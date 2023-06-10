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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 20.
Индепендьенте Авельянеда
2:0
Конец матча
Сармиенто
0'
1:0
38' Гол
Matias Gimenez Rojas
2:0
52' Гол
Matias Gimenez Rojas
79' Желтая карточка
Мартинес Фернардо
82' Красная карточка
Guido Mainero
85' Желтая карточка
Javier Fabian Toledo
90'+5
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
13
Christian
Baez
3
Элисальде
Эдгар
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
23
Марконе
Иван
14
Martin
Sarrafiore
29
Braian
Martinez
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Каутеруссио
Мартин
32
Sebastian
Meza
29
Гарсия
Мануэль
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
25
Gonzalo
Bettini
3
Franco
Quinteros
52
Emiliano
Mendez
30
Manuel
Monaco
16
Мелано
Лукас
7
Лисандро
Лопес
III
22
Javier
Fabian
Toledo
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Сармиенто
3-4-2-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
ЛП
6:0
П
0:1
П
0:0
П
1:1
ПБ
2:0
ПБ
2:1

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
120

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 10 (6) 0.5
Matias Gimenez Rojas 4 (1) 0.2
Mateo Barcia 1 0.05
Sergio Ortiz 1 0.05
Ayrton Costa 1 0.05
Javier Vallejo 1 0.05
Martin Sarrafiore 0 0
Luciano Gomez 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.3
Javier Fabian Toledo 4 (1) 0.2
Мелано Лукас 3 0.15
Лисандро Лопес III 3 0.15
Manuel Monaco 1 0.05
Gonzalo Bettini 1 0.05
Мартинес Фернардо 0 0
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Emanuel Hernandez 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 8 0
Joaquin Laso 4 1
Sergio Barreto 4 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Sergio Ortiz 4 0
Martin Sarrafiore 3 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Luciano Gomez 2 0
Элисальде Эдгар 2 0
Лопес Кевин 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисандро Лопес III 7 0
Emiliano Mendez 6 0
Инсаурральде Хуан 4 1
Гарсия Мануэль 4 1
Мартинес Фернардо 5 0
Javier Fabian Toledo 5 0
Harrinson Mancilla 2 1
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Franco Quinteros 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Gonzalo Bettini 2 0
Israel Damonte 0 1
Guido Mainero 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Мелано Лукас 1 0
Капроф Хуан 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
2
Индепендьенте Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сармиенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

3
8
Индепендьенте Авельянеда
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Сармиенто
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
31%
1
14%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
14%
16-30
4
29%
4
57%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
3
43%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
11%
4
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

20
18
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
7
35%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
4
20%
6
33%
76-90

Пропущено

23
17
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 10
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
7
30%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 1:1 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Сармиенто
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Сентраль 3:5 Институто - Сармиенто 0:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто

Точный счет

1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
0
10 раз 50%
1
5 раз 25%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
5
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
6
1
9
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
10
10
6
14
1.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 19 10 6 3 19 - 7 36
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 20 9 7 4 29 - 23 34
6.
Ланус
 18 9 5 4 26 - 17 32
7.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
8.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
9.
Годой Крус
 19 8 5 6 22 - 21 29
10.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 20 6 7 7 18 - 17 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Барракас Сентраль
 20 5 8 7 19 - 26 23
17.
Расинг Авельянеда
 18 6 4 8 22 - 27 22
18.
Химнасия Ла-Плата
 19 6 4 9 16 - 27 22
19.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Индепендьенте Авельянеда
 20 4 9 7 20 - 23 21
22.
Колон
 19 3 11 5 17 - 20 20
23.
Унион Санта-Фе
 18 4 6 8 12 - 22 18
24.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 19 4 6 9 12 - 22 18
27.
Атлетико Тукуман
 19 3 9 7 15 - 22 18
28.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 10 7 3 0 11 - 0 24
3.
Ланус
 9 7 1 1 14 - 5 22
4.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
6.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Годой Крус
 9 5 3 1 15 - 8 18
9.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
10.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
11.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
12.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
13.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
14.
Барракас Сентраль
 11 4 4 3 10 - 10 16
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
16.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Индепендьенте Авельянеда
 10 3 4 3 14 - 13 13
21.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
22.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
23.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
24.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
25.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
26.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 8 2 2 4 6 - 11 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 11 3 4 4 7 - 7 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Колон
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 5 4 6 - 10 8
18.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 10 8
19.
Росарио Сентраль
 10 1 5 4 8 - 16 8
20.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
21.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
22.
Барракас Сентраль
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Химнасия Ла-Плата
 10 2 1 7 7 - 20 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 9 1 2 6 7 - 15 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 8
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Мартин Саррафьоре сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Matias Gimenez Rojas бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто онлайн

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