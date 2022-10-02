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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Мартенс Ричард
Эксельсиор
0:0
Первый тайм: 27'
Утрехт
0'
19' Желтая карточка
Хореман Сибе

Ход матча

19'
Хореман Сибе
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Эксельсиор
Ничья
Утрехт
4.91
4.55
4.40
Все Коэффициенты
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Хореман
Сибе
4
Эль-Яакуби
Редуан
34
Сеймор
Серано
28
Чу-А-Он
Натан
33
Бас
Юлиан
21
Аюб
Яссин
10
Азаркан
Маруан
8
Гаудмейн
Кензо
14
Дриауех
Каухайб
29
Ван
Дёйнен
Майк
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
2
Ван
дер
Марел
Марк
27
Модибо
Саньян
21
Вормердам
Дьянго
6
Боздоган
Джан
18
Тоорнстра
Йенс
30
Маэда
Наоки
22
Ван
де
Стрек
Сандер
14
Юнес
Амин
28
Дост
Бас
Эксельсиор
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Утрехт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:0
Э
3:3
Э
2:2
Э
3:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бас Юлиан 2 0.25
Хархаух Реда 2 0.25
Хореман Сибе 1 0.13
Гаудмейн Кензо 1 0.13
Азаркан Маруан 1 0.13
Чу-А-Он Натан 1 0.13
Эль-Яакуби Редуан 1 0.13
Сеймор Серано 1 0.13
Лампру Лазарос 0 0
Дриауех Каухайб 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 5 0.63
Дувикас Анастасиос 4 (1) 0.5
Клейбер Шон 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Силла Мусса 0 0
Боздоган Джан 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйгенрам Йосуа 2 0
Аюб Яссин 1 0
Файн Адриан 1 0
Хореман Сибе 1 0
Хархаух Реда 1 0
Дриауех Каухайб 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Дост Бас 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Боздоган Джан 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Бут Тейлор 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
2
33%
3
38%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
3
38%
76-90

Забито

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
4
44%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
17%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
17%
2
20%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
28%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фортуна Ситтард - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Эммен 2:1 Ваалвейк - Эксельсиор 5:2 Твенте - Эксельсиор 4:0
Эксельсиор - ПСВ 1:6 Эксельсиор - Витесс 3:1 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Херенвен - Эксельсиор 3:1 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Эксельсиор - Дордрехт 3:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 АДО Ден Хааг - Эксельсиор 4:4 Эксельсиор - АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес - Эксельсиор 1:3 Эксельсиор - Хераклес 3:0 Рода - Эксельсиор 0:2 Эксельсиор - Рода 2:2 Эксельсиор - НАК Бреда 2:2 ВВВ-Венло - Эксельсиор 2:2 Эксельсиор - АЗ-2 Алкмаар 3:3
Утрехт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Утрехт - НЕК Неймеген 0:0 Утрехт - Витесс 1:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2
Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0 Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 8 6 2 0 17 - 6 20
2. Аякс 8 6 1 1 23 - 6 19
3. Фейеноорд 1:0 8 6 1 1 21 - 9 19
4. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
5. Твенте 8 5 1 2 15 - 5 16
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 0:0 8 2 4 2 9 - 10 10
9. Эксельсиор 0:0 8 3 1 4 10 - 18 10
10. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
11. Гронинген 8 2 2 4 8 - 16 8
12. НЕК Неймеген 0:1 8 1 5 2 7 - 6 8
13. Гоу Эхед Иглс 8 2 1 5 11 - 16 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Фортуна Ситтард 8 2 1 5 11 - 17 7
16. Волендам 8 1 2 5 8 - 23 5
17. Витесс 8 1 2 5 7 - 19 5
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 4 4 0 0 12 - 1 12
2. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
3. Аякс 4 3 1 0 16 - 2 10
4. АЗ Алкмаар 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 1:0 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 0:0 4 2 1 1 6 - 8 7
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Фортуна Ситтард 5 2 0 3 9 - 11 6
11. Утрехт 0:0 4 1 2 1 1 - 2 5
12. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
13. Гронинген 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
16. Гоу Эхед Иглс 4 1 0 3 7 - 10 3
17. НЕК Неймеген 0:1 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 4 4 0 0 11 - 3 12
2. Фейеноорд 1:0 5 4 0 1 14 - 9 12
3. Аякс 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
5. НЕК Неймеген 0:1 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 0:0 4 1 2 1 8 - 8 5
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
10. Гронинген 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гоу Эхед Иглс 4 1 1 2 4 - 6 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 4 1 0 3 2 - 7 3
14. Эксельсиор 0:0 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 5 0 2 3 4 - 16 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Оооо... вот это был удар! Маэда Наоки должен был забить с этой позиции.
  • 27'
    Маэда Наоки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 27'
    Ван де Стрек Сандер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 27'
    Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 26'
    Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Маэда Наоки успешно блокирует удар.
  • 26'
    Redouan El Yaakoubi нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    26'
    Аюб Яссин из команды Эксельсиор подал угловой слева.
  • 25'
    Ван дер Марел Марк ослабляет давление, выбив мяч.
  • 25'
    Ван дер Марел Марк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 25'
    Nathan Tjoe-A-On выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 25'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 44%, Утрехт: 56%.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    24'
    Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • Травма, повреждение
      24'
      Дриауех Каухайб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      23'
      Клейбер Шон из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Дриауех Каухайб пострадал.
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Кензо Гудмийн. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Эксельсиор
    • 22'
      Юнес Амин из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      22'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт разыграл угловой с левого угла.
    • 21'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 21'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Эксельсиор
    Ничья
    Утрехт
    4.91
    4.55
    4.40
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