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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Дженоа
0:0
Первый тайм: 2'
Ювентус
0' 2'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 127
Дженоа 0% (0)
X 2.4% (3)
Ювентус 97.6% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Ювентус
4.38
3.70
2.13
Все Коэффициенты
Новости
57
Сиригу
Сальваторе
36
Хефти
Сильван
55
Эстигор
Лео
13
Бани
Маттиа
4
Кришито
Доменико
47
Бадель
Милан
99
Гальдамес
Пабло
10
Мелегони
Филиппо
8
Амири
Надим
90
Портанова
Маноло
23
Дестро
Маттиа
1
Щесны
Войцех
11
Куадрадо
Хуан
24
Ругани
Даниэле
19
Бонуччи
Леонардо
2
Де
Шильо
Маттиа
5
Мело
Артур
47
Миретти
Фабио
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
7
Влахович
Душан
18
Кин
Мойзе
Дженоа
4-2-3-1
Ювентус
4-3-3

История личных встреч

Дженоа
Ювентус

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

31 матч

12.9%
16.1%
71%
4 победы 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

12.9%
38.7%
48.4%
4 победы 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.7%
45.2%
45.1%
3 победы 14 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:0
СA
3:1
К
3:2
СA
1:3
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
К
2:0
СA
2:4
СA
4:0
СA
3:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
3:2
СA
0:2
СA
3:2
СA
2:2
СA
3:2
СA
4:1
СA
0:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 9 0.26
Кришито Доменико 5 (5) 0.14
Фарес Мохамед 2 0.06
Камбьясо Андреа 1 0.03
Кайседо Фелипе 1 0.03
Экубан Калеб 1 0.03
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Мелегони Филиппо 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Йебоа Келвин 0 0
Каллон Яя 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 9 (1) 0.26
Мората Альваро 8 (1) 0.23
Влахович Душан 7 0.2
Кин Мойзе 5 0.14
Бонуччи Леонардо 5 (3) 0.14
Куадрадо Хуан 4 0.11
Локателли Мануэль 3 0.09
Де Лихт Маттайс 3 0.09
Маккенни Уэстон 3 0.09
Кьеза Федерико 2 0.06
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Алекс Сандро 0 0
Пеллегрини Лука 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стураро Стефано 12 0
Васкес Хоан 7 0
Камбьясо Андреа 4 1
Эстигор Лео 2 2
Ровелла Николо 5 0
Дестро Маттиа 4 0
Бираски Давиде 4 0
Портанова Маноло 4 0
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Мазиелло Андреа 3 0
Бадель Милан 3 0
Сабелли Стефано 3 0
Гильоне Паоло 3 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Ванхесден Зиньо 3 0
Каллон Яя 3 0
Александр Блессин 2 0
Максимович Никола 2 0
Экубан Калеб 2 0
Фарес Мохамед 2 0
Йебоа Келвин 2 0
Пандев Горан 1 0
Кайседо Фелипе 1 0
Бани Маттиа 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Хефти Сильван 1 0
Morten Frendrup 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 8 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Пеллегрини Лука 6 0
Мората Альваро 5 0
Рабио Адриен 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Кин Мойзе 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Алекс Сандро 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Дибала Пауло 2 0
Де Шильо Маттиа 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Закария Денис 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
30
3 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 9
27 Не забивали 19
1
8%
3
10%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
1
8%
6
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
8
27%
61-75
7
58%
8
27%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
4
17%
4
20%
1-15
2
9%
2
10%
16-30
5
22%
3
15%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
26%
5
25%
76-90

Забито

14
23
3 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 12
27 Не забивали 20
2
14%
7
30%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
14%
2
9%
46-60
3
21%
1
4%
61-75
6
43%
7
30%
76-90

Пропущено

31
12
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
8
26%
0
0%
1-15
2
6%
3
25%
16-30
4
13%
3
25%
31-45
4
13%
1
8%
46-60
6
19%
2
17%
61-75
7
23%
3
25%
76-90

Забито

26
53
6 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 21
19 Не забивали 4
3
12%
10
19%
1-15
2
8%
9
17%
16-30
1
4%
8
15%
31-45
2
8%
2
4%
46-60
5
19%
9
17%
61-75
13
50%
15
28%
76-90

Пропущено

54
32
25 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 17
21 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
12
22%
4
13%
1-15
4
7%
5
16%
16-30
9
17%
6
19%
31-45
7
13%
7
22%
46-60
9
17%
2
6%
61-75
13
24%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0 Дженоа - Лацио 1:4
Верона - Дженоа 1:0 Дженоа - Торино 1:0 Аталанта - Дженоа 0:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0
Ювентус
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ювентус - Венеция 2:1 Сассуоло - Ювентус 1:2 Ювентус - Фиорентина 2:0 Ювентус - Болонья 1:1
Кальяри - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 23 9 4 78 - 31 78
2. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус 0:0 Заявка 36 20 10 6 54 - 31 70
5. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
6. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 35 12 11 12 45 - 37 47
11. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
12. Удинезе Заявка 35 10 13 12 54 - 54 43
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 36 9 10 17 48 - 69 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Салернитана Заявка 35 7 8 20 31 - 72 29
18. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
19. Дженоа 0:0 Заявка 36 3 17 16 25 - 55 26
20. Венеция Заявка 35 5 7 23 29 - 65 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 13 3 2 45 - 16 42
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус 0:0 Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
17. Дженоа 0:0 Заявка 18 2 9 7 12 - 23 15
18. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
19. Салернитана Заявка 17 3 5 9 16 - 34 14
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус 0:0 Заявка 18 10 6 2 31 - 19 36
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 18 5 6 7 21 - 26 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 18 3 3 12 12 - 30 12
20. Дженоа 0:0 Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 3'
    Сегодня "Ювентус", вне всяких сомнений, фаворит встречи. А вот "Дженоа" - аутсайдер, которому также нужны очки в борьбе за выживание.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша игра! Пожелаем удачи командам. Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Ювентус

Исход игры
Дженоа
0% (0)
Ничья
2.4% (3)
Ювентус
97.6% (123)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (50)
Меньше
52.38% (55)
Обе команды забьют
Да
47.62% (50)
Нет
52.38% (55)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
30.2% (38)
0:2 Ювентус
24.6% (31)
0:1 Ювентус
17.5% (22)
1:3 Ювентус
6.3% (8)
1:1 Ничья
1.6% (2)
0:3 Ювентус
1.6% (2)
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