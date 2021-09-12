США: МЛС 2021
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Стадион: Джилетт
Нью-Йорк Сити
0:1
11' ГолРодригес Сантьяго
1:1
21' ГолБоатенг Эммануль
45' Желтая карточкаМоралес Альфредо
52' Желтая карточкаКастельянос Валентин
53' Вторая желтая карточкаМоралес Альфредо
63' Желтая карточкаКесслер Генри
64' Желтая карточкаБукса Адам
2:1
65' ГолБушанан Тажон
74' Желтая карточкаХавьер Тиаго
90' Желтая карточкаПолстер Мэтт
90' Желтая карточкаХиль Карлес
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Банбери
Тил
19
Кизза
Эдвард
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банбери ТилНападающий
-
19 Кизза ЭдвардНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Найтон БрэдВратарь
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
11'
21'
1:1
45'
53'
63'
64'
65'
2:1
74'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боу Густаво
|12 (1)
|0.48
|2.
|Букса Адам
|10
|0.4
|3.
|Бушанан Тажон
|7
|0.28
|4.
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.08
|5.
|Траустасон Арнор
|2
|0.08
|6.
|Джонс Дехуан
|2
|0.08
|7.
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.08
|8.
|Бай Брэндон
|2
|0.08
|9.
|Макнамара Томас
|2
|0.08
|10.
|Банбери Тил
|2
|0.08
|11.
|Полстер Мэтт
|2
|0.08
|12.
|Белл Джон
|1
|0.04
|13.
|Кизза Эдвард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастельянос Валентин
|11 (2)
|0.5
|2.
|Медина Хесус
|7
|0.32
|3.
|Тажури-Шради Исмаэль
|7
|0.32
|4.
|Хавьер Тиаго
|3
|0.14
|5.
|Родригес Сантьяго
|3
|0.14
|6.
|Паркс Китон
|3
|0.14
|7.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|8.
|Амундсен Мальте
|1
|0.05
|9.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0.05
|10.
|Моралес Альфредо
|0
|0
|11.
|Тиннерхольм Антон
|0
|0
|12.
|Джонсон Шон
|0
|0
|13.
|Барраса Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Траустасон Арнор
|4
|2
|2.
|Полстер Мэтт
|6
|0
|3.
|Фаррелл Эндрю
|5
|0
|4.
|Макнамара Томас
|4
|0
|5.
|Каптум Вилфрид
|4
|0
|6.
|Кесслер Генри
|4
|0
|7.
|Джонс Дехуан
|2
|1
|8.
|Бай Брэндон
|3
|0
|9.
|Банбери Тил
|2
|0
|10.
|Букса Адам
|2
|0
|11.
|Бушанан Тажон
|2
|0
|12.
|Maciel
|1
|0
|13.
|Боу Густаво
|1
|0
|14.
|ДеЛаГарза Эй Джей
|1
|0
|15.
|Хиль Карлес
|1
|0
|16.
|Мафла Кристиан
|1
|0
|17.
|Белл Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|2.
|Асеведо Николас
|5
|1
|3.
|Моралес Альфредо
|4
|1
|4.
|Медина Хесус
|5
|0
|5.
|Тораринссон Гудмундур
|4
|0
|6.
|Шано Максим
|4
|0
|7.
|Сэндс Джеймс
|4
|0
|8.
|Моралес Максимильяно
|2
|1
|9.
|Паркс Китон
|2
|1
|10.
|Хавьер Тиаго
|3
|0
|11.
|Ибеага Себастьен
|3
|0
|12.
|Жассон Андрес
|2
|0
|13.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|14.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|15.
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|16.
|Амундсен Мальте
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Инглэнд Революшн
|10.87% (5)
|23.91% (11)
|19.57% (9)
|13.04% (6)
|8.7% (4)
|23.91% (11)
|Нью-Йорк Сити
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|10.81% (4)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +14 =3 -3Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед
Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами
Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати
Последние игры между собой
Нью-Инглэнд Революшн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|47 - 29
|55
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|23
|10
|11
|2
|38 - 21
|41
|3.
|Орландо Сити
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|33 - 29
|38
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|38 - 24
|34
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|36 - 33
|31
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|30 - 28
|31
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|28 - 28
|30
|8.
|Интер Майами
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|23 - 31
|29
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|27 - 33
|27
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|24 - 35
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 26
|23
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|23 - 38
|20
|13.
|Торонто
|Заявка
|23
|3
|6
|14
|26 - 49
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|36 - 19
|45
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|24
|12
|7
|5
|39 - 26
|43
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|32 - 21
|42
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 36
|37
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 39
|33
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|28 - 24
|32
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|24 - 25
|31
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|34 - 29
|30
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|29 - 33
|29
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 31
|27
|11.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|32 - 31
|27
|12.
|Даллас
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|33 - 37
|26
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|24
|4
|10
|10
|27 - 36
|22
|14.
|Остин
|Заявка
|23
|5
|4
|14
|21 - 34
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|25 - 13
|31
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|26 - 8
|25
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|21 - 9
|25
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|18 - 8
|21
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 14
|21
|7.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 15
|19
|8.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 9
|18
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 9
|18
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 16
|18
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 22
|17
|12.
|Цинциннати
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Торонто
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 12
|23
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 12
|22
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 10
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 9
|21
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 14
|20
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|10.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 15
|19
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 15
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|14.
|Остин
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 15
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 16
|24
|2.
|Орландо Сити
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 20
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|15 - 19
|12
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 9
|12
|5.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 27
|12
|6.
|Нэшвилл
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|7.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 25
|10
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 14
|10
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|8 - 17
|9
|10.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 16
|9
|11.
|Торонто
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|14 - 35
|7
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|10 - 17
|5
|13.
|Чикаго Файр
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 20
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|17 - 8
|23
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|13 - 11
|20
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 22
|15
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|13 - 19
|9
|10.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 17
|8
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|14 - 25
|8
|12.
|Остин
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|14.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|11 - 21
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|2.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|13
|5
|2
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|12
|0
|5
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Боу Густаво
|12
|1
|3
|5.
|Даллас
|Пепи Рикардо
|12
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|10
|1
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2
|3.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|9
|0
|4.
|Хьюстон Динамо
|Пико Фабрис
|9
|0
|5.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|9
|0