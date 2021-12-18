Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Ван Оверем Йорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Кокс Джордж навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

45' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

44' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Ван Осх Яник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ван Оверем Йорис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Отличные скиллы показывает Махи Мимаун , обводя своих соперников

36' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

35' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Сёнтьенс Матс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Кокс Джордж - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

30' Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Махи Мимаун из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Самарис Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Махи Мимаун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Г О О О О Л - Кокс Джордж левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

21' Г О О О О Л - Махи Мимаун из команды Утрехт правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

21' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Махи Мимаун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Сёнтьенс Матс нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

18' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Утрехт произведет угловой с левой стороны.

17' Матч возобновлен

16' Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Утрехт

11' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Ох, нехорошо это выглядит. Тер Авест Хидде получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Отличные скиллы показывает Загре Артур , обводя своих соперников

3' Идет дождь, трудные условия для игроков.

2' Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Пас Мартен взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру