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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Утрехт
1:0
Конец матча
Витесс
0'
79' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
1:0
84' Гол
Дост Бас
90'+6

Ход матча

46'
Клейбер Шон
Тер Авест Хидде
 
46'
Боздоган Джан
Брауэрс Люк
 
56'
 
Санкох Мохамед
Gabriel Vidovic
56'
 
Манхуф Миллион
Козловски Кацпер
78'
Вормердам Дьянго
Ван дер Кюст Джевенсио
 
78'
Клюйверт Рубен
Модибо Саньян
 
79'
 
Виттек Максимилиан
84'
Дост Бас
1:0
85'
Ван де Стрек Сандер
Бауссайд Отман
 
86'
 
Фредериксен Николай
Корнелисс Энцо
90'
 
Ферру
Тронстад Сондре

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
2
Ван
дер
Марел
Марк
27
Модибо
Саньян
15
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
29
Силла
Мусса
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
26
Бауссайд
Отман
28
Дост
Бас
9
Дувикас
Анастасиос
16
Схерпен
Кьелл
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
17
Козловски
Кацпер
10
Gabriel
Vidovic
14
Бялек
Бартош
Утрехт
4-4-2
Витесс
5-4-1

История личных встреч

Утрехт
Витесс

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

34 матча

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
44.1%
29.4%
9 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
12 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

EEP
3:0
EEP
3:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
ЛЕ
1:2
ЛЕ
3:2
Э
5:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
2:1
Э
3:3
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:2
Э
1:4
Э
2:2
Э
2:2
ПЛ
6:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дост Бас 5 0.83
Дувикас Анастасиос 4 (1) 0.67
Клейбер Шон 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Силла Мусса 0 0
Боздоган Джан 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.33
Беро Матуш 2 (1) 0.33
Манхуф Миллион 1 0.17
Фламинго Райан 1 0.17
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 2 0
Дост Бас 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Бут Тейлор 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 1
Виттек Максимилиан 2 0
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Фламинго Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
3
38%
1
9%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
1
7%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
3
30%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна Ситтард - Утрехт 3:4 Утрехт - Аякс 0:2 Эммен - Утрехт 3:2 Утрехт - Камбюр 0:0
Ваалвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:2 АЕК - Утрехт 1:0 Утрехт - ОФИ 4:0 Кортрейк - Утрехт 2:1 Брюгге - Утрехт 4:2 Херенвен - Утрехт 0:1 Генк - Утрехт 2:1 Утрехт - Куинз Парк 2:4 Витесс - Утрехт 3:0 Утрехт - Витесс 3:1 Виллем II - Утрехт 3:0 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0 Фейеноорд - Утрехт 2:1
Витесс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гронинген - Витесс 0:1 Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1
Витесс - Фейеноорд 2:5 Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 6 6 0 0 21 - 3 18
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. ПСВ 0:0 6 4 1 1 23 - 7 13
4. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
5. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
6. Херенвен 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Эксельсиор 6 3 0 3 10 - 17 9
8. Утрехт 6 2 2 2 9 - 10 8
9. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
10. НЕК Неймеген 6 1 4 1 7 - 5 7
11. Ваалвейк 0:0 6 1 4 1 10 - 8 7
12. Гронинген 0:0 6 1 3 2 5 - 10 6
13. Камбюр 0:0 6 1 2 3 4 - 8 5
14. Витесс 6 1 1 4 6 - 15 4
15. Эммен 6 1 1 4 6 - 16 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 6 0 1 5 8 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
3. ПСВ 0:0 3 2 1 0 11 - 2 7
4. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
5. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
6. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
7. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Утрехт 3 1 1 1 1 - 2 4
9. Ваалвейк 0:0 3 1 1 1 7 - 5 4
10. Гронинген 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
15. Камбюр 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
16. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 0:0 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
8. Камбюр 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
12. Ваалвейк 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
15. Гронинген 0:0 3 0 2 1 2 - 7 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
17. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
18. Эммен 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 7 (3)
ПСВ Симонс Хави 6 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Фейеноорд Перейра Данило II 6
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 3
АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3
Ваалвейк Гаари Жюрьен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Утрехт вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Утрехт: 52%, Витесс: 48%.
  • 95'
    Ферру нанес удар головой, но Василиос Баркас спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    94'
    Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой слева.
  • 94'
    Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 93'
    Клейбер Шон из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Утрехт
  • 93'
    Фредериксен Николай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Баркас Василис из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Ruben Kluivert ослабляет давление, выбив мяч.
  • Угловой
    92'
    Виттек Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Ферру создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 91'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 91'
      Витесс контролирует мяч.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 90'
      Контроль мяча: Утрехт: 53%, Витесс: 47%.
    • 90'
      Тактическая замена. Тронстад Сондре уходит с поля и его заменяет Ферру
    • 90'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      89'
      Дост Бас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 89'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 47'
      Контроль мяча: Утрехт: 51%, Витесс: 49%.
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 46'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 45'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Утрехт: 51%, Витесс: 49%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 44'
      Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      44'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой справа.
    • 44'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
    • 43'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 43'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 42'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 42'
      Дувикас Анастасиос пробует нанести удар издали, но Кьелл Схерпен держит все под контролем
    • 41'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Виттек Максимилиан пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем
    • 41'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 41'
      Силла Мусса нанес удар головой, но Кьелл Схерпен спокойно отбил мяч.
    • 40'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 40'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Утрехт: 51%, Витесс: 49%.
    • Угловой
      39'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт подал угловой справа.
    • 39'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Виттек Максимилиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Силла Мусса
    • 38'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 37'
      Тронстад Сондре из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Угловой
      37'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс подал угловой слева.
    • 37'
      Бартош Бялек нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 36'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Витесс контролирует мяч.
    • 36'
      Хорошую попытку сделал Дувикас Анастасиос. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 36'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 35'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Утрехт: 48%, Витесс: 52%.
    • 35'
      Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      34'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт подал угловой справа.
    • 34'
      Корнелисс Энцо из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Козловски Кацпер пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем
    • 33'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 32'
      Мёленстен Мелле из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Витесс контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Утрехт: 51%, Витесс: 49%.
    • 29'
      Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Ван дер Марел Марк из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Витесс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Модибо Саньян из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Бартош Бялек
    • 27'
      Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Схерпен Кьелл взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      26'
      Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Утрехт: 54%, Витесс: 46%.
    • 25'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Мёленстен Мелле из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Утрехт контролирует мяч.
    • Угловой
      22'
      Тоорнстра Йенс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Мёленстен Мелле из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Тер Авест Хидде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Беро Матуш пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем
    • 21'
      Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 20'
      Контроль мяча: Утрехт: 50%, Витесс: 50%.
    • 20'
      Корнелисс Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 19'
      Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • Угловой
      16'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      Ван дер Марел Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      15'
      Тронстад Сондре навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Утрехт: 62%, Витесс: 38%.
    • 15'
      Ван дер Марел Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Витесс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Тронстад Сондре из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бауссайд Отман
    • 12'
      Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Брауэрс Люк из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 10'
      Контроль мяча: Утрехт: 58%, Витесс: 42%.
    • Фол, нарушение
      10'
      Судья сигнализирует, что Модибо Саньян из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Беро Матуш
    • 9'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Утрехт контролирует мяч.
    • Угловой
      7'
      Тронстад Сондре навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Витесс контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Утрехт: 68%, Витесс: 32%.
    • 5'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 4'
      Бауссайд Отман из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
    • 4'
      Тоорнстра Йенс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      4'
      Тоорнстра Йенс из команды Утрехт подал угловой слева.
    • 3'
      Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 2'
      Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Утрехт начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Утрехт 1:0 Витесс онлайн

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