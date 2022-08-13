Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
0'
45' Желтая карточкаКёлерт Матс
79' Желтая карточкаТимбер Квинтен
90' Желтая карточкаAndries Noppert
90'+8
Ход матча
45'
79'
80'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Науйокс НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Али ХусейнЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
-
34 Зал ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
История личных встреч
Фейеноорд
Херенвен
25 матчей
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 15 побед
35 матчей
48.6%
28.6%
22.8%
17 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
37.1%
20%
15 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|2
|1
|Дилросун Джавайро
|1
|0.5
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.5
|Волемарк Патрик
|1
|0.5
|Шиманьски Себастиан
|0
|0
|Тоорнстра Йенс
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиманьски Себастиан
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andries Noppert
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Витесс - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Фейеноорд - НАК Бреда 6:1 Фейеноорд - Лион 0:2
Фейеноорд - Роял Юнион 0:4 Ред Булл Зальцбург - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Рома - Фейеноорд 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Марсель - Фейеноорд 0:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Марсель 3:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Хераклес - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Фейеноорд - Виллем II 2:0 Фейеноорд - Ваалвейк 3:3
Херенвен
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Херенвен - РВДМ 47 1:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
Херенвен - Утрехт 0:1 Херенвен - Осс 4:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Херенвен 5:0 Витесс - Херенвен 1:2 Херенвен - Камбюр 3:3 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Спарта Роттердам - Херенвен 1:1 Херенвен - ПЕК Зволле 1:0 Херенвен - Хераклес 2:0 Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|9 - 3
|6
|2.
|Эксельсиор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Утрехт
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Херенвен
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Камбюр
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Эммен
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|15.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Витесс
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|АЗ Алкмаар
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Фейеноорд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Эммен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Гронинген
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Твенте
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волендам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|НЕК Неймеген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Камбюр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|18.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|2.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|Эксельсиор
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Ваалвейк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Херенвен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Волендам
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Камбюр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|НЕК Неймеген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Витесс
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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