глимт
 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Одд
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Викинг
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Хёугесунн
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Стрёмсгодсет
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Лиллестрём
 1 1 0 0 4 - 3 3
12.
Мольде
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Саннефьёрд
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
5.
Тромсё
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Русенборг
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
9.
Олесунн
 1 0 0 1 0 - 1 0
10.
Мольде
 1 0 0 1 0 - 1 0
11.
Хам-Кам
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Лиллестрём
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Бранн
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Стабек
 1 0 0 1 0 - 4 0
15.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 4
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Хам-Кам Удаль Хенрик 3
Бранн Финне Бор 2 (1)
Стрёмсгодсет Валсвик Густав 2
Весь список

Топ нарушителей
Волеренга Жута Леонард 3
Олесунн Мунксгор Александер 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Русенборг Хенриксен Маркус 2
Русенборг Рейтан Эрленд Даль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Vegard Oestraat Erlien из команды Тромсё забивает с точки!
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