Россия: Премьер-лига 2021-2022
Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Ростов
История личных встреч
Локомотив Москва
Ростов
20 матчей
85%
15%
0%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
0%
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|6 (1)
|0.67
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.33
|Камано Франсуа
|2
|0.22
|Лисакович Виталий
|1
|0.11
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.33
|Глебов Данил
|2
|0.22
|Полоз Дмитрий
|2
|0.22
|Хасимото Кэнто
|1
|0.11
|Осипенко Максим
|1
|0.11
|Алмквист Понтус
|0
|0
|Терентьев Денис
|0
|0
|Баштуш Бартоломеу
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|Камано Франсуа
|3
|0
|Куликов Даниил
|3
|0
|Гилерме Маринато
|1
|1
|Рыбус Мацей
|2
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Едвай Тин
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Бека Алексис
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терентьев Денис
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Поярков Николай
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|41.67% (5)
|Ростов
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =8 -4Лацио 2:0 Локомотив Москва Химки 0:0 Локомотив Москва Урал 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Марсель
Локомотив Москва 2:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Краснодар Локомотив Москва 1:1 Зенит Уфа 1:1 Локомотив Москва ЦСКА Москва 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула Зенит 3:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Локомотив Москва 1:0 Целе Хартберг 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Арис Салоники Краковия 2:2 Локомотив Москва Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 6:1 Олимпия Любляна
Ростов Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ростов 1:2 Ахмат Чайка 1:0 Ростов Крылья Советов 4:2 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Урал 1:1 Ростов Нижний Новгород 1:2 Ростов Ростов 1:3 ЦСКА Москва Химки 1:1 Ростов Ростов 2:4 Зенит Ростов 0:2 Динамо Москва Гонвед 1:0 Ростов Ростов 1:0 Бейтар Трамп Ростов 1:2 Варда Локомотив Москва 1:2 Ростов Партизан 1:0 Ростов Ростов 4:0 Мура Ростов 1:2 Динамо Загреб Ростов 2:2 Фехервар Ростов 1:3 Краснодар Урал 1:0 Ростов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
Исход игры
Локомотив Москва
86% (43)
Ничья
12% (6)
Ростов
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
62% (31)
Нет
38% (19)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
38% (19)
2:0 Локомотив Москва
22% (11)
1:0 Локомотив Москва
16% (8)
1:1 Ничья
12% (6)
3:1 Локомотив Москва
10% (5)
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