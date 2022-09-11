Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Второй тайм начался

Тактическая замена. Gabriel Vidovic уходит с поля и его заменяет Мохамед Санкох

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Джевенсио ван дер Куст выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Утрехт

44' Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо

43' Удар от ворот произведет Витесс

43' Бауссайд Отман из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Дувикас Анастасиос пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем

41' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Виттек Максимилиан пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

41' Силла Мусса нанес удар головой, но Кьелл Схерпен спокойно отбил мяч.

40' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Утрехт

37' Тронстад Сондре из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

37' Бартош Бялек нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хорошую попытку сделал Дувикас Анастасиос . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

34' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Козловски Кацпер пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

29' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

27' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе

26' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Беро Матуш пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

21' Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Удар от ворот произведет Утрехт

20' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Удар от ворот произведет Витесс

19' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Утрехт

16' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Тронстад Сондре навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

12' Брауэрс Люк из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Утрехт

9' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Тронстад Сондре навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Витесс

4' Бауссайд Отман из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

4' Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Утрехт начинает с центра поля