Тур: 18.
1:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолNicolas Servetto
24' Желтая карточкаUlises Sanchez
33' Желтая карточкаNicolas Meriano
41' Желтая карточкаХара Франко
54' Желтая карточкаIgnacio Schor
58' Желтая карточкаNicolas Castro1
81' Желтая карточкаNadir Zeineddin
90' Желтая карточкаRonaldo Martinez
90'+6
Ход матча
3'
24'
33'
41'
54'
58'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
40 Mariano Mino
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Бельграно
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|6 (1)
|0.33
|Ronaldo Martinez
|3
|0.17
|Nicolas Castro1
|3
|0.17
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.11
|Franco Baldassarra
|1
|0.06
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.06
|Gaston Suso
|1
|0.06
|Nicolas Morgantini
|1
|0.06
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.06
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.06
|Miguel Jacquet
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|10 (2)
|0.56
|Ulises Sanchez
|2
|0.11
|Bruno Zapelli
|1
|0.06
|Ariel Garcia
|1
|0.06
|Lucas Diarte
|1
|0.06
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|6
|0
|Nicolas Castro1
|6
|0
|Ronaldo Martinez
|4
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Franco Diaz
|4
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Росси Иван
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Ignacio Vazquez
|2
|0
|Ignacio Schor
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|2
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Ulises Sanchez
|3
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Бельграно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
1
Атлетико Платенсе
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Бельграно
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
5
7
Атлетико Платенсе
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Бельграно
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
12
8
Голы по времени матча
Забито
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
5
63%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
4
40%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
4
7 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
25%
46-60
3
23%
1
25%
61-75
2
15%
2
50%
76-90
Забито
20
15
12 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
4
20%
0
0%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
2
10%
10
67%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Пропущено
23
15
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
7
30%
3
20%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
1
4%
4
27%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
3
13%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0
Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1
Бельграно
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
Бельграно
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Атлетико Платенсе
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
53
37
26
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
55
26
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
513
414
117
117
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4