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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 15000
Кёльн
0'
9' Желтая карточка
Тилманн Ян
1:0
25' Гол
Нкунку Кристофер
35' Желтая карточка
Хюберс Тимо
2:0
54' Гол
Ольмо Дани
3:0
57' Гол
Анхелиньо Хосе
62' Желтая карточка
Гвардиол Йошко
3:1
90' Гол
Лемперте Тим
90'+2

Ход матча

9'
 
Тилманн Ян
25'
Нкунку Кристофер
1:0
35'
 
Хюберс Тимо
54'
Ольмо Дани
(Айдара Амаду)
2:0
57'
Анхелиньо Хосе
(Ольмо Дани)
3:0
62'
Гвардиол Йошко
 
62'
 
Любичич Деян
Кайнц Флориан
62'
 
Ут Марк
Дуда Ондрей
62'
 
Шиндлер Кингсли
Тилманн Ян
64'
Поульсен Юссуф
Андре Силва
 
64'
Форсберг Эмиль
Ольмо Дани
 
70'
Симакан Мохамед
Клостерманн Лукас
 
70'
Собослаи Доминик
Лаймер Конрад
 
78'
Мукиэле Норди
Анхелиньо Хосе
 
85'
 
Острак Томаш
Скири Эйе
85'
 
Лемперте Тим
Андерссон Себастьян
90'
3:1
Лемперте Тим
(Ут Марк)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 138
РБ Лейпциг 94.9% (131)
X 2.9% (4)
Кёльн 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
6
Эзкан
Салих
29
Тилманн
Ян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Кёльн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 11 0.5
Андре Силва 9 (3) 0.41
Собослаи Доминик 4 0.18
Поульсен Юссуф 4 0.18
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.18
Гвардиол Йошко 2 0.09
Айдара Амаду 2 0.09
Анхелиньо Хосе 1 0.05
Хенрихс Бенджамин 1 0.05
Лаймер Конрад 1 0.05
Орбан Вилли 1 0.05
Мукиэле Норди 1 0.05
Ольмо Дани 1 0.05
Новоа Уго 1 0.05
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 14 0.64
Ут Марк 3 0.14
Скири Эйе 3 0.14
Кайнц Флориан 2 0.09
Андерссон Себастьян 2 0.09
Дуда Ондрей 2 0.09
Эзкан Салих 2 0.09
Лемперте Тим 2 0.09
Шауб Луис 1 0.05
Тилманн Ян 1 0.05
Хюберс Тимо 1 0.05
Любичич Деян 1 0.05
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 4 0
Кампль Кевин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Симакан Мохамед 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Хенрихс Бенджамин 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Ольмо Дани 1 0
Айдара Амаду 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Хюберс Тимо 4 0
Тилманн Ян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шмиц Бенно 3 0
Любичич Деян 3 0
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
16
9 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
3
9%
5
31%
31-45
10
29%
29%
2
13%
46-60
8
24%
2
13%
61-75
7
21%
4
25%
76-90

Пропущено

14
21
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
7%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
5
36%
9
43%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
1
5%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
2
20%
1
5%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
0
0%
9
47%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
33%
5
33%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
5
33%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Забито

44
35
15 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
2
5%
2
6%
1-15
8
18%
3
9%
16-30
5
11%
6
17%
31-45
12
27%
8
23%
46-60
10
23%
3
9%
61-75
7
16%
13
37%
76-90

Пропущено

26
36
9 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 19
5
19%
6
17%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
8
31%
9
25%
46-60
4
15%
9
25%
61-75
5
19%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2
РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Айленбург 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 1:1 Бабельсберг - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1
Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 21 17 1 3 68 - 21 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. РБ Лейпциг Заявка 22 10 4 8 43 - 27 34
6. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
7. Кёльн Заявка 22 8 8 6 34 - 37 32
8. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Вольфсбург Заявка 21 7 3 11 21 - 33 24
13. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
14. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 21 2 4 15 18 - 56 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. РБ Лейпциг Заявка 12 9 0 3 34 - 14 27
3. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Вольфсбург Заявка 11 4 2 5 12 - 15 14
15. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
16. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн Заявка 11 2 5 4 15 - 22 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 11 0 1 10 9 - 40 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
РБ Лейпциг 94.9% (131)
X 2.9% (4)
Кёльн 2.2% (3)
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Кёльн

Исход игры
РБ Лейпциг
94.9% (131)
Ничья
2.9% (4)
Кёльн
2.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
68.46% (89)
Меньше
31.54% (41)
Обе команды забьют
Да
67.69% (88)
Нет
32.31% (42)
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3:0 РБ Лейпциг
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
4:1 РБ Лейпциг
2.2% (3)
3:2 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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