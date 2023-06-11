Тур: 12. Стадион: Студентернас. Зрители: 6876
0'
5' Желтая карточкаХаген Элиас
1:0
6' ГолМэтьюз Ташрик
2:0
68' ГолПерссон Хоаким
75' Красная карточкаТрондсен Андерс
90'+6
Ход матча
5'
6'
1:0
68'
2:0
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вендт
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Malcolm Jeng
-
27 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Гасем АлайЗащитник
- Защитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Lucas Kahed
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Сириус
Гётеборг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.11
Среднее время на гол
55
81
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.89
2.25
Среднее время на гол
47
40
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.76
1.65
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
51
54
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэтьюз Ташрик
|4 (1)
|0.33
|Роше Джейми
|2
|0.17
|Aron Bjarnason I
|2
|0.17
|Алсанати Андре
|2
|0.17
|Перссон Хоаким
|1
|0.08
|Видгрен Деннис
|1
|0.08
|Хейер Мелкер
|1
|0.08
|Матисен Маркус
|1
|0.08
|Силисуфай Эди
|1
|0.08
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|4
|0.33
|Берг Маркус
|3 (1)
|0.25
|Хаген Элиас
|1
|0.08
|Норлин Густаф
|1
|0.08
|Вендт Оскар
|1
|0.08
|Свенссон Густаф
|1
|0.08
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Матисен Маркус
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Хейер Мелкер
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|2
|Свенссон Густаф
|3
|0
|Карлен Адам
|3
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|Дальберг Понтус
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Карлстранд Линус
|1
|0
|Гасем Алай
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гётеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
4
Сириус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Гётеборг
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
9
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
13
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
11%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
3
30%
76-90
Пропущено
8
3
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
7%
4
29%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
3
21%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
4
22%
2
15%
16-30
4
22%
2
15%
31-45
3
17%
4
31%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сириус - Вернаму 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Мьельбю - Сириус 3:0
Сириус - Эльфсборг 3:4 Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1 Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3
Гётеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гётеборг - Мьельбю 0:1 Хеккен - Гётеборг 4:1 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 АИК - Гётеборг 2:2
Броммапойкарна - Гётеборг 0:0 Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4
Результаты матчей
Сириус
Гётеборг
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сириус
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
57
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|1
|1
|31 - 10
|31
|2.
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|3:0
|13
|9
|1
|3
|34 - 13
|28
|4.
|12
|6
|3
|3
|17 - 13
|21
|5.
|2:2
|13
|6
|3
|4
|19 - 17
|21
|6.
|12
|6
|1
|5
|16 - 16
|19
|7.
|12
|6
|1
|5
|13 - 17
|19
|8.
|2:2
|12
|5
|3
|4
|18 - 15
|18
|9.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|0:3
|12
|4
|3
|5
|9 - 12
|15
|11.
|12
|3
|5
|4
|15 - 18
|14
|12.
|12
|4
|0
|8
|10 - 16
|12
|13.
|13
|3
|2
|8
|14 - 34
|11
|14.
|12
|1
|4
|7
|11 - 16
|7
|15.
|12
|1
|4
|7
|9 - 17
|7
|16.
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|3:0
|7
|6
|0
|1
|24 - 8
|18
|3.
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|4.
|6
|4
|1
|1
|17 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|2:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|16.
|7
|0
|3
|4
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 6
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|3.
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|2:2
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|3:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|8 - 13
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|0:3
|6
|2
|1
|3
|2 - 7
|7
|9.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|11.
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|2:2
|6
|0
|2
|4
|6 - 13
|2
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|6
|0
|0
|6
|3 - 24
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|12 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|7 (5)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|7 (2)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|5
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|Хаммарбю
|Куртулус Эдвин
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
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