Тур: 8. Стадион: Сарпсборг. Главный судья: Svein Torre Sinnes
3:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолChristopher Bonsu Baah
2:0
36' ГолСолтведт Йоахим
2:1
39' ГолАтанга Исаак
58' Желтая карточкаФельман Давид
3:1
68' ГолУтвик Бьорн
90' Желтая карточкаСколевик Стеффен
90'+5
Ход матча
19'
36'
39'
2:1
58'
68'
3:1
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
11 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
32
Вишне
Эйрик
25
Кителано
Йон
21
Диоп
Амиду
I
19
Атанга
Исаак
11
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакПолузащитник
-
11 Эбийе МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marius Boee
История личных встреч
Сарпсборг-08
Олесунн
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.57
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
66
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Утвик Бьорн
|3
|0.38
|Солтведт Йоахим
|2
|0.25
|Упсет Кристиан
|2
|0.25
|Майгор Миккел
|1
|0.13
|Торп Виктор
|1
|0.13
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.13
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Атанга Исаак
|3
|0.33
|Эбийе Мозес
|1 (1)
|0.11
|Андерсен Александр
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|1
|Christopher Bonsu Baah
|2
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|4
|0
|Фельман Давид
|3
|0
|Кольскоген Оле
|3
|0
|Андерсен Александр
|2
|0
|Диоп Амиду I
|2
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Олесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Сарпсборг-08
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Олесунн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
3
Сарпсборг-08
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Олесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Забито
6
3
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
50%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
50%
31-45
3
27%
2
50%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
17
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
2
40%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
40%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1
Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эйд - Олесунн 0:4 Олесунн - Мольде 3:1 Стабек - Олесунн 1:0 Олесунн - Хёугесунн 0:0
Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Олесунн
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
27
44
18
17
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 8
|25
|2.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|17 - 14
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|11 - 12
|14
|7.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|8.
|9
|4
|1
|4
|20 - 12
|13
|9.
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|13.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|10 - 19
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 6
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|10.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|16.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|12.
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|5 - 13
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|9 (4)
|Бранн
|Финне Бор
|9 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|7 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|6 (1)
|Мольде
|Брейвик Эмиль
|4 (2)
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Хёугесунн
|Кристенсен Магнус
|1 2
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 2