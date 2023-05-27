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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Атлетико Платенсе
1:0
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
3' Гол
Nicolas Servetto
24' Желтая карточка
Ulises Sanchez
33' Желтая карточка
Nicolas Meriano
41' Желтая карточка
Хара Франко
54' Желтая карточка
Ignacio Schor
58' Желтая карточка
Nicolas Castro1
81' Желтая карточка
Nadir Zeineddin
90' Желтая карточка
Ronaldo Martinez
90'+6
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
27
Miguel
Jacquet
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
77
Ronaldo
Martinez
15
Росси
Иван
10
Vicente
Taborda
7
Ignacio
Schor
11
Nicolas
Castro1
20
Nicolas
Servetto
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
2
Новаретти
Диего
13
Nicolas
Meriano
22
Matias
Ibacache
8
Gabriel
Compagnucci
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
10
Bruno
Zapelli
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
Атлетико Платенсе
4-4-2
Бельграно
4-4-1-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Бельграно

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:1
ПНЗА
1:1
ПНЗА
1:0
К
0:1
НБ
1:0
НБ
2:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 6 (1) 0.33
Ronaldo Martinez 3 0.17
Nicolas Castro1 3 0.17
Vicente Taborda 2 (1) 0.11
Franco Baldassarra 1 0.06
Mauro Quiroga 1 (1) 0.06
Gaston Suso 1 0.06
Nicolas Morgantini 1 0.06
Gonzalo Valdivia 1 0.06
Maximiliano Zalazar 1 0.06
Miguel Jacquet 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 10 (2) 0.56
Ulises Sanchez 2 0.11
Bruno Zapelli 1 0.06
Ariel Garcia 1 0.06
Lucas Diarte 1 0.06
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 6 0
Nicolas Castro1 6 0
Ronaldo Martinez 4 0
Nicolas Morgantini 4 0
Franco Diaz 4 0
Franco Baldassarra 3 0
Vicente Taborda 3 0
Росси Иван 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Ignacio Schor 2 0
Sasha Marcich 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Nadir Zeineddin 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 2 3
Lucas Diarte 5 0
Nicolas Meriano 4 0
Ariel Garcia 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Ulises Sanchez 3 0
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Хара Франко 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Matias Ibacache 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
1
Атлетико Платенсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Бельграно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

5
7
Атлетико Платенсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Бельграно
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

12
8

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
5
63%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
4
40%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
4
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90

Забито

20
15
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
4
20%
0
0%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
2
10%
10
67%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Пропущено

23
15
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
7
30%
3
20%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
3
13%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1
Бельграно
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Бельграно

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
7
1.5
2
6
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
5
2
6
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
8
5
13
1.5
4
14
1
17
2.5
1
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 17 10 5 2 19 - 6 35
3.
Тальерес Кордоба
 17 9 4 4 30 - 16 31
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Ланус
 16 8 4 4 23 - 15 28
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
12.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
17.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Барракас Централь
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
21.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Колон
 17 3 9 5 15 - 18 18
23.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
24.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
25.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
26.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
10.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
11.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
12.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
13.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
14.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
17.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
18.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 9 2 5 2 10 - 10 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
26.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
27.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
15.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
17.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Ланус Leandro Diaz III 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Хара Франко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Nicolas Meriano получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Ulises Sanchez получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Miguel Jacquet сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Nicolas Servetto бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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