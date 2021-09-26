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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
 
Позже

Стадион:
Ростов

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

20 матчей

85%
15%
0%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КПП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КПП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 6 (1) 0.67
Жемалетдинов Рифат 3 0.33
Камано Франсуа 2 0.22
Лисакович Виталий 1 0.11
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.33
Глебов Данил 2 0.22
Полоз Дмитрий 2 0.22
Хасимото Кэнто 1 0.11
Осипенко Максим 1 0.11
Алмквист Понтус 0 0
Терентьев Денис 0 0
Баштуш Бартоломеу 0 0
Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 2
Камано Франсуа 3 0
Куликов Даниил 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кастро Пабло 2 0
Едвай Тин 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Бека Алексис 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терентьев Денис 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Комличенко Николай 1 0
Соу Али 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Осипенко Максим 1 0
Калинин Игорь 1 0
Поярков Николай 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Норманн Матиас 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 41.67% (5)
 Ростов 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Лацио 2:0 Локомотив Москва Химки 0:0 Локомотив Москва Урал 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Марсель
Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна
Ростов Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ростов 1:2 Ахмат Чайка 1:0 Ростов Крылья Советов 4:2 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 47 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Локомотив Москва 86% (43)
    X 12% (6)
    Ростов 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ростов
    1.90
    3.74
    4.75
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Локомотив Москва - Ростов онлайн


    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    86% (43)
    Ничья
    12% (6)
    Ростов
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    62% (31)
    Нет
    38% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    38% (19)
    2:0 Локомотив Москва
    22% (11)
    1:0 Локомотив Москва
    16% (8)
    1:1 Ничья
    12% (6)
    3:1 Локомотив Москва
    10% (5)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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