Томаш Суслов пробил со штрафного прямо в стенку

Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

Г О О О О Л - Milos Kerkez забивает с левой ноги!

Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Базур Рихедли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

42' Удар от ворот произведет Гронинген

42' Базур Рихедли не смог попасть в створ ударом издали

41' Рикардо Пепи из команды Гронинген в офсайде

37' Томаш Суслов из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Томаш Суслов навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Milos Kerkez из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Ох, нехорошо это выглядит. Де Вит Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Де Вит Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Дуарте Ларос не смог попасть в створ ударом издали

31' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

30' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Ох, нехорошо это выглядит. Карлссон Йеспер III получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Карлссон Йеспер III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Гронинген

25' Рейндерс Тиджани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Карлссон Йеспер III забивает с правой ноги!

19' Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Карлссон Йеспер III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ван Гелдерен Лиам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Дубвик Исак из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Томаш Суслов решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

8' Класи Йорди наказан за толчок Томаш Суслов

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Г О О О О Л - Де Вит Дани первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

3' Хорошую попытку сделал Карлссон Йеспер III . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.