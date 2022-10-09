Тур: 6. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
1:0
29' ГолДовбик Артём
2:0
59' ГолДовбик Артём
62' Желтая карточкаШахов Евгений
3:0
75' ГолДовбик Артём
90' Желтая карточкаТанчик Владимир
90' Желтая карточкаИмереков Максим
90'+4
Ход матча
29'
1:0
59'
2:0
62'
75'
90'
90'
93
Макс
Валеф
13
Хамаче
Янис
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хамаче ЯнисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Балули ФаресПолузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Громов АртёмНападающий
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Защитник
-
14 Хлань МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Днепр-1
Заря
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|5
|1
|Гуцуляк Алексей
|2
|0.4
|Адамюк Владимир
|2
|0.4
|Хамаче Янис
|1
|0.2
|Пихалёнок Александр
|1
|0.2
|Громов Артём
|1
|0.2
|Сарапий Эдуард
|1
|0.2
|Валентин Рубчинский
|1
|0.2
|Назаренко Александр
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Когут Игорь
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|2
|0.33
|Безбородько Денис
|2
|0.33
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0.33
|Кирюханцев Игорь
|2
|0.33
|Вантух Роман
|1
|0.17
|Алефиренко Даниил
|1
|0.17
|Бражко Владимир
|1
|0.17
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.17
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Шахов Евгений
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Булеца Сергей
|0
|0
|Нагнойный Денис
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танчик Владимир
|2
|0
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Адамюк Владимир
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Вантух Роман
|1
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Данченко Олег
|1
|0
|Русин Назарий
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Пропущено
0
13
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0
Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Белтинци - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Аль-Наср Дубай 0:0 Днепр-1 - Бейтар Трамп 1:1 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Днепр-1 - Чарда Мартианци 14:0 Мариуполь - Днепр-1 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 3:1 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Ворскла 5:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Ингулец - Днепр-1 0:1
Заря
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Заря - Кривбасс 2:2 Заря - Александрия 1:1 Рух Львов - Заря 3:1 Заря - Динамо Киев 3:2
Львов - Заря 2:3 Заря - Ворскла 3:1 Университатя Крайова - Заря 3:0 Заря - Университатя Крайова 1:0 Висла Плоцк - Заря 2:3 Корона Кельце - Заря 1:4 Легионово - Заря 1:4 Легия - Заря 2:1 Заря - Оденсе 3:2 Динамо Киев - Заря 1:1 Заря - Будё-Глимт 1:1 Заря - Ингулец 1:0 Александрия - Заря 0:1 Рома - Заря 4:0 Львов - Заря 2:1 Заря - Верес 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|5
|5
|0
|0
|14 - 0
|15
|2.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Колос Ковалёвка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|5.
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Верес
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|7.
|Заря
|6
|3
|1
|2
|12 - 13
|10
|8.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Ворскла
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|10.
|Динамо Киев
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Минай
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|12.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|14.
|Ингулец
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|15.
|Кривбасс
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|16.
|Черноморец Од
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Металлист-1925
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|5.
|Шахтёр Донецк
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Ворскла
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Александрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Рух Львов
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Кривбасс
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|11.
|Металлист
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|12.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Минай
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Львов
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|16.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|2.
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|3.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|Днепр-1
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Львов
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|7.
|Минай
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|Динамо Киев
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Ворскла
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|11.
|Ингулец
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Колос Ковалёвка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Рух Львов
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Кривбасс
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|5 (1)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|5 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|3 (1)
|Верес
|Клёц Дмитрий
|4 (1)
|Заря
|Безбородько Денис
|3
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|4
|Минай
|Горин Олег
|4
|Металлист
|Каплиенко Александр
|1 2
|Кривбасс
|Татарков Никита
|1 2
|Кривбасс
|Вернидуб Виталий
|3
Прогнозы на матч Днепр-1 3:0 Заря
Исход игры
Днепр-1
58.8% (70)
Ничья
24.4% (29)
Заря
16.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
76.72% (89)
Нет
23.28% (27)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
37.8% (45)
1:1 Ничья
22.7% (27)
1:0 Днепр-1
12.6% (15)
1:2 Заря
11.8% (14)
2:0 Днепр-1
5% (6)
0:1 Заря
3.4% (4)
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