Голландия: Эредивизие 2021-2022
Твенте
2:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Гролс Весте
АЗ Алкмаар
1:0
1' ГолВан Волфсвинкель Рикки
2:0
17' ГолDaan Rots
35
Mees
Hilgers
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Mees HilgersЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Влап МихелПолузащитник
-
39 Daan RotsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Защитник
-
32 Бош ЙессеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Luca Everink
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
1'
17'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Проппер Робин
|4
|0.67
|2.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3 (1)
|0.5
|3.
|Влап Михел
|1
|0.17
|4.
|Daan Rots
|1
|0.17
|5.
|Мениг Квинси
|0
|0
|6.
|Трупе Джованни
|0
|0
|7.
|Садилек Михал
|0
|0
|8.
|Mees Hilgers
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павлидис Вангелис
|1
|0.2
|2.
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.2
|3.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.2
|4.
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.2
|5.
|Де Вит Дани
|1
|0.2
|6.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илич Лука
|1
|1
|2.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|3.
|Мениг Квинси
|2
|0
|4.
|Садилек Михал
|2
|0
|5.
|Брама Вут
|1
|0
|6.
|Лимниос Димитрис
|1
|0
|7.
|Смал Гийс
|1
|0
|8.
|Manfred Ugalde
|1
|0
|9.
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|10.
|Mees Hilgers
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|2.
|Класи Йорди
|0
|1
|3.
|Летсерт Тимо
|1
|0
|4.
|Гудмундссон Альберт
|1
|0
|5.
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|6.
|Сугавара Юкинари
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|АЗ Алкмаар
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +6 =5 -9Витесс 1:4 Твенте Твенте 1:0 Утрехт Камбюр 2:0 Твенте Твенте 1:1 Аякс
Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =3 -6Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Раннерс 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Торино АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Генк 1:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Осс АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:0 АЗ Алкмаар
Последние игры между собой
Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЗ Алкмаар: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АЗ Алкмаар 4:0 Твенте Кубок Твенте 0:4 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|5
|1
|0
|27 - 1
|16
|2.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|16 - 8
|15
|3.
|Виллем II
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Фейеноорд
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Утрехт
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|6.
|Твенте
|2:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|7.
|Херенвен
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Камбюр
|6
|3
|0
|3
|11 - 18
|9
|9.
|Витесс
|6
|3
|0
|3
|5 - 13
|9
|10.
|НЕК Неймеген
|6
|2
|2
|2
|4 - 9
|8
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Спарта Роттердам
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|13.
|Ваалвейк
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|14.
|Гронинген
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Хераклес
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|17.
|АЗ Алкмаар
|0:2
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|18.
|ПЕК Зволле
|6
|0
|1
|5
|1 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|19 - 0
|9
|2.
|Камбюр
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|3.
|Твенте
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Утрехт
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Фейеноорд
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|6.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|9 - 7
|6
|7.
|Херенвен
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|8.
|Виллем II
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|10.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фортуна Ситтард
|3
|1
|1
|1
|4 - 8
|4
|13.
|Ваалвейк
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Хераклес
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|15.
|Гронинген
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|16.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|АЗ Алкмаар
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Витесс
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|4.
|Виллем II
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|Фейеноорд
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|7.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Твенте
|2:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Гронинген
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|0:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|13.
|Хераклес
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Спарта Роттердам
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|1 - 13
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Аякс
|Алле Себастьян
|5
|0
|2
|2.
|Фейеноорд
|Линссен Брайан
|5
|0
|0
|3.
|Аякс
|Тадич Душан
|4
|0
|5
|4.
|Твенте
|Проппер Робин
|4
|0
|0
|5.
|Херенвен
|Верман Хенк
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1
|2
|2.
|Витесс
|Беро Матуш
|4
|0
|3.
|Утрехт
|Янссен Виллем
|3
|0
|4.
|Ваалвейк
|Крамер Михил
|3
|0
|5.
|Спарта Роттердам
|Ван Крой Вито
|3
|0