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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
Верона
 
Позже
Ювентус

История личных встреч

Верона
Ювентус

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.71
0.63

Среднее время на гол

52
144

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2.75
1.57

Среднее время на гол

32
57

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2.27
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

39
84

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дойг Джош 2 0.15
Анри Тома 2 0.15
Депаоли Фабио 1 0.08
Ласанья Кевин 1 0.08
Гюнтер Корай 1 0.08
Чеккерини Федерико 1 0.08
Давидович Павел 1 0.08
Каллон Яя 1 0.08
Фараони Марко 0 0
Лазович Дарко 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (1) 0.46
Милик Аркадиуш 3 0.23
Рабио Адриен 3 0.23
Фаджоли Николо 2 0.15
Костич Филип 1 0.08
Ди Мария Анхель 1 0.08
Маккенни Уэстон 1 0.08
Бонуччи Леонардо 1 0.08
Кин Мойзе 1 0.08
Бремер Глейсон 1 0.08
Куадрадо Хуан 0 0
Данило Луис 0 0
Алекс Сандро 0 0
Миретти Фабио 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 5 1
Хиен Исак 5 0
Анри Тома 4 0
Хонгла Мартин 4 0
Велозу Мигель 3 0
Фараони Марко 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Коппола Диего 3 0
Давидович Павел 1 1
Маньяни Джанджакомо 1 1
Депаоли Фабио 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Илич Иван 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Амионе Бруно 1 0
Джурич Милан II 1 0
Сулемана Ибрахим 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 3 1
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 2 1
Локателли Мануэль 3 0
Алекс Сандро 2 0
Данило Луис 2 0
Паредес Леандро 2 0
Кин Мойзе 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ди Мария Анхель 0 1
Щесны Войцех 1 0
Костич Филип 1 0
Рабио Адриен 1 0
Ровелла Николо 1 0
Гатти Федерико 1 0
Миретти Фабио 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Ювентус
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
1
Верона
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

2
17
Верона
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Ювентус
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

8
18

Голы по времени матча

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
14%
1
33%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
5
36%
1
25%
31-45
2
14%
1
25%
46-60
2
14%
1
25%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 6
1
25%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
25%
1
6%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
1
8%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

11
20
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
18%
4
20%
1-15
4
36%
2
10%
16-30
2
18%
1
5%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

26
7
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 5
1
4%
0
0%
1-15
3
12%
2
29%
16-30
6
23%
2
29%
31-45
2
8%
1
14%
46-60
5
19%
2
29%
61-75
9
35%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Монца - Верона 2:0 Верона - Рома 1:3 Сассуоло - Верона 2:1 Верона - Милан 1:2
Салернитана - Верона 2:1 Верона - Удинезе 1:2 Фиорентина - Верона 2:0 Лацио - Верона 2:0 Верона - Сампдория 2:1 Эмполи - Верона 1:1 Верона - Аталанта 0:1 Болонья - Верона 1:1 Верона - Наполи 2:5 Верона - Бари 1:4 Верона - Кремонезе 4:3 Хоффенхайм - Верона 3:2 Верона - Виртус Верона 1:0 Лацио - Верона 3:3 Верона - Торино 0:1 Верона - Милан 1:3
Ювентус
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ювентус - Интер Милан 2:0 Ювентус - ПСЖ 1:2 Лечче - Ювентус 0:1 Бенфика - Ювентус 4:3
Ювентус - Эмполи 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Маккаби Хайфа - Ювентус 2:0 Милан - Ювентус 2:0 Ювентус - Маккаби Хайфа 3:1 Ювентус - Болонья 3:0 Монца - Ювентус 1:0 Ювентус - Бенфика 1:2 Ювентус - Салернитана 2:2 ПСЖ - Ювентус 2:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Специя 2:0 Ювентус - Рома 1:1 Сампдория - Ювентус 0:0 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:4

Результаты матчей

Верона
Ювентус

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Верона
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 13 11 2 0 32 - 10 35
2. Милан Заявка 13 9 2 2 27 - 14 29
3. Лацио Заявка 13 8 3 2 25 - 8 27
4. Аталанта Заявка 13 8 3 2 19 - 10 27
5. Рома Заявка 13 8 1 4 16 - 12 25
6. Ювентус Заявка 13 7 4 2 20 - 7 25
7. Интер Милан Заявка 13 8 0 5 25 - 19 24
8. Удинезе Заявка 13 6 5 2 21 - 13 23
9. Торино Заявка 13 5 2 6 13 - 16 17
10. Салернитана Заявка 13 4 5 4 18 - 19 17
11. Болонья Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Фиорентина Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
13. Сассуоло Заявка 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Эмполи Заявка 13 3 5 5 10 - 17 14
15. Монца Заявка 13 4 1 8 13 - 21 13
16. Специя Заявка 13 2 3 8 11 - 24 9
17. Лечче Заявка 13 1 6 6 10 - 16 9
18. Сампдория Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
19. Кремонезе Заявка 13 0 6 7 11 - 24 6
20. Верона Заявка 13 1 2 10 11 - 26 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Ювентус Заявка 7 5 2 0 17 - 3 17
3. Наполи Заявка 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Интер Милан Заявка 6 5 0 1 13 - 3 15
5. Лацио Заявка 7 4 1 2 13 - 7 13
6. Удинезе Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
7. Болонья Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Салернитана Заявка 7 3 2 2 12 - 8 11
9. Аталанта Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
10. Сассуоло Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
11. Рома Заявка 6 3 0 3 6 - 4 9
12. Монца Заявка 7 3 0 4 8 - 8 9
13. Специя Заявка 6 2 3 1 10 - 9 9
14. Эмполи Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15. Торино Заявка 6 2 2 2 4 - 4 8
16. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
17. Лечче Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Верона Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
19. Сампдория Заявка 7 0 2 5 2 - 11 2
20. Кремонезе Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 6 1 0 16 - 6 19
2. Аталанта Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Рома Заявка 7 5 1 1 10 - 8 16
4. Лацио Заявка 6 4 2 0 12 - 1 14
5. Милан Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Удинезе Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
7. Интер Милан Заявка 7 3 0 4 12 - 16 9
8. Торино Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
11. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
12. Салернитана Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
13. Сассуоло Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
14. Лечче Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
15. Сампдория Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16. Болонья Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
18. Кремонезе Заявка 7 0 4 3 9 - 13 4
19. Верона Заявка 7 0 2 5 4 - 12 2
20. Специя Заявка 7 0 0 7 1 - 15 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 8 (2)
Болонья Арнаутович Марко 7
Наполи Кварацхелия Хвича 6 (5)
Лацио Иммобиле Чиро 6 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 7
Верона Чеккерини Федерико 1 5
Аталанта Хатебур Ханс 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Торино Юрич Иван 2 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2022, осталось 2 дня 8 часов 59 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

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    • Прогнозы 49
    Верона 4.1% (2)
    X 0% (0)
    Ювентус 95.9% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Ювентус
    5.30
    4.00
    5.60
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    Прогнозы на матч Верона - Ювентус

    Исход игры
    Верона
    4.1% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Ювентус
    95.9% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (27)
    Нет
    43.75% (21)
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    0:2 Ювентус
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