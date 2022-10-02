Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Redouan El Yaakoubi нанес удар, но тот был заблокирован.

Хорошую попытку сделал Кензо Гудмийн. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Nathan Tjoe-A-On из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' Матч возобновлен

19' Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Хореман Сибе получил желтую карточку от судьи

17' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Бас Юлиан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Утрехт

10' Хореман Сибе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Удар от ворот произведет Эксельсиор

5' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Утрехт

4' Бас Юлиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Эксельсиор начинает с центра поля