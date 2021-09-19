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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 8053
АЗ Алкмаар
0'
0:1
19' Гол
Гудмундссон Альберт
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Класи Йорди
44' Красная карточка
Класи Йорди
1:1
45' Гол
Сирхейс Кай
49' Желтая карточка
Влут Рай
50' Желтая карточка
Кваглиата Джакомо
50' Желтая карточка
Бюргзорг Делано
2:1
72' Гол
Бюргзорг Делано
2:2
89' Гол
Рейндерс Тиджани
90' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
3:2
90' Гол
Влут Рай
90'+7
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
11
Лаурсен
Николай
10
Влут
Рай
30
Амисси
Мохамед
16
Сирхейс
Кай
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
22
Летсерт
Тимо
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
20
Класи
Йорди
6
Мидтше
Фредрик
28
Гудмундссон
Альберт
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Хераклес
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бюргзорг Делано 2 0.5
2. Сирхейс Кай 1 0.25
3. Влут Рай 1 0.25
4. Кваглиата Джакомо 0 0
АЗ Алкмаар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 1 0.25
2. Рейндерс Тиджани 1 0.25
3. Витри Аслак Фонн 1 0.25
4. Гудмундссон Альберт 1 0.25
5. Де Вит Дани 1 0.25
6. Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Фадига Ноа 3 0
2. Бакыш Синан 1 1
3. Влут Рай 2 0
4. Кваглиата Джакомо 2 0
5. Бласвих Янис 1 0
6. Кнустер Матс 1 0
7. Де ла Торре Лука 1 0
8. Бюргзорг Делано 1 0
АЗ Алкмаар
# Игрок      
1. Мидтше Фредрик 2 0
2. Класи Йорди 0 1
3. Летсерт Тимо 1 0
4. Гудмундссон Альберт 1 0
5. Хацидиакос Пантелис 1 0
6. Сугавара Юкинари 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
 АЗ Алкмаар 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вердер 2:0 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Спарта Роттердам 1:1 Хераклес Хераклес 0:2 ПСВ
Хераклес 3:1 ПЕК Зволле Хераклес 7:0 ХСК-21 Хераклес 2:2 Де Графсхап Хераклес 4:1 Ваалвейк Эммен 4:1 Хераклес Хераклес 0:1 НЕК Неймеген Хераклес 1:2 ПАОК Хераклес 2:1 Рёдингхаузен Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 1:2 Спарта Роттердам АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Хераклес 1:1 Фейеноорд Твенте 1:1 Хераклес Хераклес 4:0 ВВВ-Венло Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II
АЗ Алкмаар Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Раннерс 2:2 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 0:3 ПСВ Херенвен 1:3 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Селтик
Селтик 2:0 АЗ Алкмаар Ваалвейк 1:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:1 Торино АЗ Алкмаар 1:0 Реал Сосьедад АЗ Алкмаар 2:0 ОФИ АЗ Алкмаар 3:0 Панатинаикос РБ Лейпциг 1:0 АЗ Алкмаар Генк 1:1 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 3:0 Осс АЗ Алкмаар 4:1 НЕК Неймеген АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Гронинген 0:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:0 Фортуна Ситтард Ваалвейк 1:3 АЗ Алкмаар Аякс 2:0 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
АЗ Алкмаар: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 2:0 Хераклес Эредивизие АЗ Алкмаар 2:1 Хераклес Эредивизие
Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар Эредивизие Хераклес 0:3 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:6 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 АЗ Алкмаар Эредивизие Хераклес 1:2 АЗ Алкмаар Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес Эредивизие АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар Эредивизие Хераклес 0:0 АЗ Алкмаар Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 22 - 1 13
2. ПСВ 5 4 0 1 14 - 7 12
3. Виллем II 5 3 1 1 6 - 5 10
4. Херенвен 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Фейеноорд 4 3 0 1 11 - 3 9
6. Утрехт 5 2 2 1 9 - 4 8
7. НЕК Неймеген 5 2 2 1 4 - 6 8
8. Твенте 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Камбюр 5 2 0 3 9 - 17 6
10. Гоу Эхед Иглс 5 2 0 3 5 - 8 6
11. Витесс 5 2 0 3 4 - 13 6
12. Ваалвейк 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Гронинген 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Спарта Роттердам 5 1 2 2 5 - 9 5
15. Фортуна Ситтард 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Хераклес 4 1 1 2 4 - 6 4
17. АЗ Алкмаар 4 1 0 3 5 - 8 3
18. ПЕК Зволле 5 0 0 5 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 19 - 0 9
2. Утрехт 3 2 1 0 9 - 3 7
3. ПСВ 3 2 0 1 9 - 7 6
4. Камбюр 3 2 0 1 8 - 4 6
5. Херенвен 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Гоу Эхед Иглс 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Виллем II 3 2 0 1 3 - 5 6
8. Спарта Роттердам 3 1 2 0 5 - 3 5
9. НЕК Неймеген 2 1 1 0 2 - 0 4
10. Фортуна Ситтард 2 1 1 0 4 - 3 4
11. Твенте 2 1 1 0 2 - 1 4
12. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
13. Ваалвейк 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Хераклес 3 1 0 2 3 - 5 3
15. Гронинген 2 0 2 0 1 - 1 2
16. АЗ Алкмаар 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Витесс 2 0 0 2 1 - 7 0
18. ПЕК Зволле 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 3 2 0 1 9 - 3 6
2. ПСВ 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Витесс 3 2 0 1 3 - 6 6
4. Виллем II 2 1 1 0 3 - 0 4
5. Аякс 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Херенвен 2 1 1 0 2 - 1 4
7. НЕК Неймеген 3 1 1 1 2 - 6 4
8. АЗ Алкмаар 3 1 0 2 5 - 5 3
9. Твенте 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Гронинген 3 1 0 2 5 - 8 3
11. Ваалвейк 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Хераклес 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Утрехт 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Камбюр 2 0 0 2 1 - 13 0
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
17. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 6 0
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 0 - 4 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Аякс Алле Себастьян 5 0 1
2. Фейеноорд Линссен Брайан 4 0 0
3. Твенте Проппер Робин 4 0 0
4. Херенвен Верман Хенк 4 1 0
5. Аякс Тадич Душан 3 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Утрехт Янссен Виллем 3 0
2. Ваалвейк Крамер Михил 3 0
3. Витесс Беро Матуш 3 0
4. Спарта Роттердам Ван Крой Вито 3 0
5. Хераклес Фадига Ноа 3 0
Весь список
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар онлайн




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