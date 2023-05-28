Тур: 18.
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаFabricio Dominguez
1:0
59' ГолRamon Sosa
75' Желтая карточкаПиццини Франсиско
90'+6
Ход матча
59'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
41 Tomas Olmos
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
10 Gaston Veron
-
-
-
12 Juan Cardozo
-
-
11 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Аргентинос Хуниорс
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
67
108
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|11
|0.61
|Гарро Родриго
|4
|0.22
|Ramon Sosa
|4
|0.22
|Бустос Науэль
|4
|0.22
|Пиццини Франсиско
|3
|0.17
|Валойес Диего
|2 (1)
|0.11
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Juan Portillo
|1
|0.06
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|9 (3)
|0.5
|Kevin Mac Allister
|4
|0.22
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.11
|Leonardo Heredia
|2
|0.11
|Rodrigo Cabral
|1
|0.06
|Редондо Федерико
|1
|0.06
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.06
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
|Marco Di Cesare
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|3
|1
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Мартино Анджело
|1
|1
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Mac Allister
|4
|1
|Gaston Veron
|4
|1
|Кабрера Хавьер
|4
|0
|Fabricio Dominguez
|4
|0
|Santiago Gabriel Montiel
|2
|1
|Авалос Габриэль
|3
|0
|Thiago Nuss
|3
|0
|Marco Di Cesare
|3
|0
|Редондо Федерико
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0
|Luciano Sanchez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Leonardo Heredia
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Alexis Arias I
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Аргентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
1
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аргентинос Хуниорс
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
17
14
Тальерес Кордоба
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Аргентинос Хуниорс
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
20
15
Голы по времени матча
Забито
15
4
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
8 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
3
20%
1
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
4
27%
1
25%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
2
33%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
5
29%
29%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
32
20
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 8
8
25%
2
10%
1-15
3
9%
3
15%
16-30
1
3%
3
15%
31-45
6
19%
5
25%
46-60
9
28%
3
15%
61-75
5
16%
4
20%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
33%
3
17%
31-45
5
33%
3
17%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
3
20%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Аргентинос Хуниорс
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Аргентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
55
53
28
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
37
53
19
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
108
612
513
315
216
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|29 - 9
|40
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|1:0
|18
|8
|3
|7
|22 - 16
|27
|10.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|11.
|18
|6
|6
|6
|18 - 15
|24
|12.
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|13.
|18
|6
|5
|7
|21 - 17
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|16.
|0:1
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|18.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|19.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|20.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|21.
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|22.
|17
|3
|9
|5
|15 - 18
|18
|23.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|25.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|26.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|27.
|18
|4
|2
|12
|14 - 26
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|5.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|6.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|8.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|15.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|16.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|17.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|21.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|22.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|23.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|24.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6