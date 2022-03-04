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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
1:1
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
39' Желтая карточка
Настич Боян
0:1
48' Гол
Milosz Matysik
49' Желтая карточка
Черных Фёдор
75' Желтая карточка
Флис Марцин
78' Желтая карточка
Мыстковски Пшемыслав
83' Желтая карточка
Milosz Matysik
1:1
89' Гол
Вжесиньски Конрад
90'+5
13
Стрончек
Рафал
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
5
Жиро
Матеуш
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
11
Ситек
Максимилиан
7
Доманьски
Мацей
90
Стечик
Доминик
33
Аломерович
Златан
32
Milosz
Matysik
2
Паздан
Михал
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
6
Романчук
Тарас
26
Поспишил
Мартин
22
Войцеховский
Оливье
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пищек
Филип
10
Черных
Фёдор
Сталь Мелец
3-4-2-1
Ягеллония
3-4-1-2

История личных встреч

Сталь Мелец
Ягеллония

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:3
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томашевич Гжегож 8 (6) 0.33
Мак Матеуш 7 0.29
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.17
Ситек Максимилиан 3 0.13
Koki Hinokio 1 0.04
Вжесиньски Конрад 1 0.04
Де Амо Хонатан 1 0.04
Колев Александар 1 0.04
Флис Марцин 1 0.04
Чорбаджийски Божидар 1 0.04
Жиро Матеуш 1 0.04
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Матрас Матеуш 0 0
Корт Давид 0 0
Доманьски Мацей 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.29
Пржикрыл Томаш 6 0.25
Черных Фёдор 4 (1) 0.17
Романчук Тарас 3 0.13
Пуэрто Исраэль 2 0.08
Бида Бартош 2 0.08
Струски Кароль 1 0.04
Жиро Михал 1 0.04
Августин Блажей 1 0.04
Мыстковски Пшемыслав 1 0.04
Milosz Matysik 1 0.04
Настич Боян 0 0
Поспишил Мартин 0 0
Цэру Богдан 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 5 1
Гетингер Крыстян 4 1
Флис Марцин 5 0
Мак Матеуш 3 0
Касперкевич Аркадиуш 3 0
Томашевич Гжегож 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Матрас Матеуш 2 0
Глива Михал 2 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Koki Hinokio 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Черных Фёдор 7 0
Пуэрто Исраэль 4 1
Романчук Тарас 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Настич Боян 4 0
Струски Кароль 4 0
Цэру Богдан 2 1
Поспишил Мартин 3 0
Kacper Tabis 3 0
Аломерович Златан 2 0
Квецень Бартош 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Milosz Matysik 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Паздан Михал 1 0
Мыстковски Пшемыслав 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0
Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
2
11%
5
42%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
2
11%
2
17%
76-90

Пропущено

15
23
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
3
20%
7
30%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
33%
7
30%
76-90

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
3
21%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
7%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
4
29%
4
31%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Забито

32
29
19 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
7
22%
0
0%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
9
28%
5
17%
31-45
5
16%
8
28%
46-60
3
9%
6
21%
61-75
5
16%
6
21%
76-90

Пропущено

29
36
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
1
3%
2
6%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
7
24%
11
31%
31-45
6
21%
6
17%
46-60
3
10%
5
14%
61-75
8
28%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гурник Ленчна - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Висла Краков - Сталь Мелец 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 1:2
Пяст - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Варта Познань 1:1 Ягеллония - Краковия 0:0 Гурник Забже - Ягеллония 1:2 Брук-Бет Термалица - Ягеллония 2:1
Ягеллония - Вайле 1:1 Ракув - Ягеллония 5:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 1:0 24 14 7 3 41 - 20 49
2. Лех 23 14 6 3 48 - 17 48
3. Ракув 23 13 6 4 42 - 23 45
4. Радомьяк Радом 0:1 24 10 9 5 32 - 22 39
5. Лехия Гданьск 23 11 6 6 36 - 27 39
6. Гурник Забже 23 9 6 8 31 - 30 33
7. Сталь Мелец 24 8 8 8 29 - 32 32
8. Краковия 23 8 7 8 31 - 31 31
9. Пяст 23 8 6 9 31 - 29 30
10. Висла Плоцк 23 9 3 11 31 - 34 30
11. Ягеллония 24 7 9 8 29 - 36 30
12. Шлёнск 23 6 8 9 32 - 36 26
13. Заглембе Любин 23 7 3 13 25 - 42 24
14. Варта Познань 23 5 9 9 20 - 27 24
15. Гурник Ленчна 23 5 9 9 23 - 38 24
16. Висла Краков 23 6 4 13 22 - 35 22
17. Легия 22 7 1 14 24 - 33 22
18. Брук-Бет Термалица 22 4 7 11 24 - 39 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 11 9 2 0 28 - 3 29
2. Погонь Щецин 1:0 12 9 2 1 27 - 11 29
3. Лехия Гданьск 11 8 2 1 20 - 8 26
4. Висла Плоцк 11 8 2 1 17 - 5 26
5. Ракув 11 7 3 1 25 - 8 24
6. Радомьяк Радом 0:1 12 6 5 1 18 - 10 23
7. Сталь Мелец 13 6 3 4 17 - 16 21
8. Гурник Забже 12 5 3 4 17 - 15 18
9. Краковия 12 5 3 4 19 - 17 18
10. Ягеллония 12 4 6 2 17 - 13 18
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 17 - 17 16
12. Пяст 12 4 3 5 17 - 18 15
13. Легия 11 5 0 6 14 - 15 15
14. Шлёнск 11 3 5 3 13 - 14 14
15. Висла Краков 11 4 2 5 11 - 12 14
16. Гурник Ленчна 12 3 5 4 13 - 20 14
17. Брук-Бет Термалица 11 3 4 4 16 - 19 13
18. Варта Познань 12 2 6 4 10 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 12 6 3 3 17 - 15 21
2. Погонь Щецин 1:0 12 5 5 2 14 - 9 20
3. Лех 12 5 4 3 20 - 14 19
4. Радомьяк Радом 0:1 12 4 4 4 14 - 12 16
5. Пяст 11 4 3 4 14 - 11 15
6. Гурник Забже 11 4 3 4 14 - 15 15
7. Лехия Гданьск 12 3 4 5 16 - 19 13
8. Краковия 11 3 4 4 12 - 14 13
9. Варта Познань 11 3 3 5 10 - 13 12
10. Ягеллония 12 3 3 6 12 - 23 12
11. Шлёнск 12 3 3 6 19 - 22 12
12. Сталь Мелец 11 2 5 4 12 - 16 11
13. Гурник Ленчна 11 2 4 5 10 - 18 10
14. Висла Краков 12 2 2 8 11 - 23 8
15. Заглембе Любин 12 2 2 8 8 - 25 8
16. Легия 11 2 1 8 10 - 18 7
17. Брук-Бет Термалица 11 1 3 7 8 - 20 6
18. Висла Плоцк 12 1 1 10 14 - 29 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Настич Боян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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