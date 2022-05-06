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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках очередной встречи 36-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Дженоа» и «Ювентуса». Встреча состоится в Генуе, на стадионе «Луиджи Феррарис».



Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!