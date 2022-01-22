Германия: Бундеслига 2021-2022
1:2
Второй тайм: 70'
Стадион: Vonovia Ruhrstadion Зрители: 750
1:0
25' ГолХольтманн Геррит
1:1
36' ГолХюберс Тимо
1:2
45' ГолМодест Антони
60' Желтая карточкаХектор Йонас
Ход матча
25'
36'
1:1
45'
1:2
60'
61'
65'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
29
Лайч
Максим
38
Лёвен
Эдуард
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
21
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
-
10 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
13 Ут МаркНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Бохум
Кёльн
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|6 (1)
|0.3
|Хольтманн Геррит
|3
|0.15
|Пантович Милош
|3
|0.15
|Цоллер Симон
|2
|0.1
|Блум Данни
|2
|0.1
|Лосилья Антони
|1
|0.05
|Новотны Сома
|1
|0.05
|Лёвен Эдуард
|0
|0
|Локадия Юрген
|0
|0
|Асано Такума
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|13
|0.65
|Ут Марк
|3
|0.15
|Скири Эйе
|3
|0.15
|Кайнц Флориан
|2
|0.1
|Андерссон Себастьян
|2
|0.1
|Дуда Ондрей
|2
|0.1
|Эзкан Салих
|2
|0.1
|Шауб Луис
|1
|0.05
|Тилманн Ян
|1
|0.05
|Хюберс Тимо
|1
|0.05
|Любичич Деян
|1
|0.05
|Лемперте Тим
|1
|0.05
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Белла-Котчап Армель
|2
|0
|Полтер Себастьян
|1
|0
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Хюберс Тимо
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
1
17%
7
44%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
33%
1
6%
76-90
Забито
7
18
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
6%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
9
50%
76-90
Пропущено
20
15
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
5
33%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
5
33%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Забито
18
31
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
1
6%
2
6%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
4
22%
4
13%
31-45
3
17%
8
26%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
6
33%
12
39%
76-90
Пропущено
26
31
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
2
8%
6
19%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
5
19%
8
26%
61-75
7
27%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1
Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|15
|1
|3
|61 - 18
|46
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|29 - 25
|34
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 23
|33
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|41 - 32
|31
|7.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|20
|8
|7
|5
|32 - 33
|31
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|36 - 23
|28
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 30
|28
|10.
|Майнц
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 23
|27
|11.
|Бохум
|1:2 Заявка
|20
|7
|2
|11
|18 - 29
|23
|12.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 38
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|26 - 37
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|17 - 30
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 35
|19
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 35
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|29 - 13
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|7.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|9.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|10.
|Бохум
|1:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 8
|17
|11.
|Герта
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|7.
|Кёльн
|2:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 18
|13
|8.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|16.
|Бохум
|1:2 Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Бохум 1:2 Кёльн
Исход игры
Бохум
27.9% (38)
Ничья
39% (53)
Кёльн
33.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
40.6% (54)
Меньше
59.4% (79)
Обе команды забьют
Да
77.44% (103)
Нет
22.56% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (49)
1:2 Кёльн
23.5% (32)
2:1 Бохум
12.5% (17)
1:0 Бохум
11% (15)
0:1 Кёльн
6.6% (9)
2:0 Бохум
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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