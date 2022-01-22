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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
1:2
Второй тайм: 70'

Стадион: Зрители: 750
Кёльн
0'
1:0
25' Гол
Хольтманн Геррит
1:1
36' Гол
Хюберс Тимо
1:2
45' Гол
Модест Антони
60' Желтая карточка
Хектор Йонас
70'

Ход матча

25'
Хольтманн Геррит
(Локадия Юрген)
1:0
36'
1:1
Хюберс Тимо
45'
1:2
Модест Антони
(Кайнц Флориан)
56'
Полтер Себастьян
Локадия Юрген
 
60'
 
Хектор Йонас
61'
 
Хорн Яннес
Дуда Ондрей
61'
 
Тилманн Ян
Шауб Луис
65'
Асано Такума
Пантович Милош
 
65'
Гамбоа Кристиан
Стафилидис Костас
 
65'
 
Ут Марк
Любичич Деян

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 136
Бохум 27.9% (38)
X 39% (53)
Кёльн 33.1% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Кёльн
3.60
4.64
2.32
Все Коэффициенты
Новости
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
38
Лёвен
Эдуард
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
19
Локадия
Юрген
27
Пантович
Милош
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
7
Любичич
Деян
6
Эзкан
Салих
11
Кайнц
Флориан
18
Дуда
Ондрей
21
Шауб
Луис
27
Модест
Антони
Бохум
4-3-3
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Кёльн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

29.4%
11.8%
58.8%
5 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:1
ТМС
2:0
ТМК
2:1
Б2
2:3
Б2
0:2
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
3:1
ТМС
2:1
ТМС
3:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 6 (1) 0.3
Хольтманн Геррит 3 0.15
Пантович Милош 3 0.15
Цоллер Симон 2 0.1
Блум Данни 2 0.1
Лосилья Антони 1 0.05
Новотны Сома 1 0.05
Лёвен Эдуард 0 0
Локадия Юрген 0 0
Асано Такума 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 13 0.65
Ут Марк 3 0.15
Скири Эйе 3 0.15
Кайнц Флориан 2 0.1
Андерссон Себастьян 2 0.1
Дуда Ондрей 2 0.1
Эзкан Салих 2 0.1
Шауб Луис 1 0.05
Тилманн Ян 1 0.05
Хюберс Тимо 1 0.05
Любичич Деян 1 0.05
Лемперте Тим 1 0.05
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Теше Роберт 1 1
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Белла-Котчап Армель 2 0
Полтер Себастьян 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Асано Такума 1 0
Пантович Милош 1 0
Лайч Максим 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шмиц Бенно 3 0
Хюберс Тимо 3 0
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Любичич Деян 2 0
Килиан Лука 2 0
Тилманн Ян 2 0
Ут Марк 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
9%
1
8%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
1
17%
7
44%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
33%
1
6%
76-90

Забито

7
18
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
6%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
43%
9
50%
76-90

Пропущено

20
15
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
5
33%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
5
33%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Забито

18
31
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 4
1
6%
2
6%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
4
22%
4
13%
31-45
3
17%
8
26%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
6
33%
12
39%
76-90

Пропущено

26
31
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 17
2
8%
6
19%
1-15
4
15%
2
6%
16-30
4
15%
5
16%
31-45
4
15%
7
23%
46-60
5
19%
8
26%
61-75
7
27%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1
Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1 Бохум - Аугсбург 2:2 Бохум - Айнтрахт Фр 2:0 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 РБ Лейпциг - Бохум 3:0 Бохум - Штуттгарт 0:0 Бавария - Бохум 7:0 Бохум - Герта 1:3 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 15 1 3 61 - 18 46
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 20 9 7 4 29 - 25 34
5. Фрайбург Заявка 20 9 6 5 33 - 23 33
6. Хоффенхайм Заявка 20 9 4 7 41 - 32 31
7. Кёльн 2:1 Заявка 20 8 7 5 32 - 33 31
8. РБ Лейпциг Заявка 19 8 4 7 36 - 23 28
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 20 8 3 9 28 - 23 27
11. Бохум 1:2 Заявка 20 7 2 11 18 - 29 23
12. Герта Заявка 19 6 4 9 21 - 38 22
13. Боруссия М Заявка 20 6 4 10 26 - 37 22
14. Вольфсбург Заявка 19 6 3 10 17 - 30 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 20 4 7 9 20 - 35 19
17. Штуттгарт Заявка 20 4 6 10 22 - 35 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
4. РБ Лейпциг Заявка 10 7 0 3 29 - 13 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн 2:1 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
9. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
10. Бохум 1:2 Заявка 10 5 2 3 12 - 8 17
11. Герта Заявка 9 4 2 3 13 - 12 14
12. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
5. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Унион Берлин Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
7. Кёльн 2:1 Заявка 10 3 4 3 14 - 18 13
8. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
9. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
10. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
15. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
16. Бохум 1:2 Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 136
Бохум 27.9% (38)
X 39% (53)
Кёльн 33.1% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Кёльн
3.60
4.64
2.32
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Где смотреть матч Бохум 1:2 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Бохум 1:2 Кёльн

Исход игры
Бохум
27.9% (38)
Ничья
39% (53)
Кёльн
33.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
40.6% (54)
Меньше
59.4% (79)
Обе команды забьют
Да
77.44% (103)
Нет
22.56% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (49)
1:2 Кёльн
23.5% (32)
2:1 Бохум
12.5% (17)
1:0 Бохум
11% (15)
0:1 Кёльн
6.6% (9)
2:0 Бохум
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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