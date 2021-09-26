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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
2:0
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
11' Гол
Осимхен Виктор
2:0
57' Пенальти
Инсинье Лоренцо
59' Желтая карточка
Валюкевич Себастьян
66' Желтая карточка
Осимхен Виктор
76' Желтая карточка
Элмас Эльиф
90'+4
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
4
Касерес
Мартин
25
Дзаппа
Габриэле
18
Нандес
Найтан
16
Стротман
Кевин
14
Дейола
Алессандро
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
10
Педро
Жоао
Наполи
4-2-3-1
Кальяри
3-5-1-1

Ход матча

11'
Осимхен Виктор
(Зелиньски Пётр)
1:0
57'
Инсинье Лоренцо
2:0
59'
 
Валюкевич Себастьян
66'
Осимхен Виктор
 
68'
 
Чеппители Лука
Валюкевич Себастьян
68'
 
Кейта Бальде
Дейола Алессандро
69'
Элмас Эльиф
Зелиньски Пётр
 
69'
Лосано Ирвинг
Политано Маттео
 
76'
Элмас Эльиф
 
77'
Петанья Андреа
Осимхен Виктор
 
77'
Уна Адам
Инсинье Лоренцо
 
85'
 
Грасси Альберто
Стротман Кевин
85'
 
Перейро Гастон
Ликояннис Хараламбос
88'
Демме Диего
Фабиан Руис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Наполи
Кальяри

19 матчей

78.9%
21.1%
-7.105427357601E-15%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
116.7%
-16.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

25 матчей

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:5
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
6:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 0.67
Инсинье Лоренцо 2 (2) 0.33
Кулибали Калиду 2 0.33
Фабиан Руис 2 0.33
Лосано Ирвинг 1 0.17
Зелиньски Пётр 1 0.17
Политано Маттео 1 0.17
Петанья Андреа 1 0.17
Ррахмани Амир 1 0.17
Элмас Эльиф 1 0.17
Руй Мариу 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 4 (2) 0.67
Чеппители Лука 1 0.17
Кейта Бальде 1 0.17
Дейола Алессандро 1 0.17
Марин Рэзван 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 1 1
Руй Мариу 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 2 0
Стротман Кевин 2 0
Нандес Найтан 2 0
Касерес Мартин 1 0
Педро Жоао 1 0
Чеппители Лука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3)
 Кальяри 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Сампдория 0:4 Наполи Удинезе 0:4 Наполи Лестер 2:2 Наполи Наполи 2:1 Ювентус
Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кальяри 0:2 Эмполи Лацио 2:2 Кальяри Кальяри 2:3 Дженоа Милан 4:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
11. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 6 0 2 4 7 - 15 2
20. Салернитана Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рома Кристанте Бриан 4 0
2. Специя Николау Димитрис 4 0
3. Венеция Хейманс Дан 4 0
4. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
5. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Наполи 97.9% (143)
X 0.7% (1)
Кальяри 1.4% (2)
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Где смотреть матч Наполи 2:0 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Наполи 2:0 Кальяри

Исход игры
Наполи
97.9% (143)
Ничья
0.7% (1)
Кальяри
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (63)
Меньше
54.35% (75)
Обе команды забьют
Да
33.33% (46)
Нет
66.67% (92)
Популярный счёт
2:0 Наполи
47.3% (69)
3:1 Наполи
16.4% (24)
2:1 Наполи
13% (19)
3:0 Наполи
12.3% (18)
1:0 Наполи
2.7% (4)
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