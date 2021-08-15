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США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
2:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
0:1
45' Пенальти
Климала Патрик
53' Желтая карточка
Тарек Амро
1:1
71' Гол
Ibrahim Sunusi
89' Желтая карточка
Йервуд Дрю
90' Желтая карточка
Данкан Кайл
90' Желтая карточка
Карлос Мигел Коронел
2:1
90' Пенальти
Ваньяма Виктор
90' Желтая карточка
Бро-Гийяр Закари
90'+14
1
Бреза
Себастьян
24
Струна
Альяж
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
25
Масьель
Эмануэль
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
8
Михайлович
Джордже
18
Торрес
Хоакин
13
Тойе
Мейсон
13
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
3
Тарек
Амро
6
Данкан
Кайл
27
Дэвис
Шон
II
47
Толкин
Джон
5
Гутман
Эндрю
37
Кларк
Кейден
10
Климала
Патрик
9
Fabio
da
Silva2
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2
Нью-Йорк Ред Буллз
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тойе Мейсон 7 (2) 0.37
2. Михайлович Джордже 3 0.16
3. Киото Ромель 2 0.11
4. Торрес Хоакин 2 0.11
5. Бро-Гийяр Закари 2 0.11
6. Йонсен Бьорн 2 0.11
7. Ahmed Hussein Hafez 2 0.11
8. Ваньяма Виктор 2 (1) 0.11
9. Струна Альяж 1 0.05
10. Камашо Руди 1 0.05
11. Шуэньер Матьё 1 0.05
12. Ibrahim Sunusi 1 0.05
13. Уотерман Джоэль 0 0
14. Пьетт Самуэль 0 0
15. Уртадо Эрик 0 0
16. Лаппалайнен Ласси 0 0
17. Бассонг Зохран 0 0
18. Кицца Мустафа 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Климала Патрик 4 (2) 0.22
2. Кларк Кейден 4 0.22
3. Кассерес Кристиан 4 0.22
4. Fabio da Silva2 3 0.17
5. Рейес Андрес 2 0.11
6. Данкан Кайл 1 0.06
7. Амайя Фрэнки 1 0.06
8. Барлоу Том 1 0.06
9. Гутман Эндрю 1 0.06
10. Кармона Викельман 1 0.06
11. Уайт Брайан 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
# Игрок      
1. Ваньяма Виктор 7 1
2. Камашо Руди 4 1
3. Струна Альяж 5 0
4. Бро-Гийяр Закари 4 0
5. Михайлович Джордже 3 0
6. Миллер Камаль 3 0
7. Уотерман Джоэль 3 0
8. Бассонг Зохран 1 1
9. Киото Ромель 2 0
10. Пьетт Самуэль 2 0
11. Диоп Клемент 1 0
12. Тойе Мейсон 1 0
13. Ahmed Hussein Hafez 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Йервуд Дрю 6 1
2. Данкан Кайл 5 0
3. Тарек Амро 4 0
4. Эдвардс Томас 4 0
5. Дэвис Шон II 4 0
6. Кассерес Кристиан 3 0
7. Рейес Андрес 1 1
8. Климала Патрик 2 0
9. Гутман Эндрю 2 0
10. Fabio da Silva2 2 0
11. Кларк Кейден 2 0
12. Лонг Аарон 1 0
13. Карлос Мигел Коронел 1 0
14. Барлоу Том 1 0
15. Диарра Юба 1 0
16. Нилис Шон 1 0
17. Амайя Фрэнки 1 0
18. Толкин Джон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клёб де Фут Монреаль 11.54% (3) 19.23% (5) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7) 15.38% (4)
 Нью-Йорк Ред Буллз 13.64% (3) 4.55% (1) 18.18% (4) 31.82% (7) 22.73% (5) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Клёб де Фут Монреаль Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ди Си Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 2:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 5:4 Цинциннати Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами Нэшвилл 1:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Ди Си Юнайтед Чикаго Файр 0:1 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед 1:0 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:2 Клёб де Фут Монреаль Ванкувер Уайткэпс 2:0 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 0:0 Коламбус Кру Нэшвилл 2:2 Клёб де Фут Монреаль Клёб де Фут Монреаль 4:2 Торонто Олимпия Тегусигальпа 0:1 Клёб де Фут Монреаль Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Чикаго Файр 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Орландо Сити Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Спортинг Канзас-Сити Коламбус Кру 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Нью-Йорк Сити 5:2 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Клёб де Фут Монреаль: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль Лига Чемпионов КОНКАКАФ Клёб де Фут Монреаль 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Лига Чемпионов КОНКАКАФ Нью-Йорк Ред Буллз 4:2 Клёб де Фут Монреаль МЛС Клёб де Фут Монреаль 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Клёб де Фут Монреаль МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Клёб де Фут Монреаль МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 20 13 4 3 37 - 23 43
2. Нью-Йорк Сити Заявка 18 9 4 5 34 - 18 31
3. Орландо Сити Заявка 18 8 6 4 28 - 23 30
4. Нэшвилл Заявка 18 6 10 2 26 - 17 28
5. Ди Си Юнайтед Заявка 18 8 3 7 27 - 21 27
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 19 7 5 7 26 - 25 26
7. Коламбус Кру Заявка 18 6 6 6 21 - 23 24
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 18 5 4 9 22 - 24 19
9. Атланта Юнайтед Заявка 18 3 9 6 21 - 25 18
10. Чикаго Файр Заявка 18 4 5 9 20 - 29 17
11. Интер Майами Заявка 17 4 4 9 15 - 28 16
12. Цинциннати Заявка 17 3 7 7 18 - 30 16
13. Торонто Заявка 19 3 6 10 24 - 40 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 19 11 4 4 35 - 20 37
2. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 19 11 2 6 30 - 28 35
3. Сиэтл Саундерс Заявка 18 9 6 3 26 - 14 33
4. Колорадо Рэпидс Заявка 17 9 4 4 25 - 17 31
5. Филадельфия Юнион Заявка 19 7 7 5 25 - 19 28
6. Миннесота Юнайтед Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
7. Реал Солт-Лейк 1:0 Заявка 18 6 6 6 27 - 20 24
8. Портленд Тимберс Заявка 17 7 2 8 23 - 29 23
9. Лос-Анджелес Заявка 18 6 5 7 24 - 25 23
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 19 5 7 7 21 - 27 22
11. Даллас Заявка 19 5 6 8 23 - 27 21
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 19 3 9 7 20 - 28 18
13. Ванкувер Уайткэпс Заявка 18 3 8 7 19 - 28 17
14. Остин 0:1 Заявка 18 4 4 10 13 - 21 16

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл Заявка 11 6 5 0 22 - 10 23
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 9 7 1 1 16 - 9 22
3. Нью-Йорк Сити Заявка 10 7 1 2 24 - 8 22
4. Орландо Сити Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
5. Ди Си Юнайтед Заявка 8 6 0 2 14 - 5 18
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 9 5 3 1 17 - 12 18
7. Чикаго Файр Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Коламбус Кру Заявка 9 4 3 2 15 - 12 15
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
10. Атланта Юнайтед Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
11. Интер Майами Заявка 9 2 2 5 9 - 19 8
12. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
13. Цинциннати Заявка 7 0 4 3 6 - 10 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 10 7 1 2 18 - 10 22
2. Сиэтл Саундерс Заявка 11 5 4 2 18 - 9 19
3. Миннесота Юнайтед Заявка 10 6 1 3 12 - 7 19
4. Портленд Тимберс Заявка 9 6 1 2 15 - 9 19
5. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6. Колорадо Рэпидс Заявка 9 5 3 1 16 - 8 18
7. Филадельфия Юнион Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
8. Даллас Заявка 10 4 5 1 18 - 10 17
9. Лос-Анджелес Заявка 10 4 4 2 16 - 14 16
10. Реал Солт-Лейк 1:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
11. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 9 13
12. Ванкувер Уайткэпс Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
14. Остин 0:1 Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 11 6 3 2 21 - 14 21
2. Орландо Сити Заявка 9 3 3 3 11 - 16 12
3. Цинциннати Заявка 10 3 3 4 12 - 20 12
4. Атланта Юнайтед Заявка 11 1 6 4 13 - 18 9
5. Коламбус Кру Заявка 9 2 3 4 6 - 11 9
6. Нью-Йорк Сити Заявка 8 2 3 3 10 - 10 9
7. Ди Си Юнайтед Заявка 10 2 3 5 13 - 16 9
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 10 2 2 6 9 - 13 8
9. Интер Майами Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Торонто Заявка 10 2 1 7 12 - 26 7
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
12. Нэшвилл Заявка 7 0 5 2 4 - 7 5
13. Чикаго Файр Заявка 6 0 1 5 3 - 14 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 10 6 1 3 18 - 10 19
2. Сиэтл Саундерс Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
3. Колорадо Рэпидс Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 9 4 1 4 12 - 18 13
5. Филадельфия Юнион Заявка 10 2 5 3 12 - 12 11
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 10 2 5 3 9 - 14 11
7. Реал Солт-Лейк 1:0 Заявка 8 2 2 4 12 - 11 8
8. Остин 0:1 Заявка 11 2 2 7 6 - 14 8
9. Миннесота Юнайтед Заявка 8 1 4 3 9 - 15 7
10. Лос-Анджелес Заявка 8 2 1 5 8 - 11 7
11. Ванкувер Уайткэпс Заявка 10 0 6 4 11 - 18 6
12. Хьюстон Динамо 1:0 Заявка 11 0 5 6 10 - 19 5
13. Даллас Заявка 9 1 1 7 5 - 17 4
14. Портленд Тимберс Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 2
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 11 0 5
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 11 2 0
4. Лос-Анджелес Гэлакси Чичарито 10 0 1
5. Ди Си Юнайтед Камара Ола 10 3 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 8 1
2. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 7 1
3. Интер Майами Пирес Леандро 8 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 8 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз Йервуд Дрю 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Климала Патрик из команды Нью-Йорк Ред Буллз забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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