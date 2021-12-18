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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
2:2
Конец матча

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
21' Гол
Махи Мимаун
1:1
23' Гол
Кокс Джордж
33' Желтая карточка
Кокс Джордж
45' Желтая карточка
Ван де Стрек Сандер
1:2
50' Гол
Ван де Стрек Сандер
70' Желтая карточка
Махер Адам
2:2
77' Гол
Флемминг Зиан
84' Желтая карточка
Янссен Виллем
90'+5

Ход матча

17'
 
Ван Оверем Йорис
Тер Авест Хидде
21'
0:1
Махи Мимаун
(Тимбер Квинтен)
23'
Кокс Джордж
1:1
33'
Кокс Джордж
 
45'
 
Ван де Стрек Сандер
50'
1:2
Ван де Стрек Сандер
70'
 
Махер Адам
71'
Анга-Лётшер Мартин
Лонвейк Найджел
 
71'
Пинту Иву
Тирпан Микаэль
 
72'
 
Remco Balk
Дувикас Анастасиос
77'
Флемминг Зиан
(Кокс Джордж)
2:2
84'
 
Янссен Виллем
86'
 
Мадди Эрос
Густафссон Симон
87'
 
Далмау Адриан
Тимбер Квинтен
88'
Tijjani Noslin
Ринстра Бен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
18
Лонвейк
Найджел
22
Самарис
Андреас
4
Янссен
Рул
35
Кокс
Джордж
14
Теки
Тесфальдет
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
10
Сёнтьенс
Матс
8
Флемминг
Зиан
1
Пас
Мартен
5
Тер
Авест
Хидде
33
Ван
дер
Хорн
Майк
14
Янссен
Виллем
20
Загре
Артур
6
Махер
Адам
27
Тимбер
Квинтен
10
Густафссон
Симон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
11
Махи
Мимаун
18
Дувикас
Анастасиос
Фортуна Ситтард
5-3-2
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Утрехт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
7:0
ТМК
2:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
2:1
Э
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 7 (1) 0.41
Флемминг Зиан 3 0.18
Кокс Джордж 2 0.12
Теки Тесфальдет 1 0.06
Ринстра Бен 1 0.06
Toshio Lake 1 0.06
Samy Baghdadi 1 0.06
Лонвейк Найджел 1 0.06
Tijjani Noslin 1 0.06
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 6 (1) 0.35
Силла Мусса 4 0.24
Дувикас Анастасиос 4 (2) 0.24
Густафссон Симон 3 (2) 0.18
Махи Мимаун 2 0.12
Янссен Виллем 2 0.12
Ван де Стрек Сандер 2 0.12
Тимбер Квинтен 1 0.06
Ван дер Хорн Майк 1 0.06
Вормердам Дьянго 1 0.06
Махер Адам 1 0.06
Ван дер Марел Марк 1 0.06
Ван Оверем Йорис 1 0.06
Маллахи Мохамед 1 0.06
Загре Артур 1 0.06
Тер Авест Хидде 0 0
Бауссайд Отман 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 2 1
Анга-Лётшер Мартин 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Кокс Джордж 3 0
Пинту Иву 2 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Ринстра Бен 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махер Адам 7 0
Ван дер Марел Марк 6 0
Янссен Виллем 5 0
Вормердам Дьянго 3 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Керк Джирано 1 0
Силла Мусса 1 0
Маллахи Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
5%
3
21%
1-15
4
21%
2
14%
16-30
4
21%
3
21%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Забито

9
22
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
44%
4
18%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
3
33%
4
18%
46-60
1
11%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

20
6
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
15%
0
0%
1-15
4
20%
1
17%
16-30
1
5%
3
50%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
3
15%
1
17%
76-90

Забито

17
30
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
4
24%
6
20%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
2
12%
2
7%
31-45
3
18%
4
13%
46-60
3
18%
6
20%
61-75
2
12%
9
30%
76-90

Пропущено

39
20
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
10%
3
15%
1-15
8
21%
3
15%
16-30
5
13%
6
30%
31-45
9
23%
3
15%
46-60
6
15%
2
10%
61-75
7
18%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Утрехт - Фортуна Ситтард 7:0 Утрехт - Фортуна Ситтард 2:3
Утрехт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0
Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 Аякс - Утрехт 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Твенте - Утрехт 1:0 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Утрехт - Фейеноорд 3:1 Гронинген - Утрехт 0:0 Утрехт - Спарта Роттердам 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Витесс 16 9 2 5 22 - 23 29
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
7. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
8. АЗ Алкмаар 16 8 2 6 30 - 22 26
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Гронинген 16 4 7 5 18 - 22 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
15. Хераклес 16 4 2 10 16 - 23 14
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
5. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фортуна Ситтард 2:2 Утрехт онлайн


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