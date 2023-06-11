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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 6876
Сириус
2:0
Конец матча
Гётеборг
0'
5' Желтая карточка
Хаген Элиас
1:0
6' Гол
Мэтьюз Ташрик
2:0
68' Гол
Перссон Хоаким
75' Красная карточка
Трондсен Андерс
90'+6

Ход матча

5'
 
Хаген Элиас
6'
Мэтьюз Ташрик
(Видгрен Деннис)
1:0
67'
 
Абдуллахи Сулейман
Карлстранд Линус
67'
Перссон Хоаким
Силисуфай Эди
 
68'
Перссон Хоаким
(Мэтьюз Ташрик)
2:0
75'
 
Трондсен Андерс
78'
Викман Адам
Роше Джейми
 
80'
 
Гасем Алай
Норлин Густаф
80'
 
Эрикссон Себастьян
Берг Маркус
90'
Эзкан Эмиль
Aron Bjarnason I
 
90'
Куаку Крис
Мэтьюз Ташрик
 
90'
 
Эрикссон Феликс
Хаген Элиас
90'
 
Lucas Kahed
Марковик Эман

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
30
Тоннандер
Якоб
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
2
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
14
Aron
Bjarnason
I
8
Стенссон
Даниэль
22
Алсанати
Андре
7
Мэтьюз
Ташрик
23
Силисуфай
Эди
1
Дальберг
Понтус
15
Хауснер
Себастиан
13
Свенссон
Густаф
3
Бангсбо
Йохан
17
Вендт
Оскар
14
Норлин
Густаф
8
Хаген
Элиас
6
Трондсен
Андерс
11
Марковик
Эман
16
Карлстранд
Линус
9
Берг
Маркус
Сириус
4-1-4-1
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

Сириус
Гётеборг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:0
А
1:2
А
3:3
А
2:2
ТМК
0:1
А
2:0
А
2:2
К
1:1
А
2:1
А
2:4
А
2:3
А
3:2
К
2:2
А
4:0
А
0:2
К
2:2
КШ
0:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.11

Среднее время на гол

55
81

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.89
2.25

Среднее время на гол

47
40

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.76
1.65

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

51
54

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэтьюз Ташрик 4 (1) 0.33
Роше Джейми 2 0.17
Aron Bjarnason I 2 0.17
Алсанати Андре 2 0.17
Перссон Хоаким 1 0.08
Видгрен Деннис 1 0.08
Хейер Мелкер 1 0.08
Матисен Маркус 1 0.08
Силисуфай Эди 1 0.08
Стенссон Даниэль 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 4 0.33
Берг Маркус 3 (1) 0.25
Хаген Элиас 1 0.08
Норлин Густаф 1 0.08
Вендт Оскар 1 0.08
Свенссон Густаф 1 0.08
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Aron Bjarnason I 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Матисен Маркус 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Хейер Мелкер 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 2
Свенссон Густаф 3 0
Карлен Адам 3 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Абдуллахи Сулейман 1 0
Дальберг Понтус 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Хаген Элиас 1 0
Норлин Густаф 1 0
Карлстранд Линус 1 0
Гасем Алай 1 0

Результаты матчей

Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
4
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гётеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
9
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Пропущено

8
3
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
7%
4
29%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
3
21%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0
Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3
Гётеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2
Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4

Результаты матчей

Сириус
Гётеборг

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сириус
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
5
7
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 12 10 1 1 31 - 10 31
2.
Эльфсборг
 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Хеккен
 3:0 13 9 1 3 34 - 13 28
4.
Кальмар
 12 6 3 3 17 - 13 21
5.
Юргорден
 2:2 13 6 3 4 19 - 17 21
6.
Броммапойкарна
 12 6 1 5 16 - 16 19
7.
Хальмстад
 12 6 1 5 13 - 17 19
8.
ИФК Норрчепинг
 2:2 12 5 3 4 18 - 15 18
9.
Хаммарбю
 13 4 4 5 17 - 21 16
10.
Мьельбю
 0:3 12 4 3 5 9 - 12 15
11.
Сириус
 12 3 5 4 15 - 18 14
12.
Вернаму
 12 4 0 8 10 - 16 12
13.
Дегерфорс
 13 3 2 8 14 - 34 11
14.
Гётеборг
 12 1 4 7 11 - 16 7
15.
АИК
 12 1 4 7 9 - 17 7
16.
Варберг БоИС
 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 2:2 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Хеккен
 3:0 7 6 0 1 24 - 8 18
3.
Мальмё
 6 5 1 0 18 - 5 16
4.
Эльфсборг
 6 4 1 1 17 - 4 13
5.
Хаммарбю
 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Кальмар
 6 4 1 1 11 - 7 13
7.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 0:3 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 2:2 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Сириус
 6 2 1 3 9 - 10 7
13.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 7 6
14.
АИК
 6 1 3 2 6 - 8 6
15.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
16.
Варберг БоИС
 7 0 3 4 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 6 5 1 0 11 - 6 16
2.
Мальмё
 6 5 0 1 13 - 5 15
3.
Броммапойкарна
 7 4 0 3 10 - 11 12
4.
ИФК Норрчепинг
 2:2 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Хеккен
 3:0 6 3 1 2 10 - 5 10
6.
Хальмстад
 6 3 0 3 8 - 13 9
7.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Мьельбю
 0:3 6 2 1 3 2 - 7 7
9.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Юргорден
 2:2 6 0 2 4 6 - 13 2
14.
Гётеборг
 6 0 2 4 3 - 11 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 6 0 0 6 3 - 24 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 12 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Эльфсборг Ондрейка Якоб 7 (5)
Мальмё Нанаси Себастьян 7 (2)
Кальмар Mileta Rajovic 7
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Юргорден Шуллер Расмус 5
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 6'
    Видгрен Деннис сделал результативную передачу.
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