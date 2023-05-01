Тур: 4. Стадион: Intility Arena. Зрители: 16556
3:4
Конец матча
0'
1:0
7' ГолХоканс Даниэль
1:1
17' ГолОльсен Томас
2:1
27' ГолБьёрдаль Хенрик
3:1
30' ГолЯтта Сиди
37' Красная карточкаЮклеред Симен
3:2
46' ГолАдамс Акор
3:3
89' ГолОсен Йермунд
3:4
90' ГолАдамс Акор
90'+8
Ход матча
7'
1:0
17'
1:1
27'
30'
3:1
37'
46'
3:2
86'
89'
3:3
90'
3:4
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 10
-
2 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
21
Шёнг
Магнус
19
Ятта
Сиди
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Волеренга
Лиллестрём
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
31 матч
41.9%
35.5%
22.6%
13 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
22.6%
54.8%
22.6%
7 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.5%
48.4%
16.1%
11 побед 15 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.65
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
0.86
1.24
Среднее время на гол
105
72
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.29
1.19
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
69
75
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|2
|0.5
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0.25
|Ятта Сиди
|1
|0.25
|Хеденстад Вегар
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|4
|1
|Осен Йермунд
|2
|0.5
|Ольсен Томас
|2
|0.5
|Тённесен Кристоффер
|1
|0.25
|Гарнас Эспен
|1
|0.25
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Рангер Ларс
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жута Леонард
|3
|0
|Юклеред Симен
|0
|1
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Даг-Эйлев Фагермо
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|2
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
Результаты матчей
Волеренга
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лиллестрём
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Волеренга
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Лиллестрём
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
6
Волеренга
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
1
10%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
20%
1
11%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Бранн - Волеренга 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Олесунн - Волеренга 0:1 Волеренга - Дьерв 2:1
Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Волеренга - Хьельсос 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Волеренга - Бранн 1:3 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Волеренга - Мосс 2:0 Волеренга - Мальмё 0:3 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Орхус - Волеренга 1:1 Волеренга - Мольде 1:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Одд - Волеренга 2:1 Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0
Лиллестрём
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Викинг - Лиллестрём 2:0
Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:4
Результаты матчей
Волеренга
Лиллестрём
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Волеренга
Лиллестрём
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
13
22
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|6
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|3 (1)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3
|Одд
|Валлем Конрад
|3
|Викинг
|Паттинама Шейн
|1 1