Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
39' Желтая карточкаНастич Боян
0:1
48' ГолMilosz Matysik
49' Желтая карточкаЧерных Фёдор
75' Желтая карточкаФлис Марцин
78' Желтая карточкаМыстковски Пшемыслав
83' Желтая карточкаMilosz Matysik
1:1
89' ГолВжесиньски Конрад
Ход матча
39'
48'
0:1
49'
75'
83'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Вавщик ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пищек ФилипНападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Jakub Orpik
-
-
20 Kacper Tabis
-
-
Главный тренер: Петер Новак
История личных встреч
Сталь Мелец
Ягеллония
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томашевич Гжегож
|8 (6)
|0.33
|Мак Матеуш
|7
|0.29
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.17
|Ситек Максимилиан
|3
|0.13
|Koki Hinokio
|1
|0.04
|Вжесиньски Конрад
|1
|0.04
|Де Амо Хонатан
|1
|0.04
|Колев Александар
|1
|0.04
|Флис Марцин
|1
|0.04
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.04
|Жиро Матеуш
|1
|0.04
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Матрас Матеуш
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
|Доманьски Мацей
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.29
|Пржикрыл Томаш
|6
|0.25
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.17
|Романчук Тарас
|3
|0.13
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.08
|Бида Бартош
|2
|0.08
|Струски Кароль
|1
|0.04
|Жиро Михал
|1
|0.04
|Августин Блажей
|1
|0.04
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.04
|Milosz Matysik
|1
|0.04
|Настич Боян
|0
|0
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|5
|1
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Флис Марцин
|5
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Касперкевич Аркадиуш
|3
|0
|Томашевич Гжегож
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Черных Фёдор
|7
|0
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Романчук Тарас
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Настич Боян
|4
|0
|Струски Кароль
|4
|0
|Цэру Богдан
|2
|1
|Поспишил Мартин
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Milosz Matysik
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Паздан Михал
|1
|0
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
5
42%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90
Пропущено
15
23
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
3
20%
7
30%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
33%
7
30%
76-90
Забито
14
17
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
21%
4
24%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
32
29
19 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
7
22%
0
0%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
9
28%
5
17%
31-45
5
16%
8
28%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
5
16%
6
21%
76-90
Пропущено
29
36
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
1
3%
2
6%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
7
24%
11
31%
31-45
6
21%
6
17%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
8
28%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2
Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1
Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|1:0
|24
|14
|7
|3
|41 - 20
|49
|2.
|Лех
|23
|14
|6
|3
|48 - 17
|48
|3.
|Ракув
|23
|13
|6
|4
|42 - 23
|45
|4.
|Радомьяк Радом
|0:1
|24
|10
|9
|5
|32 - 22
|39
|5.
|Лехия Гданьск
|23
|11
|6
|6
|36 - 27
|39
|6.
|Гурник Забже
|23
|9
|6
|8
|31 - 30
|33
|7.
|Сталь Мелец
|24
|8
|8
|8
|29 - 32
|32
|8.
|Краковия
|23
|8
|7
|8
|31 - 31
|31
|9.
|Пяст
|23
|8
|6
|9
|31 - 29
|30
|10.
|Висла Плоцк
|23
|9
|3
|11
|31 - 34
|30
|11.
|Ягеллония
|24
|7
|9
|8
|29 - 36
|30
|12.
|Шлёнск
|23
|6
|8
|9
|32 - 36
|26
|13.
|Заглембе Любин
|23
|7
|3
|13
|25 - 42
|24
|14.
|Варта Познань
|23
|5
|9
|9
|20 - 27
|24
|15.
|Гурник Ленчна
|23
|5
|9
|9
|23 - 38
|24
|16.
|Висла Краков
|23
|6
|4
|13
|22 - 35
|22
|17.
|Легия
|22
|7
|1
|14
|24 - 33
|22
|18.
|Брук-Бет Термалица
|22
|4
|7
|11
|24 - 39
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|11
|9
|2
|0
|28 - 3
|29
|2.
|Погонь Щецин
|1:0
|12
|9
|2
|1
|27 - 11
|29
|3.
|Лехия Гданьск
|11
|8
|2
|1
|20 - 8
|26
|4.
|Висла Плоцк
|11
|8
|2
|1
|17 - 5
|26
|5.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|25 - 8
|24
|6.
|Радомьяк Радом
|0:1
|12
|6
|5
|1
|18 - 10
|23
|7.
|Сталь Мелец
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|21
|8.
|Гурник Забже
|12
|5
|3
|4
|17 - 15
|18
|9.
|Краковия
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|12.
|Пяст
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|13.
|Легия
|11
|5
|0
|6
|14 - 15
|15
|14.
|Шлёнск
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|15.
|Висла Краков
|11
|4
|2
|5
|11 - 12
|14
|16.
|Гурник Ленчна
|12
|3
|5
|4
|13 - 20
|14
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|18.
|Варта Познань
|12
|2
|6
|4
|10 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|12
|6
|3
|3
|17 - 15
|21
|2.
|Погонь Щецин
|1:0
|12
|5
|5
|2
|14 - 9
|20
|3.
|Лех
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|4.
|Радомьяк Радом
|0:1
|12
|4
|4
|4
|14 - 12
|16
|5.
|Пяст
|11
|4
|3
|4
|14 - 11
|15
|6.
|Гурник Забже
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|7.
|Лехия Гданьск
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|8.
|Краковия
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|9.
|Варта Познань
|11
|3
|3
|5
|10 - 13
|12
|10.
|Ягеллония
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|11.
|Шлёнск
|12
|3
|3
|6
|19 - 22
|12
|12.
|Сталь Мелец
|11
|2
|5
|4
|12 - 16
|11
|13.
|Гурник Ленчна
|11
|2
|4
|5
|10 - 18
|10
|14.
|Висла Краков
|12
|2
|2
|8
|11 - 23
|8
|15.
|Заглембе Любин
|12
|2
|2
|8
|8 - 25
|8
|16.
|Легия
|11
|2
|1
|8
|10 - 18
|7
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|18.
|Висла Плоцк
|12
|1
|1
|10
|14 - 29
|4