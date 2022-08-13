Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Команда Фейеноорд имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Кёлерт Матс получил желтую карточку от судьи

48' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Шиманьски Себастиан бьет со штрафного в створ, но Андриес Нопперт держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

43' Хорошую попытку сделал Ван Хойдонк Сидней . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Удар от ворот произведет Херенвен

42' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Херенвен

41' Оооо... вот это был удар! Перейра Данило II должен был забить с этой позиции.

41' Перейра Данило II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Удар от ворот произведет Херенвен

40' Эурснес Фредрик из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

39' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Фейеноорд

38' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ван Бик Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Гертрейда Лютсхарел пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

33' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Patrik Waalemark навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Patrik Waalemark навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Дилросун Джавайро пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

21' Удар от ворот произведет Фейеноорд

20' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Фейеноорд

20' Хайе Том оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Эурснес Фредрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

13' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Херенвен

12' Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали

11' Хорошую попытку сделал Дилросун Джавайро . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Удар от ворот произведет Херенвен

9' Оооо... вот это был удар! Педерсен Маркус Гольмгрен должен был забить с этой позиции.

9' Педерсен Маркус Гольмгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Эурснес Фредрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Педерсен Маркус Гольмгрен пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

2' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Расмуссен Якоб и попал в каркас ворот!

2' Эурснес Фредрик из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Шиманьски Себастиан пробует нанести удар издали, но Андриес Нопперт держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля