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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Твенте
2:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
1:0
1' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
2:0
17' Гол
Daan Rots
22'
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
35
Mees
Hilgers
3
Проппер
Робин
23
Садилек
Михал
19
Зерруки
Рамиз
6
Брама
Вут
14
Влап
Михел
39
Daan
Rots
13
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Лимниос
Димитрис
1
Виндаль-Йенсен
Петер
2
Сугавара
Юкинари
22
Летсерт
Тимо
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
24
Рейндерс
Тиджани
28
Гудмундссон
Альберт
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
Твенте
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-3-3

Ход матча

1'
Ван Волфсвинкель Рикки
(Влап Михел)
1:0
17'
Daan Rots
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проппер Робин 4 0.67
2. Ван Волфсвинкель Рикки 3 (1) 0.5
3. Влап Михел 1 0.17
4. Daan Rots 1 0.17
5. Мениг Квинси 0 0
6. Трупе Джованни 0 0
7. Садилек Михал 0 0
8. Mees Hilgers 0 0
АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 1 0.2
2. Рейндерс Тиджани 1 0.2
3. Витри Аслак Фонн 1 0.2
4. Гудмундссон Альберт 1 0.2
5. Де Вит Дани 1 0.2
6. Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Илич Лука 1 1
2. Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
3. Мениг Квинси 2 0
4. Садилек Михал 2 0
5. Брама Вут 1 0
6. Лимниос Димитрис 1 0
7. Смал Гийс 1 0
8. Manfred Ugalde 1 0
9. Зерруки Рамиз 1 0
10. Mees Hilgers 1 0
АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Мидтше Фредрик 2 0
2. Класи Йорди 0 1
3. Летсерт Тимо 1 0
4. Гудмундссон Альберт 1 0
5. Хацидиакос Пантелис 1 0
6. Сугавара Юкинари 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 АЗ Алкмаар 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Витесс 1:4 Твенте Твенте 1:0 Утрехт Камбюр 2:0 Твенте Твенте 1:1 Аякс
Фортуна Ситтард 2:1 Твенте Твенте 0:1 Лацио Твенте 0:1 Венеция Арминия 1:1 Твенте АДО Ден Хааг 0:2 Твенте АДО Ден Хааг 2:2 Твенте ХСК-21 0:2 Твенте Спарта Энсхеде 1:8 Твенте Твенте 3:2 АДО Ден Хааг Ваалвейк 2:1 Твенте Твенте 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 3:0 Твенте Твенте 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 1:0 Твенте Твенте 1:2 Витесс Херенвен 0:0 Твенте
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Раннерс 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар
АЗ Алкмаар 2:1 Селтик Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Торино АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Генк 1:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Осс АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:0 АЗ Алкмаар

Последние игры между собой

Твенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
АЗ Алкмаар: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АЗ Алкмаар 4:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Эредивизие
АЗ Алкмаар 4:0 Твенте Кубок Твенте 0:4 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 2:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Кубок АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 1:2 Твенте Эредивизие АЗ Алкмаар 0:3 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 5 1 0 27 - 1 16
2. ПСВ 6 5 0 1 16 - 8 15
3. Виллем II 6 4 1 1 8 - 6 13
4. Фейеноорд 5 4 0 1 14 - 4 12
5. Утрехт 6 3 2 1 12 - 4 11
6. Твенте 2:0 6 3 1 2 9 - 6 10
7. Херенвен 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Камбюр 6 3 0 3 11 - 18 9
9. Витесс 6 3 0 3 5 - 13 9
10. НЕК Неймеген 6 2 2 2 4 - 9 8
11. Гоу Эхед Иглс 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Спарта Роттердам 6 1 3 2 6 - 10 6
13. Ваалвейк 6 1 2 3 9 - 11 5
14. Гронинген 6 1 2 3 6 - 10 5
15. Хераклес 5 1 1 3 5 - 8 4
16. Фортуна Ситтард 5 1 1 3 5 - 12 4
17. АЗ Алкмаар 0:2 5 1 0 4 5 - 10 3
18. ПЕК Зволле 6 0 1 5 1 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Камбюр 4 3 0 1 10 - 5 9
3. Твенте 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Фейеноорд 2 2 0 0 5 - 1 6
6. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
7. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
8. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
9. Гоу Эхед Иглс 4 2 0 2 4 - 3 6
10. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
11. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фортуна Ситтард 3 1 1 1 4 - 8 4
13. Ваалвейк 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 3 0 2 1 1 - 2 2
16. ПЕК Зволле 3 0 1 2 1 - 4 1
17. АЗ Алкмаар 0:2 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 3 3 0 0 7 - 1 9
2. Витесс 4 3 0 1 4 - 6 9
3. Аякс 3 2 1 0 8 - 1 7
4. Виллем II 3 2 1 0 5 - 1 7
5. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Утрехт 3 1 1 1 3 - 1 4
7. Херенвен 3 1 1 1 3 - 4 4
8. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
9. Твенте 2:0 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
11. АЗ Алкмаар 0:2 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
13. Хераклес 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Спарта Роттердам 3 0 1 2 1 - 7 1
15. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
16. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 2
2. Фейеноорд Линссен Брайан 5 0 0
3. Аякс Тадич Душан 4 0 5
4. Твенте Проппер Робин 4 0 0
5. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гронинген Те Вирик Мик 1 2
2. Витесс Беро Матуш 4 0
3. Утрехт Янссен Виллем 3 0
4. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
5. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
АЗ Алкмаар
3.32
3.98
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Твенте 2:0 АЗ Алкмаар онлайн




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