Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски Зрители: 7259
1:1
Конец матча
Ход матча
70'
0:1
73'
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
38
Мишор
Якуб
11
Ракочи
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
История личных встреч
Краковия
Погонь Щецин
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
55.6%
8 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|4
|0.4
|Кялльман Беньямин
|2
|0.2
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.2
|Хебо Матиас
|1
|0.1
|Коноплянка Евгений
|1
|0.1
|Лосаж Флорьян
|1
|0.1
|Сиплак Михал
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
|Мишор Якуб
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|3
|0.3
|Дабровски Дамьян
|2
|0.2
|Алмквист Понтус
|2
|0.2
|Захович Лука
|2
|0.2
|Бичахчян Ваан
|2
|0.2
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.1
|Ленговски Матеуш
|1
|0.1
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.1
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|2
|1
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Takuto Oshima
|2
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бичахчян Ваан
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Стипица Данте
|2
|0
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Форнальчик Мариуш
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цех Бенедикт
|1
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Кухарчик Михал
|1
|0
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
10
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
2
50%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
8%
3
20%
1-15
2
17%
4
27%
16-30
4
33%
2
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
5
33%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
6
50%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2
Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Лех 2:2 Корона Кельце - Погонь Щецин 1:2 Ракув - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 3:0
Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:2 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Брондбю - Погонь Щецин 4:0 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|6
|2
|2
|14 - 13
|20
|2.
|Ракув
|9
|6
|1
|2
|18 - 9
|19
|3.
|Погонь Щецин
|10
|5
|3
|2
|16 - 11
|18
|4.
|Висла Плоцк
|9
|5
|2
|2
|20 - 10
|17
|5.
|Видзев Лодзь
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|6.
|Краковия
|10
|4
|2
|4
|12 - 9
|14
|7.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ягеллония
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Сталь Мелец
|10
|4
|1
|5
|12 - 17
|13
|10.
|Шлёнск
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|11.
|Лех
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Пяст
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Варта Познань
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|14.
|Корона Кельце
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|15.
|Гурник Забже
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|16.
|Заглембе Любин
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|17.
|Медзь
|9
|1
|2
|6
|11 - 18
|5
|18.
|Лехия Гданьск
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Легия
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Погонь Щецин
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Висла Плоцк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Краковия
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|6.
|Ягеллония
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|Шлёнск
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Пяст
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сталь Мелец
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Лех
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Видзев Лодзь
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|13.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Корона Кельце
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Медзь
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Заглембе Любин
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Варта Познань
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|2.
|Варта Познань
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|Погонь Щецин
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|4.
|Легия
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|5.
|Корона Кельце
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Радомьяк Радом
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Висла Плоцк
|5
|2
|1
|2
|10 - 7
|7
|8.
|Заглембе Любин
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|9.
|Сталь Мелец
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|10.
|Гурник Забже
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|11.
|Шлёнск
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|12.
|Лех
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|13.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Ягеллония
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Пяст
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Ракув
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Лехия Гданьск
|5
|1
|0
|4
|6 - 13
|3
|18.
|Медзь
|5
|0
|1
|4
|6 - 12
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|8 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|6 (1)
|Висла Плоцк
|Вольски Рафал
|6 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|5 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|6 (2)
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|5
|Лехия Гданьск
|Налепа Михал
|5
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|4
|Легия
|Енджейчик Артур
|4