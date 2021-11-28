Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
38' Желтая карточкаКозьелло Венсан
1:0
48' ГолФишер Виктор
53' Желтая карточкаЮсуф Альхассан
2:0
62' ГолФрай Микаэль
3:0
80' ГолБенсон Манюэль
84' Желтая карточкаМатам Тео Ндика
30
Сек
Абдулай
21
Винс
Сэмюэл
80
Двомо
Пьер
99
Фрай
Микаэль
28
Юбер
Гийом
29
Д'Хасе
Робби
27
Капон
Брехт
10
Роша
Кенни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Alexander Blessin
Ход матча
38'
48'
1:0
53'
62'
2:0
80'
3:0
84'
История личных встреч
Антверпен
Остенде
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|15 (2)
|0.94
|Бенсон Манюэль
|4
|0.25
|Фишер Виктор
|2
|0.13
|Саматта Мбвана
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|1
|0.06
|Де Лат Ричи
|1
|0.06
|Энгельс Бьорн
|1
|0.06
|Миёши Коджи
|1
|0.06
|Юсуф Альхассан
|1
|0.06
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|9 (1)
|0.56
|Амброз Тьерри
|3
|0.19
|Якель Фредерик
|2
|0.13
|Амаде Альфонс
|2
|0.13
|Бэтцнер Ник
|1
|0.06
|Квасина Марко
|1
|0.06
|Капон Брехт
|1
|0.06
|Роша Кенни
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|5
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Энгельс Бьорн
|1
|1
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Саматта Мбвана
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|4
|1
|Гейе Махтар
|5
|0
|Матам Тео Ндика
|5
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Фортес Стивен
|2
|1
|Козьелло Венсан
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Роша Кенни
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Якель Фредерик
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
7%
3
27%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
3
20%
3
27%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
10
20
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
3
30%
3
15%
46-60
3
30%
3
15%
61-75
1
10%
6
30%
76-90
Забито
26
19
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 6
1
4%
3
16%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
5
19%
5
26%
46-60
6
23%
5
26%
61-75
5
19%
3
16%
76-90
Пропущено
18
32
6 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
1
6%
3
9%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
5
28%
5
16%
31-45
5
28%
6
19%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
4
22%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Синт-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1
Остенде
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4
Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Синт-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Остенде - Гент 1:0 Генк - Остенде 3:4 Остенде - Шарлеруа 0:3 Остенде - Мускрон-Перювельз 0:0 Амьен - Остенде 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|16
|11
|1
|4
|41 - 17
|34
|2.
|Брюгге
|16
|8
|6
|2
|29 - 21
|30
|3.
|Антверпен
|16
|9
|3
|4
|29 - 18
|30
|4.
|Мехелен
|16
|8
|2
|6
|28 - 28
|26
|5.
|Шарлеруа
|16
|7
|5
|4
|28 - 22
|26
|6.
|Андерлехт
|16
|6
|7
|3
|31 - 22
|25
|7.
|Гент
|16
|7
|3
|6
|26 - 17
|24
|8.
|Кортрейк
|16
|5
|7
|4
|20 - 19
|22
|9.
|Эйпен
|16
|6
|4
|6
|26 - 24
|22
|10.
|Генк
|16
|6
|3
|7
|30 - 28
|21
|11.
|Синт-Трейден
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|12.
|АХ Лёвен
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|20
|13.
|Стандард
|16
|5
|5
|6
|18 - 26
|20
|14.
|Серен Юнайтед
|16
|6
|1
|9
|21 - 28
|19
|15.
|Зульте-Варегем
|16
|4
|5
|7
|25 - 35
|17
|16.
|Остенде
|16
|5
|2
|9
|19 - 35
|17
|17.
|Серкль Брюгге
|16
|3
|4
|9
|19 - 24
|13
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|16
|2
|3
|11
|15 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|2.
|Гент
|8
|5
|1
|2
|19 - 10
|16
|3.
|Мехелен
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|5
|0
|3
|18 - 9
|15
|5.
|Брюгге
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|20 - 12
|13
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|8.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|9.
|Кортрейк
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|10.
|Шарлеруа
|8
|3
|2
|3
|12 - 9
|11
|11.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|12.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|13.
|Стандард
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|14.
|Эйпен
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|2
|5
|14 - 23
|8
|16.
|Синт-Трейден
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|18.
|Серкль Брюгге
|9
|1
|2
|6
|8 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|8
|6
|1
|1
|23 - 8
|19
|2.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|3.
|Шарлеруа
|8
|4
|3
|1
|16 - 13
|15
|4.
|Антверпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Эйпен
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|6.
|Синт-Трейден
|8
|4
|1
|3
|7 - 9
|13
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|8.
|Стандард
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|Генк
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|10.
|Мехелен
|8
|3
|1
|4
|12 - 17
|10
|11.
|Кортрейк
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|12.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|13.
|Гент
|8
|2
|2
|4
|7 - 7
|8
|14.
|АХ Лёвен
|8
|1
|5
|2
|11 - 15
|8
|15.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|16.
|Остенде
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|8
|2
|0
|6
|8 - 19
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|0
|3
|5
|10 - 20
|3