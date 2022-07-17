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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Ганза
0:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
14' Желтая карточка
Зирслебен Тим
0:1
50' Гол
Шиммер Штефан
58' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
61' Желтая карточка
Ферхук Йон
90'+4
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
14
Ингельссон
Сванте
6
Dennis
Dressel
8
Рейн
Симон
29
Тилль
Себастьян
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
3
Шёппнер
Ян
8
Гейпль
Андреас
20
Бурнич
Дженис
37
Бесте
Ян-Никлас
9
Шиммер
Штефан
10
Кляйндинст
Тим
Ганза
3-4-1-2
Хайденхайм
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Хайденхайм

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
К
3:2
Б3
0:1
Б3
2:0
Б3
0:2
Б3
1:2
Б3
1:2
Б3
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шиммер Штефан 1 1
Бесте Ян-Никлас 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зирслебен Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3
Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6
Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
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