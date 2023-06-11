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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Атлетико Платенсе
1:0
Конец матча
Тигре
0'
42' Желтая карточка
Каччьябуэ Жеронимо
1:0
48' Гол
Nicolas Castro1
90'+6
12
Ramiro
Macagno
22
Gonzalo
Asis
27
Miguel
Jacquet
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
5
Alexis
Sabella
33
Каччьябуэ
Жеронимо
11
Nicolas
Castro1
43
Maximiliano
Zalazar
10
Vicente
Taborda
20
Nicolas
Servetto
23
Gonzalo
Marinelli
24
Martin
Garay
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
16
Кастро
Алексис
11
Колидио
Факундо
18
Blas
Armoa
29
Tomas
Badaloni
Атлетико Платенсе
4-4-1-1
Тигре
4-3-1-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Тигре

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
4:0

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.3
Nicolas Castro1 4 0.2
Ronaldo Martinez 3 0.15
Vicente Taborda 2 (1) 0.1
Franco Baldassarra 1 0.05
Mauro Quiroga 1 (1) 0.05
Gaston Suso 1 0.05
Nicolas Morgantini 1 0.05
Gonzalo Valdivia 1 0.05
Maximiliano Zalazar 1 0.05
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 0.5
Колидио Факундо 2 (1) 0.1
Brian Abel Luciatti 2 0.1
Blas Armoa 2 0.1
Кастро Алексис 1 0.05
Brian Leizza 1 0.05
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 7 0
Nicolas Castro1 6 0
Ronaldo Martinez 5 0
Franco Diaz 5 0
Nicolas Morgantini 4 0
Каччьябуэ Жеронимо 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Marco Pellegrino 3 0
Vicente Taborda 3 0
Miguel Jacquet 1 1
Росси Иван 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Nadir Zeineddin 2 0
Nicolas Servetto 1 0
Gonzalo Asis 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 5 0
Brian Abel Luciatti 3 1
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Lautaro Montoya 2 1
Cristian Zabala 3 0
Brian Leizza 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Lucas Blondel 2 0
Blas Armoa 2 0
Martin Ortega 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Тигре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
5
Атлетико Платенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Тигре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

5
8
Атлетико Платенсе
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
45% (9)
10% (2)
Тигре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
10% (2)
60% (12)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

12
13

Голы по времени матча

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
3
21%
2
22%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
4
40%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
29%
2
22%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
5
50%
76-90

Забито

21
18
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
4
19%
2
11%
1-15
6
29%
2
11%
16-30
2
10%
7
39%
31-45
2
10%
2
11%
46-60
4
19%
2
11%
61-75
3
14%
2
11%
76-90

Пропущено

24
23
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
7
29%
29%
6
26%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
4
17%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Академия Пуэрто-Кабельо 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0
Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Тигре

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
7 раз 35%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
2:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 50%
0
5 раз 25%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
8
1.5
3
6
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
5
2
7
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
12
8
5
15
1.5
6
14
1
19
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Ланус
 1:0 19 10 5 4 27 - 17 35
5.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
6.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Бока Хуниорс
 0:1 20 8 3 9 22 - 18 27
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Атлетико Платенсе
 20 7 5 8 21 - 24 26
14.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
17.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 20 5 7 8 18 - 23 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 18 4 6 8 12 - 22 18
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
27.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ланус
 1:0 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
6.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Атлетико Платенсе
 11 5 4 2 14 - 10 19
9.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
10.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
12.
Бока Хуниорс
 0:1 11 5 2 4 13 - 9 17
13.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
22.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Ланус
 1:0 10 3 4 3 13 - 12 13
7.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
8.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
9.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
10.
Бока Хуниорс
 0:1 9 3 1 5 9 - 9 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
13.
Тигре
 11 2 4 5 9 - 13 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Ланус Leandro Diaz III 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • 65'
    Maximiliano Zalazar уходит с поля. Игнасио Шор выходит вместо него
  • 64'
    Алексис Сабелья уходит с поля. Франко Бальдассарра выходит вместо него
  • 51'
    Miguel Jacquet уходит с поля. Ignacio Vazquez выходит вместо него
  • 48'
    Висенте Таборда сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Николас Кастро бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Каччьябуэ Жеронимо получил желтую карточку от судьи
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