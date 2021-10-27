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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
1:2
Первый тайм: 24'

Стадион:
Аталанта
0'
1:0
10' Гол
Капуто Франческо
15' Желтая карточка
Паломино Хосе
1:1
17' Гол
Сапата Дуван
1:2
21' Гол
Сапата Дуван
24'
1
Аудеро
Эмиль
19
Дрэгушин
Раду
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
2
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
16
Аскилдсен
Кристоффер
23
Габбьядини
Маноло
10
Капуто
Франческо
87
Кандрева
Антонио
1
Муссо
Хуан
15
Де
Рон
Мартен
6
Паломино
Хосе
66
Ловато
Маттео
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
88
Пашалич
Марио
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
Сампдория
4-3-3
Аталанта
3-4-2-1

Ход матча

10'
Капуто Франческо
(Торсби Мортен)
1:0
15'
 
Паломино Хосе
17'
1:1
Сапата Дуван
(Дзаппакоста Давиде)
21'
1:2
Сапата Дуван
(Дзаппакоста Давиде)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Сампдория
Аталанта

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.4%
39.1%
30.5%
7 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 4 0.4
Капуто Франческо 3 0.3
Йосида Майя 2 0.2
Торсби Мортен 1 0.1
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.1
Ауджелло Томмазо 1 0.1
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Габбьядини Маноло 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 4 (2) 0.4
Иличич Йосип 2 0.2
Малиновский Руслан 2 0.2
Пашалич Марио 1 0.1
Муриэль Луис 1 0.1
Толой Рафаэл 1 0.1
Дзаппакоста Давиде 1 0.1
Госенс Робин 1 0.1
Пикколи Роберто 1 0.1

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 5 0
Торсби Мортен 5 0
Экдаль Альбин 2 0
Мурру Никола 2 0
Колли Омар 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Адриен Силва 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Йосида Майя 1 0
Габбьядини Маноло 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 5 0
Малиновский Руслан 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Фройлер Ремо 2 0
Госенс Робин 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Меле Йоаким 2 0
Демирал Мерих 2 0
Джан Пьеро Гасперини 0 1
Де Рон Мартен 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

13
5
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
31%
1
20%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
36%
2
14%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
2
18%
4
29%
76-90

Пропущено

19
12
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
6
32%
2
17%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Кальяри - Сампдория 3:1 Сампдория - Удинезе 3:3 Ювентус - Сампдория 3:2
Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2 Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0
Аталанта
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аталанта - Удинезе 1:1 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Эмполи - Аталанта 1:4 Аталанта - Милан 2:3
Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1 Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 10 9 1 0 23 - 9 28
2. Наполи Заявка 9 8 1 0 19 - 3 25
3. Аталанта 2:1 Заявка 10 5 3 2 17 - 12 18
4. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 24 - 12 18
5. Ювентус 0:0 Заявка 10 4 4 2 13 - 11 16
6. Рома Заявка 9 5 1 3 16 - 9 16
7. Фиорентина Заявка 9 5 0 4 13 - 12 15
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 19 - 17 14
9. Удинезе 1:0 Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
10. Эмполи Заявка 9 4 0 5 14 - 18 12
11. Болонья Заявка 9 3 3 3 15 - 19 12
12. Сассуоло 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
13. Верона 0:1 Заявка 10 3 2 5 21 - 19 11
14. Торино Заявка 10 3 2 5 12 - 11 11
15. Сампдория 1:2 Заявка 10 2 3 5 14 - 19 9
16. Специя Заявка 10 2 2 6 12 - 23 8
17. Венеция Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Салернитана Заявка 10 2 1 7 10 - 22 7
19. Дженоа Заявка 10 1 4 5 15 - 22 7
20. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 5 5 0 0 12 - 3 15
2. Рома Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
4. Болонья Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Лацио Заявка 4 3 1 0 14 - 6 10
6. Верона 0:1 Заявка 5 3 0 2 14 - 9 9
7. Ювентус 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Интер Милан Заявка 4 2 2 0 13 - 4 8
9. Удинезе 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Торино Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
11. Сассуоло 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Фиорентина Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
13. Аталанта 2:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кальяри Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15. Сампдория 1:2 Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Салернитана Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
18. Венеция Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
19. Эмполи Заявка 5 1 0 4 7 - 14 3
20. Дженоа Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3. Аталанта 2:1 Заявка 5 4 1 0 11 - 5 13
4. Интер Милан Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5. Эмполи Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ювентус 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
8. Удинезе 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Сассуоло 0:0 Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Дженоа Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
11. Сампдория 1:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Лацио Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
13. Торино Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14. Специя Заявка 5 1 1 3 6 - 15 4
15. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Рома Заявка 4 1 0 3 8 - 7 3
17. Салернитана Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Болонья Заявка 4 0 2 2 4 - 11 2
19. Верона 0:1 Заявка 5 0 2 3 7 - 10 2
20. Кальяри Заявка 4 0 1 3 3 - 11 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Сампдория 3.6% (5)
X 15.2% (21)
Аталанта 81.2% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Аталанта
4.52
4.04
1.88
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Где смотреть матч Сампдория 1:2 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 1:2 Аталанта

Исход игры
Сампдория
3.6% (5)
Ничья
15.2% (21)
Аталанта
81.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
77.94% (106)
Меньше
22.06% (30)
Обе команды забьют
Да
86.76% (118)
Нет
13.24% (18)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
59.4% (82)
1:1 Ничья
9.4% (13)
1:3 Аталанта
8% (11)
0:1 Аталанта
6.5% (9)
2:2 Ничья
5.1% (7)
0:2 Аталанта
4.3% (6)
2:1 Сампдория
2.9% (4)
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