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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Кальяри
1:1
Конец матча
Реджина
0'
2' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
1:0
2' Гол
Лападула Джанлука
1:1
24' Гол
Гальоло Риккардо
45' Желтая карточка
Ди Пардо Алессандро
54' Желтая карточка
Виола Николас
62' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
83' Желтая карточка
Оби Джоэл
90' Желтая карточка
Лападула Джанлука
90'+3
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
15
Альтаре
Джорджо
24
Капрадосси
Элио
27
Баррека
Антонио
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
6
Рог
Марко
19
Миллико
Винченцо
9
Лападула
Джанлука
77
Лувумбо
Зито
1
Равалья
Федерико
27
Пьероцци
Никколо
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Кальяри
4-3-3
Реджина
4-3-3

История личных встреч

Кальяри
Реджина

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
К
4:0
СA
2:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
112

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 2 0.18
Лувумбо Зито 2 0.18
Лападула Джанлука 2 0.18
Дейола Алессандро 1 0.09
Рог Марко 1 0.09
Паволетти Леонардо 1 0.09
Перейро Гастон 1 0.09
Макумбу Антуан 1 0.09
Миллико Винченцо 0 0
Нандес Найтан 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 4 0.36
Менез Жереми 3 0.27
Ривас Ригоберто 2 0.18
Пьероцци Никколо 2 0.18
Гальоло Риккардо 2 0.18
Гори Габриэле 2 0.18
Канотто Луиджи 1 0.09
Майер Жан 1 0.09
Кризетиг Лоренцо 1 0.09
Льотти Даниэле 1 0.09
Ломбарди Алессандро 1 0.09
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Эрнани Азеведо 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рог Марко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Виола Николас 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Нандес Найтан 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Карбони Франко 1 0
Дезогус Якопо 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Ционек Тьяго 2 1
Гальоло Риккардо 3 0
Фаббиан Джованни 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Майер Жан 2 0
Оби Джоэл 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Эрнани Азеведо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

4
15
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
3
75%
3
20%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
2
18%
3
15%
31-45
1
9%
4
20%
46-60
1
9%
5
25%
61-75
4
36%
3
15%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
4
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Асколи - Кальяри 2:1 Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0
Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3 Салернитана - Кальяри 1:1 Кальяри - Верона 1:2 Дженоа - Кальяри 1:0
Реджина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реджина - Перуджа 2:3 Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0
Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 11 8 0 3 17 - 7 24
2. Дженоа 1:0 11 7 3 1 14 - 7 24
3. Тернана 11 6 2 3 17 - 13 20
4. Бари 11 5 4 2 18 - 12 19
5. Парма 11 5 4 2 16 - 11 19
6. Реджина 11 6 1 4 20 - 9 19
7. Асколи 11 5 3 3 15 - 12 18
8. Зюйдтироль 11 5 3 3 12 - 13 18
9. Брешия 0:1 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Кальяри 11 4 3 4 11 - 12 15
11. СПАЛ 11 3 5 3 16 - 14 14
12. Палермо 11 3 3 5 11 - 15 12
13. Модена 11 4 0 7 16 - 17 12
14. Пиза 11 2 5 4 17 - 17 11
15. Козенца 11 3 2 6 10 - 18 11
16. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
17. Беневенто 11 2 4 5 9 - 12 10
18. Венеция 11 2 3 6 12 - 18 9
19. Комо 11 2 3 6 11 - 21 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Парма 6 4 1 1 10 - 6 13
3. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
4. Брешия 0:1 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
6. СПАЛ 6 3 1 2 10 - 6 10
7. Кальяри 6 3 1 2 7 - 8 10
8. Дженоа 1:0 5 2 3 0 5 - 3 9
9. Модена 6 3 0 3 11 - 8 9
10. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
12. Асколи 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
14. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Бари 5 1 3 1 9 - 7 6
16. Козенца 5 2 0 3 7 - 7 6
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 6 0 1 5 4 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1:0 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Асколи 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
5. Зюйдтироль 6 3 1 2 6 - 8 10
6. Фрозиноне 6 3 0 3 8 - 7 9
7. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
8. Реджина 6 2 1 3 5 - 6 7
9. Брешия 0:1 6 2 0 4 7 - 13 6
10. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
11. Пиза 6 1 3 2 11 - 11 6
12. Кальяри 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Палермо 5 1 1 3 3 - 8 4
16. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
18. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
19. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
20. Комо 5 0 1 4 4 - 13 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Пиза Калабрези Артуро 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Бари Ди Чезаре Валерио 6
Пиза Марин Мариус 6
Весь список
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