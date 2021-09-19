Второй тайм

97' Влут Рай из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Хераклес заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

97' Матч возобновлен

96' Матч остановлен

95' Фантастический гол, где все сам сделал Влут Рай

94' Г О О О О Л - Влут Рай правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

93' Мидтше Фредрик получает желтую карточку за толчок соперника.

92' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

92' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

89' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Де Вит Дани бьет ударом через себя, но Janis Blaswich блокирует удар!

88' Абухлал Закария пробует нанести удар издали, но Janis Blaswich держит все под контролем

88' Мидтше Фредрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Игрок из команды АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Giacomo Quagliata выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

80' Игра в одни ворота сейчас. Хераклес доминирует и владеет мячом

76' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Г О О О О Л - Бюргзорг Делано забивает с левой ноги!

72' ШАНС! Бюргзорг Делано вышел один на один с голкипером...

72' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

71' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

70' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Кнустер Матс получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Кнустер Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Отличные скиллы показывает Абухлал Закария , обводя своих соперников

66' Плохо сыграл Летсерт Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

66' Влут Рай нанес удар, мяч был парирован, но Питер Виндал Йенсен не удержал его в руках.

66' Хераклес выполняет удар от ворот.

65' Хераклес выполняет удар от ворот.

65' ШТАНГА! Так было близко к голу - Абухлал Закария нанес удар в каркас ворот!

65' Павлидис Вангелис разрезает оборону соперника отличным пасом

64' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

64' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

63' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

63' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе

63' Giacomo Quagliata из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.

63' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Ренте Марко пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

59' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Фадига Ноа из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Какой промах! Сирхейс Кай имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

57' Басачикоглу Билал пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

57' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Влут Рай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' О, нет. Из многообещающей позиции Сирхейс Кай из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

55' Фадига Ноа из команды Хераклес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

55' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

50' Бюргзорг Делано получает желтую карточку за неспортивное поведение

50' Giacomo Quagliata совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Безумный фол. Giacomo Quagliata грубо играет против соперника. Пострадал Витри Аслак Фонн

49' Влут Рай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

47' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Тактическая замена. Mohamed Amissi уходит с поля и его заменяет Басачикоглу Билал

46' Тактическая замена. Роскен Рубен уходит с поля и его заменяет Giacomo Quagliata