Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
34' Желтая карточкаАлександр Блессин
37' Желтая карточкаВерре Валерио
41' Желтая карточкаСтураро Стефано
43' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
45' Желтая карточкаЙебоа Келвин
49' Желтая карточкаПортанова Маноло
70' Желтая карточкаБандинелли Филиппо
86' Желтая карточкаРовелла Николо
Ход матча
37'
41'
45'
49'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
10 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
55
Эстигор
Лео
15
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
45
Йебоа
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Йебоа КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Дженоа
Эмполи
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|9
|0.32
|Кришито Доменико
|5 (5)
|0.18
|Фарес Мохамед
|2
|0.07
|Камбьясо Андреа
|1
|0.04
|Кайседо Фелипе
|1
|0.04
|Экубан Калеб
|1
|0.04
|Васкес Хоан
|1
|0.04
|Мелегони Филиппо
|1
|0.04
|Бьянки Флавио
|1
|0.04
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Каллон Яя
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|9 (3)
|0.32
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.21
|Журковски Шимон
|5
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|4
|0.14
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.07
|Романьоли Симоне
|2
|0.07
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.07
|Кутроне Патрик
|2
|0.07
|Хендерсон Лиам
|1
|0.04
|Штулац Лео
|1
|0.04
|Стоянович Петар
|1
|0.04
|Риччи Самуэле
|1
|0.04
|Манкузо Леонардо
|1
|0.04
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стураро Стефано
|10
|0
|Васкес Хоан
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|4
|1
|Ровелла Николо
|5
|0
|Бираски Давиде
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Бадель Милан
|3
|0
|Дестро Маттиа
|3
|0
|Сабелли Стефано
|3
|0
|Гильоне Паоло
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|3
|0
|Каллон Яя
|3
|0
|Эстигор Лео
|1
|1
|Александр Блессин
|2
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Экубан Калеб
|2
|0
|Фарес Мохамед
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Кайседо Фелипе
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|8
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|6
|0
|Исмайли Ардиан
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Паризи Фабьяно
|4
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Верре Валерио
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 8
22 Не забивали 18
0
0%
4
21%
1-15
1
10%
3
16%
16-30
1
10%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
20%
5
26%
61-75
6
60%
2
11%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
22%
5
33%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
1
6%
3
20%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Забито
14
22
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 2
20 Не забивали 16
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
6
43%
7
32%
76-90
Пропущено
27
37
11 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
6
22%
8
22%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
4
15%
10
27%
31-45
4
15%
2
5%
46-60
6
22%
8
22%
61-75
6
22%
5
14%
76-90
Забито
24
41
5 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 24
4 Забивали первыми 10
14 Не забивали 6
2
8%
5
12%
1-15
2
8%
6
15%
16-30
1
4%
6
15%
31-45
2
8%
7
17%
46-60
5
21%
8
20%
61-75
12
50%
9
22%
76-90
Пропущено
45
52
20 В 1-м тайме 29
25 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 22
10
22%
13
25%
1-15
3
7%
5
10%
16-30
7
16%
11
21%
31-45
7
16%
5
10%
46-60
7
16%
11
21%
61-75
11
24%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Дженоа - Интер Милан 0:0 Венеция - Дженоа 1:1 Дженоа - Салернитана 1:1 Рома - Дженоа 0:0
Дженоа - Удинезе 0:0 Фиорентина - Дженоа 6:0 Милан - Дженоа 3:1 Дженоа - Специя 0:1 Сассуоло - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 0:0 Лацио - Дженоа 3:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Дженоа - Сампдория 1:3 Ювентус - Дженоа 2:0 Дженоа - Милан 0:3 Удинезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Рома 0:2 Эмполи - Дженоа 2:2 Дженоа - Венеция 0:0 Специя - Дженоа 1:1
Эмполи
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0
Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1 Эмполи - Дженоа 2:2 Сассуоло - Эмполи 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Наполи
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|49 - 19
|57
|3.
|Милан
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|53 - 29
|57
|4.
|Ювентус
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|41 - 25
|50
|5.
|Рома
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 34
|47
|6.
|Аталанта
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|50 - 31
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|28
|13
|7
|8
|57 - 42
|46
|8.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|27
|14
|3
|10
|46 - 36
|45
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|28
|11
|7
|10
|52 - 44
|40
|10.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|28
|10
|9
|9
|46 - 45
|39
|11.
|Торино
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 28
|34
|12.
|Болонья
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|32 - 42
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|40 - 53
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|34 - 43
|29
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|28 - 49
|26
|16.
|Сампдория
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|36 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|28 - 51
|25
|18.
|Венеция
|0:1 Заявка
|27
|5
|7
|15
|24 - 48
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|28
|1
|15
|12
|22 - 47
|18
|20.
|Салернитана
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|20 - 61
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|3.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|13
|9
|1
|3
|31 - 15
|28
|4.
|Милан
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|5.
|Верона
|0:1 Заявка
|14
|8
|2
|4
|30 - 18
|26
|6.
|Наполи
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 9
|26
|7.
|Лацио
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|32 - 18
|25
|8.
|Ювентус
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|17 - 9
|24
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 15
|24
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 20
|18
|12.
|Аталанта
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|24 - 18
|17
|13.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|0:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 25
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|26 - 10
|31
|2.
|Милан
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|31 - 17
|30
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|25 - 10
|26
|6.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|27 - 23
|22
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|18 - 16
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|26 - 20
|19
|10.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|0:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|22 - 26
|14
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 32
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|13
|14.
|Венеция
|0:1 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 23
|12
|15.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 25
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|19.
|Дженоа
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|13 - 28
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Эмполи
Исход игры
Дженоа
48.7% (56)
Ничья
41.7% (48)
Эмполи
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.11% (27)
Меньше
75.89% (85)
Обе команды забьют
Да
61.61% (69)
Нет
38.39% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (42)
1:0 Дженоа
25.2% (29)
2:1 Дженоа
19.1% (22)
0:0 Ничья
5.2% (6)
0:1 Эмполи
5.2% (6)
1:2 Эмполи
3.5% (4)
2:0 Дженоа
1.7% (2)
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