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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Институто
1:1
Конец матча
Банфилд
0'
35' Желтая карточка
Juan Bisanz
0:1
43' Пенальти
Juan Bisanz
45' Желтая карточка
Fernando Alarcon
62' Желтая карточка
Aaron Quiroz
90' Желтая карточка
Мосевич Леонель
1:1
90' Гол
Joaquin Varela
90'+10
1
Jorge
Carlos
Carranza
2
Juan
Franco
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
20
Brahian
Cuello
5
Roberto
Agustin
Bochi
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
9
Adrian
Martinez
11
Santiago
Rodriguez
III
21
Facundo
Cambeses
37
Mateo
Perez
22
Emanuel
Olivera
3
Aaron
Quiroz
4
Matias
Romero1
5
Ремеди
Эрик
16
Alejandro
Cabrera
20
Ignacio
Rodriguez
27
Pedro
Souto
17
Juan
Bisanz
9
Чавес
Андрес
Институто
4-4-2
Банфилд
3-5-2

История личных встреч

Институто
Банфилд

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПБ
0:0
ПБ
1:2
ПБ
0:0
ПБ
1:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.31
Santiago Rodriguez III 2 0.15
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.15
Joaquin Varela 2 0.15
Gaston Lodico 1 (1) 0.08
Roberto Agustin Bochi 1 0.08
Nicolas Linares 1 0.08
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 2 (2) 0.15
Алеман Брайн 1 (1) 0.08
Чавес Андрес 1 0.08
Sebastian Sosa II 1 0.08
Milton Gimenez 1 0.08
Aaron Quiroz 1 0.08
Emanuel Olivera 0 0

Карточки

Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 6 0
Мосевич Леонель 4 0
Giuliano Cerato 4 0
Roberto Agustin Bochi 3 0
Sebastian Corda 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Fernando Alarcon 2 0
Axel Rodriguez 2 0
Nicolas Linares 2 0
Jorge Carlos Carranza 1 0
Lucas Albertengo 1 0
Jonathan Bay 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Nicolas Watson 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Алеман Брайн 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Juan Bisanz 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0

Результаты матчей

Институто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

7
2
Институто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Банфилд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
100%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

13
7
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
3
43%
16-30
5
38%
1
14%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
21%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
21%
5
29%
29%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Институто
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3
Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0
Банфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1

Результаты матчей

Институто
Банфилд

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Институто
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
6
7
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 13 10 1 2 22 - 5 31
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
4.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
5.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
6.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 3 4 14 - 12 21
9.
Годой Крус
 13 6 2 5 17 - 17 20
10.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
11.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
14.
Атлетико Платенсе
 13 4 5 4 14 - 15 17
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
17.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
19.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
20.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
21.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
22.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
23.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 13 1 8 4 9 - 13 11
27.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ривер Плейт
 0:0 6 4 1 1 10 - 3 13
5.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
13.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
15.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
17.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
18.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
19.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:0 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Годой Крус
 7 3 0 4 6 - 10 9
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 7 1 5 1 2 - 2 8
11.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
12.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
15.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
16.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
17.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
18.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
19.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
20.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Fernando Alarcon получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Juan Bisanz из команды Банфилд забивает с точки!
    • Желтая карточка
      35'
      Juan Bisanz получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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