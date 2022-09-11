Стадион: Галгенваард
Ход матча
84'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
10 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
29
Силла
Мусса
28
Дост
Бас
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Маэда НаокиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
5 ФерруЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Витесс
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
34 матча
32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дост Бас
|5
|0.83
|Дувикас Анастасиос
|4 (1)
|0.67
|Клейбер Шон
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
|Силла Мусса
|0
|0
|Боздоган Джан
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|0.33
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.33
|Манхуф Миллион
|1
|0.17
|Фламинго Райан
|1
|0.17
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Брауэрс Люк
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Бут Тейлор
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тронстад Сондре
|1
|1
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Ферру
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1
Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|6
|6
|0
|0
|21 - 3
|18
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|ПСВ
|0:0
|6
|4
|1
|1
|23 - 7
|13
|4.
|АЗ Алкмаар
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|5.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|6.
|Херенвен
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Эксельсиор
|6
|3
|0
|3
|10 - 17
|9
|8.
|Утрехт
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|10.
|НЕК Неймеген
|6
|1
|4
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Ваалвейк
|0:0
|6
|1
|4
|1
|10 - 8
|7
|12.
|Гронинген
|0:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 10
|6
|13.
|Камбюр
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|Витесс
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|15.
|Эммен
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|6
|0
|1
|5
|8 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|3.
|ПСВ
|0:0
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|4.
|Эксельсиор
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|9.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|10.
|Гронинген
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|13.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|НЕК Неймеген
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Камбюр
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|16.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|0:0
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|8.
|Камбюр
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Херенвен
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Ваалвейк
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|Витесс
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Гронинген
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 7
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|17.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|18.
|Эммен
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Гакпо Коди
|7 (3)
|ПСВ
|Симонс Хави
|6 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|Утрехт
|Дост Бас
|5 (1)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|6
|Фортуна Ситтард
|Эрдоган Доган
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|3
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|Ваалвейк
|Гаари Жюрьен
|3