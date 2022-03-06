Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Йебоа Келвин получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Аслани Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Гудмундссон Альберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Луперто Себастьяно получил желтую карточку от судьи

42' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Стураро Стефано получил желтую карточку от судьи

41' Хорошую попытку сделал Мелегони Филиппо . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Удар от ворот произведет Эмполи

40' Игрок Васкес Хоан из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Отличные скиллы показывает Портанова Маноло , обводя своих соперников

39' Эстигор Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Васкес Хоан нанес удар головой, но Гульельмо Викарио спокойно отбил мяч.

38' Гудмундссон Альберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Верре Валерио совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Эмполи

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' Рефери не любит споров - именно за это Alexander Blessin сейчас получил желтую

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

33' Йебоа Келвин из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Удар от ворот произведет Эмполи

32' Гудмундссон Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

29' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Почти гол! Портанова Маноло пробил головой по воротам, но Гульельмо Викарио спас!

24' Дженоа выполняет удар от ворот.

24' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

22' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эмполи выполняет удар от ворот.

19' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

18' Эмполи выполняет удар от ворот.

18' Мелегони Филиппо не смог попасть в створ ударом издали

18' Эстигор Лео имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

16' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Бадель Милан пробует нанести удар издали, но Гульельмо Викарио держит все под контролем

15' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Эмполи выполняет удар от ворот.

14' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Паризи Фабьяно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

10' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Дженоа выполняет удар от ворот.

9' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Байрами Недим нанес удар издали, а Сальваторе Сиригу отбил его обратно в игру!

8' Дженоа выполняет удар от ворот.

8' Байрами Недим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

7' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля