Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
3:0
Конец матча
Ход матча
5'
1:0
35'
73'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
9 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
10
Кекчю
Оркун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Реми ДевинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Науйокс НоаПолузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
-
20 Виффер МатсНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Абелс ДиркЗащитник
-
13 Рекик ОмарЗащитник
- Защитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
-
18 Саито КокиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Спарта Роттердам
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
19 матчей
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|5 (1)
|0.83
|Дилросун Джавайро
|3
|0.5
|Шиманьски Себастиан
|2
|0.33
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.33
|Волемарк Патрик
|1
|0.17
|Тимбер Квинтен
|1
|0.17
|Расмуссен Якоб
|1
|0.17
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.17
|Кекчю Оркун
|1
|0.17
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Идрисси Уссама
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Пайшао Игор
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Крой Вито
|3
|0.5
|Леуритсен Тобиас
|3
|0.5
|Мейнанс Свен
|1
|0.17
|Саито Коки
|0
|0
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Олай Ник
|0
|0
|Намли Юнес
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Версейрен Арно
|2
|0
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Maurice Steijn
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
4
36%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
18
7
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
11%
2
29%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
5
28%
2
29%
61-75
4
22%
1
14%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лацио - Фейеноорд 4:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Фейеноорд - Эммен 4:0 Ваалвейк - Фейеноорд 0:1
Фейеноорд - Херенвен 0:0 Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2 Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ноордвейк - Спарта Роттердам 3:0 Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - Волендам 4:0 Спарта Роттердам - Волендам-2 1:1
Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 0:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Спарта Роттердам - Лиссе 1:1 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Спарта Роттердам - Эммен 3:1 ФОК - Спарта Роттердам 1:5 Спарта Роттердам - Беерсхот 0:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:0 Квик-20 - Спарта Роттердам 0:3 Йонг - Спарта Роттердам 4:0 ПСВ-2 - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Схевенинген 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|6
|5
|1
|0
|17 - 5
|16
|3.
|ПСВ
|6
|5
|0
|1
|24 - 7
|15
|4.
|АЗ Алкмаар
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Твенте
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|10 - 17
|9
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Гронинген
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|10.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|12.
|Ваалвейк
|6
|1
|3
|2
|10 - 9
|6
|13.
|Камбюр
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|14.
|Витесс
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|3
|3
|0
|0
|12 - 2
|9
|4.
|Фейеноорд
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|5.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|6.
|АЗ Алкмаар
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|7.
|Твенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Ваалвейк
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|9 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|Ваалвейк
|Гаари Жюрьен
|3