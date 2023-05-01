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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 4. Стадион: . Зрители: 16556
Волеренга
3:4
Конец матча
Лиллестрём
0'
1:0
7' Гол
Хоканс Даниэль
1:1
17' Гол
Ольсен Томас
2:1
27' Гол
Бьёрдаль Хенрик
3:1
30' Гол
Ятта Сиди
37' Красная карточка
Юклеред Симен
3:2
46' Гол
Адамс Акор
3:3
89' Гол
Осен Йермунд
3:4
90' Гол
Адамс Акор
90'+8
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
23
Хеггхейм
Хенрик
4
Страндберг
Стефан
18
Юклеред
Симен
24
Странд
Петтер
15
Хольм
Один
Тьяго
8
Бьёрдаль
Хенрик
11
Хоканс
Даниэль
19
Ятта
Сиди
10
Офкир
Мохамед
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
2
Рангер
Ларс
7
Ибрахимай
Илльдрен
6
Хофф
Вебьёрн
14
Кнудсен
Магнус
5
Драгснес
Ветле
9
Адамс
Акор
10
Ольсен
Томас
Волеренга
4-3-3
Лиллестрём
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Лиллестрём

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

31 матч

41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед

История матчей

Т
3:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
0:0
Т
0:3
ТМК
4:4
Т
0:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
ТМС
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
ТМС
0:0
Т
2:1
Т
1:4
Т
0:1
Т
1:2
Т
3:1
Т
0:3

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.65
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

0.86
1.24

Среднее время на гол

105
72

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.29
1.19

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

69
75

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 2 0.5
Бьёрдаль Хенрик 1 0.25
Ятта Сиди 1 0.25
Хеденстад Вегар 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 4 1
Осен Йермунд 2 0.5
Ольсен Томас 2 0.5
Тённесен Кристоффер 1 0.25
Гарнас Эспен 1 0.25
Драгснес Ветле 0 0
Рангер Ларс 0 0
Слёрдаль Филип 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жута Леонард 3 0
Юклеред Симен 0 1
Офкир Мохамед 1 0
Даг-Эйлев Фагермо 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 2 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Адамс Акор 1 0

Результаты матчей

Волеренга
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лиллестрём
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
6
Волеренга
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
10%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0
Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4

Результаты матчей

Волеренга
Лиллестрём

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Волеренга
Лиллестрём

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
3.
Тромсё
 4 2 2 0 3 - 1 8
4.
Викинг
 4 2 1 1 10 - 5 7
5.
Бранн
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Стабек
 4 2 1 1 6 - 6 7
7.
Хам-Кам
 4 2 0 2 9 - 10 6
8.
Одд
 4 1 3 0 2 - 0 6
9.
Русенборг
 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
11.
Сарпсборг-08
 4 1 2 1 2 - 2 5
12.
Хёугесунн
 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Стрёмсгодсет
 4 1 0 3 4 - 7 3
14.
Волеренга
 4 1 0 3 5 - 9 3
15.
Мольде
 4 0 1 3 4 - 7 1
16.
Олесунн
 4 0 0 4 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 2 2 0 0 9 - 3 6
2.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Хам-Кам
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
6.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 6 - 2 4
7.
Стабек
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Тромсё
 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Русенборг
 2 1 1 0 2 - 1 4
12.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Мольде
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Сарпсборг-08
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Волеренга
 2 1 0 1 2 - 3 3
5.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
6.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
7.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Одд
 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Бранн
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Мольде
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Стрёмсгодсет
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Олесунн
 2 0 0 2 0 - 5 0
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Хёугесунн
 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 6
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Бранн Финне Бор 3 (1)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Волеренга Жута Леонард 3
Одд Валлем Конрад 3
Викинг Паттинама Шейн 1 1
Весь список
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