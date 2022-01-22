Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Модест Антони из команды Кёльн

45' Кайнц Флориан разрезает оборону соперника отличным пасом

43' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Кайнц Флориан из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Марвин Швабе отбил мяч на угловой после удара Локадия Юрген из штрафной площади.

41' Опасность! Пантович Милош из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

40' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Реджбекай Элвис из команды Бохум делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Г О О О О Л - Хюберс Тимо забивает ударом с правой ноги!

36' Белла-Котчап Армель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Шауб Луис из команды Кёльн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

34' Марвин Швабе не дал случится голу! Локадия Юрген должен был забивать, но Марвин Швабе сделал отличный сейв

34' Плохо сыграл Хюберс Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кёльн выполняет удар от ворот.

32' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Бохум

26' Шауб Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Г О О О О Л - Хольтманн Геррит забивает с правой ноги!

25' Опасность! Локадия Юрген из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

25' Пантович Милош разрезает оборону соперника отличным пасом

25' Кайнц Флориан из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Бохум выполняет удар от ворот.

23' Как он промахнулся? Модест Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Риман Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Лайч Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Кёльн выполняет удар от ворот.

20' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Марвин Швабе не дал случится голу! Хольтманн Геррит должен был забивать, но Марвин Швабе сделал отличный сейв

17' Опасность! Локадия Юрген из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

16' Удар от ворот произведет Кёльн

16' Лёвен Эдуард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Опасность! Хольтманн Геррит из команды Бохум отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

16' Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Лёвен Эдуард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Кёльн выполняет удар от ворот.

12' Килиан Лука нанес удар головой, но Мануэль Риманн спокойно отбил мяч.

10' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

9' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Бохум выполняет удар от ворот.

8' Модест Антони не смог попасть в створ ударом издали

7' Кёльн выполняет удар от ворот.

7' Реджбекай Элвис не смог попасть в створ ударом издали

5' Кёльн выполняет удар от ворот.

4' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Кёльн выполняет удар от ворот.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кёльн начинает с центра поля