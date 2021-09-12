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США: МЛС 2021

2021
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
11' Гол
Родригес Сантьяго
1:1
21' Гол
Боатенг Эммануль
45' Желтая карточка
Моралес Альфредо
52' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
53' Вторая желтая карточка
Моралес Альфредо
63' Желтая карточка
Кесслер Генри
64' Желтая карточка
Букса Адам
2:1
65' Гол
Бушанан Тажон
74' Желтая карточка
Хавьер Тиаго
90' Желтая карточка
Полстер Мэтт
90' Желтая карточка
Хиль Карлес
90'+5
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
4
Кесслер
Генри
24
Джонс
Дехуан
5
Каптум
Вилфрид
8
Полстер
Мэтт
26
Макнамара
Томас
10
Банбери
Тил
19
Кизза
Эдвард
11
Боатенг
Эммануль
II
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
7
Моралес
Альфредо
12
Амундсен
Мальте
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
8
Хавьер
Тиаго
43
Talles
Magno
42
Родригес
Сантьяго
11
Кастельянос
Валентин
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-3
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боу Густаво 12 (1) 0.48
2. Букса Адам 10 0.4
3. Бушанан Тажон 7 0.28
4. Хиль Карлес 2 (1) 0.08
5. Траустасон Арнор 2 0.08
6. Джонс Дехуан 2 0.08
7. Боатенг Эммануль II 2 0.08
8. Бай Брэндон 2 0.08
9. Макнамара Томас 2 0.08
10. Банбери Тил 2 0.08
11. Полстер Мэтт 2 0.08
12. Белл Джон 1 0.04
13. Кизза Эдвард 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 11 (2) 0.5
2. Медина Хесус 7 0.32
3. Тажури-Шради Исмаэль 7 0.32
4. Хавьер Тиаго 3 0.14
5. Родригес Сантьяго 3 0.14
6. Паркс Китон 3 0.14
7. Моралес Максимильяно 1 0.05
8. Амундсен Мальте 1 0.05
9. Тораринссон Гудмундур 1 0.05
10. Моралес Альфредо 0 0
11. Тиннерхольм Антон 0 0
12. Джонсон Шон 0 0
13. Барраса Луис 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
# Игрок      
1. Траустасон Арнор 4 2
2. Полстер Мэтт 6 0
3. Фаррелл Эндрю 5 0
4. Макнамара Томас 4 0
5. Каптум Вилфрид 4 0
6. Кесслер Генри 4 0
7. Джонс Дехуан 2 1
8. Бай Брэндон 3 0
9. Банбери Тил 2 0
10. Букса Адам 2 0
11. Бушанан Тажон 2 0
12. Maciel 1 0
13. Боу Густаво 1 0
14. ДеЛаГарза Эй Джей 1 0
15. Хиль Карлес 1 0
16. Мафла Кристиан 1 0
17. Белл Джон 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 7 0
2. Асеведо Николас 5 1
3. Моралес Альфредо 4 1
4. Медина Хесус 5 0
5. Тораринссон Гудмундур 4 0
6. Шано Максим 4 0
7. Сэндс Джеймс 4 0
8. Моралес Максимильяно 2 1
9. Паркс Китон 2 1
10. Хавьер Тиаго 3 0
11. Ибеага Себастьен 3 0
12. Жассон Андрес 2 0
13. Тиннерхольм Антон 1 0
14. Тажури-Шради Исмаэль 1 0
15. Родригес Сантьяго 1 0
16. Амундсен Мальте 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Инглэнд Революшн 10.87% (5) 23.91% (11) 19.57% (9) 13.04% (6) 8.7% (4) 23.91% (11)
 Нью-Йорк Сити 16.22% (6) 13.51% (5) 10.81% (4) 18.92% (7) 16.22% (6) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Нью-Инглэнд Революшн Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Цинциннати Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Ди Си Юнайтед
Торонто 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Клёб де Фут Монреаль Интер Майами 0:5 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Торонто Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Коламбус Кру Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нэшвилл 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Интер Майами
Торонто 2:2 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 5:0 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль Коламбус Кру 2:1 Нью-Йорк Сити Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:0 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5:0 Цинциннати

Последние игры между собой

Нью-Инглэнд Революшн: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Инглэнд Революшн МЛС Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Инглэнд Революшн МЛС

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 25 17 4 4 47 - 29 55
2. Нэшвилл Заявка 23 10 11 2 38 - 21 41
3. Орландо Сити Заявка 23 10 8 5 33 - 29 38
4. Нью-Йорк Сити Заявка 22 10 4 8 38 - 24 34
5. Ди Си Юнайтед Заявка 23 9 4 10 36 - 33 31
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 23 8 7 8 30 - 28 31
7. Атланта Юнайтед Заявка 23 7 9 7 28 - 28 30
8. Интер Майами Заявка 22 8 5 9 23 - 31 29
9. Коламбус Кру Заявка 24 7 6 11 27 - 33 27
10. Чикаго Файр Заявка 23 6 5 12 24 - 35 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 21 6 5 10 24 - 26 23
12. Цинциннати Заявка 22 4 8 10 23 - 38 20
13. Торонто Заявка 23 3 6 14 26 - 49 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 23 13 6 4 36 - 19 45
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 24 12 7 5 39 - 26 43
3. Колорадо Рэпидс Заявка 22 12 6 4 32 - 21 42
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 23 11 4 8 36 - 36 37
5. Портленд Тимберс Заявка 23 10 3 10 32 - 39 33
6. Филадельфия Юнион Заявка 23 8 8 7 28 - 24 32
7. Миннесота Юнайтед Заявка 22 8 7 7 24 - 25 31
8. Реал Солт-Лейк Заявка 22 8 6 8 34 - 29 30
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 23 7 8 8 29 - 33 29
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 23 6 9 8 25 - 31 27
11. Лос-Анджелес Заявка 22 7 6 9 32 - 31 27
12. Даллас Заявка 24 6 8 10 33 - 37 26
13. Хьюстон Динамо Заявка 24 4 10 10 27 - 36 22
14. Остин Заявка 23 5 4 14 21 - 34 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 12 10 1 1 25 - 13 31
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Нью-Йорк Сити Заявка 11 8 1 2 26 - 8 25
4. Орландо Сити Заявка 12 7 4 1 21 - 9 25
5. Ди Си Юнайтед Заявка 10 7 0 3 18 - 8 21
6. Клёб де Фут Монреаль Заявка 11 6 3 2 20 - 14 21
7. Чикаго Файр Заявка 13 5 4 4 18 - 15 19
8. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 11 5 3 3 14 - 9 18
9. Атланта Юнайтед Заявка 11 5 3 3 13 - 9 18
10. Коламбус Кру Заявка 11 5 3 3 19 - 16 18
11. Интер Майами Заявка 12 5 2 5 16 - 22 17
12. Цинциннати Заявка 10 1 5 4 8 - 11 8
13. Торонто Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 5 1 21 - 12 23
2. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
3. Реал Солт-Лейк Заявка 12 6 4 2 20 - 12 22
4. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 4 1 19 - 10 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6. Филадельфия Юнион Заявка 12 6 3 3 15 - 9 21
7. Миннесота Юнайтед Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 6 2 4 16 - 14 20
9. Лос-Анджелес Заявка 12 5 5 2 23 - 17 20
10. Портленд Тимберс Заявка 10 6 1 3 17 - 15 19
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Хьюстон Динамо Заявка 12 4 5 3 16 - 15 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 11 3 3 5 13 - 15 12
14. Остин Заявка 10 3 2 5 14 - 15 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 13 7 3 3 22 - 16 24
2. Орландо Сити Заявка 11 3 4 4 12 - 20 13
3. Атланта Юнайтед Заявка 12 2 6 4 15 - 19 12
4. Интер Майами Заявка 10 3 3 4 7 - 9 12
5. Цинциннати Заявка 12 3 3 6 15 - 27 12
6. Нэшвилл Заявка 9 2 5 2 7 - 7 11
7. Ди Си Юнайтед Заявка 13 2 4 7 18 - 25 10
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 2 4 6 10 - 14 10
9. Коламбус Кру Заявка 13 2 3 8 8 - 17 9
10. Нью-Йорк Сити Заявка 11 2 3 6 12 - 16 9
11. Торонто Заявка 14 2 1 11 14 - 35 7
12. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 10 1 2 7 10 - 17 5
13. Чикаго Файр Заявка 10 1 1 8 6 - 20 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 10 7 2 1 17 - 8 23
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
3. Колорадо Рэпидс Заявка 11 6 2 3 13 - 11 20
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 11 4 3 4 16 - 22 15
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 11 2 5 4 12 - 18 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 11 1 6 4 13 - 19 9
10. Реал Солт-Лейк Заявка 10 2 2 6 14 - 17 8
11. Даллас Заявка 12 2 2 8 14 - 25 8
12. Остин Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Лос-Анджелес Заявка 10 2 1 7 9 - 14 7
14. Хьюстон Динамо Заявка 12 0 5 7 11 - 21 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
2. Ди Си Юнайтед Камара Ола 13 5 2
3. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 12 0 5
4. Нью-Инглэнд Революшн Боу Густаво 12 1 3
5. Даллас Пепи Рикардо 12 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 10 1
2. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
3. Интер Майами Пирес Леандро 9 0
4. Хьюстон Динамо Пико Фабрис 9 0
5. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 9 0
Весь список
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