Тур: 20.
2:0
Конец матча
0'
1:0
38' ГолMatias Gimenez Rojas
2:0
52' ГолMatias Gimenez Rojas
79' Желтая карточкаМартинес Фернардо
82' Красная карточкаGuido Mainero
85' Желтая карточкаJavier Fabian Toledo
90'+5
Ход матча
38'
52'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
30 Mateo BarciaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
17 Jean Rosso
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Среднее время на гол
36
120
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
120
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|10 (6)
|0.5
|Matias Gimenez Rojas
|4 (1)
|0.2
|Mateo Barcia
|1
|0.05
|Sergio Ortiz
|1
|0.05
|Ayrton Costa
|1
|0.05
|Javier Vallejo
|1
|0.05
|Martin Sarrafiore
|0
|0
|Luciano Gomez
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.3
|Javier Fabian Toledo
|4 (1)
|0.2
|Мелано Лукас
|3
|0.15
|Лисандро Лопес III
|3
|0.15
|Manuel Monaco
|1
|0.05
|Gonzalo Bettini
|1
|0.05
|Мартинес Фернардо
|0
|0
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|8
|0
|Joaquin Laso
|4
|1
|Sergio Barreto
|4
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Sergio Ortiz
|4
|0
|Martin Sarrafiore
|3
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Luciano Gomez
|2
|0
|Элисальде Эдгар
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лисандро Лопес III
|7
|0
|Emiliano Mendez
|6
|0
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Гарсия Мануэль
|4
|1
|Мартинес Фернардо
|5
|0
|Javier Fabian Toledo
|5
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|1
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Guido Mainero
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Мелано Лукас
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
2
Индепендьенте Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сармиенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
3
8
Индепендьенте Авельянеда
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сармиенто
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
31%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
29%
4
57%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
3
43%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
11%
4
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
20
18
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
7
35%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
4
20%
6
33%
76-90
Пропущено
23
17
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
7
30%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Сармиенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Сентраль 3:5 Институто - Сармиенто 0:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто
Точный счет
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
55
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
56
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
1010
614
515
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 8
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5