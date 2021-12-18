Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
0:1
21' ГолМахи Мимаун
1:1
23' ГолКокс Джордж
33' Желтая карточкаКокс Джордж
45' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
1:2
50' ГолВан де Стрек Сандер
70' Желтая карточкаМахер Адам
2:2
77' ГолФлемминг Зиан
84' Желтая карточкаЯнссен Виллем
Ход матча
21'
0:1
23'
1:1
33'
50'
70'
77'
2:2
84'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
35
Кокс
Джордж
23
Ринстра
Бен
20
Загре
Артур
11
Махи
Мимаун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Хендрикс ТомВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мадди ЭросНападающий
-
30 Remco Balk
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Утрехт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|7 (1)
|0.41
|Флемминг Зиан
|3
|0.18
|Кокс Джордж
|2
|0.12
|Теки Тесфальдет
|1
|0.06
|Ринстра Бен
|1
|0.06
|Toshio Lake
|1
|0.06
|Samy Baghdadi
|1
|0.06
|Лонвейк Найджел
|1
|0.06
|Tijjani Noslin
|1
|0.06
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамселар Барт
|6 (1)
|0.35
|Силла Мусса
|4
|0.24
|Дувикас Анастасиос
|4 (2)
|0.24
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.18
|Махи Мимаун
|2
|0.12
|Янссен Виллем
|2
|0.12
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.12
|Тимбер Квинтен
|1
|0.06
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.06
|Вормердам Дьянго
|1
|0.06
|Махер Адам
|1
|0.06
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.06
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.06
|Маллахи Мохамед
|1
|0.06
|Загре Артур
|1
|0.06
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|2
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Пинту Иву
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Ринстра Бен
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махер Адам
|7
|0
|Ван дер Марел Марк
|6
|0
|Янссен Виллем
|5
|0
|Вормердам Дьянго
|3
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
5%
3
21%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
21%
2
14%
76-90
Забито
9
22
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
44%
4
18%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
33%
4
18%
46-60
1
11%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
20
6
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
17%
16-30
1
5%
3
50%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
3
15%
1
17%
76-90
Забито
17
30
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
24%
6
20%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
2
12%
2
7%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
3
18%
6
20%
61-75
2
12%
9
30%
76-90
Пропущено
39
20
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
10%
3
15%
1-15
8
21%
3
15%
16-30
5
13%
6
30%
31-45
9
23%
3
15%
46-60
6
15%
2
10%
61-75
7
18%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3
Утрехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0
Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|16
|12
|1
|3
|40 - 23
|37
|2.
|Аякс
|16
|11
|3
|2
|49 - 4
|36
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|39 - 15
|36
|4.
|Витесс
|16
|9
|2
|5
|22 - 23
|29
|5.
|Твенте
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|7.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|8.
|АЗ Алкмаар
|16
|8
|2
|6
|30 - 22
|26
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Гронинген
|16
|4
|7
|5
|18 - 22
|19
|13.
|Виллем II
|16
|5
|3
|8
|17 - 31
|18
|14.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|15.
|Хераклес
|16
|4
|2
|10
|16 - 23
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|16
|2
|5
|9
|12 - 24
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|7
|5
|1
|1
|19 - 9
|16
|6.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Хераклес
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|8
|6
|0
|2
|13 - 10
|18
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|ПСВ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|5.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1