Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Igor Paixao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Команда Фейеноорд имела много моментов, но не использовала их. Они не смогли забить решающий гол.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' Оооо... вот это был удар! Перейра Данило II должен был забить с этой позиции.

42' Ганцко Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Идрисси Уссама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Шуранди Самбо успешно блокирует удар.

36' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шуранди Самбо из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Г О О О О Л - Дилросун Джавайро забивает с левой ноги!

35' Олай Ник плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

35' Перейра Данило II нанес удар головой, но Nick Olij спокойно отбил мяч.

33' Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали

33' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Шуранди Самбо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Фейеноорд

31' Китолано Джошуа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Педерсен Маркус Гольмгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

26' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Китолано Джошуа нанес удар головой, но Джастин Бейло спокойно отбил мяч.

22' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Фейеноорд

18' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Мика получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Пинту Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Хорошую попытку сделал Перейра Данило II . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Перейра Данило II пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

15' Перейра Данило II не смог попасть в створ ударом издали

14' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Шуранди Самбо ослабляет давление, выбив мяч.

12' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Тимбер Квинтен получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Ох, нехорошо это выглядит. Леуритсен Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Тимбер Квинтен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

7' Удар от ворот произведет Фейеноорд

7' Ван Крой Вито не смог попасть в створ ударом издали

5' Г О О О О Л - Кекчю Оркун забивает с левой ноги!

5' Дилросун Джавайро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали

2' Хорошую попытку сделал Педерсен Маркус Гольмгрен . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фейеноорд начинает с центра поля