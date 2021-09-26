Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Наполи заслуженно побеждает в отличном матче

92' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Петанья Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Дзаппа Габриэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Отличные скиллы показывает Элмас Эльиф , обводя своих соперников

86' Дзаппа Габриэле из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

84' Лосано Ирвинг пробует нанести удар издали, но Алессио Краньо держит все под контролем

83' Жуан Педро из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

81' Команда Кальяри фактически перестала играть и ждет финального свистка.

80' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Замбо-Ангисса Андре-Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Ликояннис Хараламбос пробил со штрафного прямо в стенку

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Элмас Эльиф получил желтую карточку от судьи

71' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Кальяри

70' Замбо-Ангисса Андре-Франк не смог попасть в створ ударом издали

69' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Элмас Эльиф из команды Наполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

67' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Осимхен Виктор получает желтую карточку за нырок

66' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Осимхен Виктор нырнул в штрафной. Спорно!

66' Ди Лоренцо Джованни из команды Наполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

64' Удар от ворот произведет Кальяри

64' Зелиньски Пётр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Дейола Алессандро нанес удар головой, но Давид Оспина спокойно отбил мяч.

61' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Инсинье Лоренцо бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

59' Валюкевич Себастьян получил желтую карточку от судьи

59' Зелиньски Пётр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' 'Г О О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи забивает с пенальти! Он пробил правой. Алессио Краньо был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

56' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Осимхен Виктор пробует нанести удар издали, но Алессио Краньо держит все под контролем

53' Марин Рэзван из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Удар от ворот произведет Кальяри

52' Политано Маттео из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

51' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

50' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Наполи выполняет удар от ворот.

47' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля