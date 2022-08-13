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Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
0:0
Конец матча
Херенвен
0'
45' Желтая карточка
Кёлерт Матс
79' Желтая карточка
Тимбер Квинтен
90' Желтая карточка
Andries Noppert
90'+8

Ход матча

45'
 
Кёлерт Матс
63'
Идрисси Уссама
Волемарк Патрик
 
63'
Кекчю Оркун
Шиманьски Себастиан
 
64'
 
Alexander Timossi Andersson
Ван Хойдонк Сидней
64'
 
Ольссон Симон
Халилович Тибор
78'
Хименес Сантьяго Томас
Перейра Данило
 
79'
Тимбер Квинтен
 
80'
 
Кайб Рами
Кёлерт Матс
85'
Тоорнстра Йенс
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
85'
Джаханбакш Алиреза
Тимбер Квинтен
 
90'
 
Али Хусейн
Хайе Том
90'
 
Andries Noppert

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Новости матча
Новости
1
Бейло
Юстин
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
6
Расмуссен
Якоб
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
27
Тимбер
Квинтен
8
Эурснес
Фредрик
11
Дилросун
Джавайро
17
Шиманьски
Себастиан
23
Волемарк
Патрик
9
Перейра
Данило
II
44
Andries
Noppert
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
10
Халилович
Тибор
9
Сарр
Амин
17
Ван
Хойдонк
Сидней
Фейеноорд
4-2-3-1
Херенвен
5-3-2

История личных встреч

Фейеноорд
Херенвен

25 матчей

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 15 побед

35 матчей

48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
37.1%
20%
15 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Э
0:3
Э
3:1
К
4:3
Э
3:0
Э
3:0
К
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:5
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:5
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
К
2:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:2
К
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 2 1
Дилросун Джавайро 1 0.5
Гертрейда Лютсхарел 1 0.5
Волемарк Патрик 1 0.5
Шиманьски Себастиан 0 0
Тоорнстра Йенс 0 0
Тимбер Квинтен 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиманьски Себастиан 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andries Noppert 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2
Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 2 2 0 0 9 - 3 6
2. Эксельсиор 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Фейеноорд 2 1 1 0 5 - 2 4
4. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Утрехт 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Херенвен 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Камбюр 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Эммен 2 0 1 1 2 - 5 1
15. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Витесс 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 4 - 1 3
2. АЗ Алкмаар 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Фейеноорд 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Эммен 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Гронинген 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Утрехт 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Ваалвейк 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Твенте 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волендам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
14. НЕК Неймеген 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Камбюр 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 2 - 5 0
18. Витесс 1 0 0 1 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 5 - 2 3
2. Фейеноорд 1 1 0 0 5 - 2 3
3. Эксельсиор 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Твенте 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аякс 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Утрехт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Ваалвейк 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Херенвен 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Волендам 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Камбюр 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Спарта Роттердам 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
13. НЕК Неймеген 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 - 0 0
15. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гоу Эхед Иглс 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Витесс 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Эммен 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
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