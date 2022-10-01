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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Гронинген
1:3
Второй тайм: 66'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
3' Гол
Де Вит Дани
0:2
19' Гол
Карлссон Йеспер
1:2
42' Гол
Пепи Рикардо
1:3
62' Гол
Керкез Милош

Ход матча

3'
0:1
Де Вит Дани
12'
Данкерлёй Дамил
Ван Гелдерен Лиам
 
19'
0:2
Карлссон Йеспер
(Рейндерс Тиджани)
38'
 
Базур Рихедли
Де Вит Дани
42'
Пепи Рикардо
(Касанвирджо Нерайшо)
1:2
46'
 
Лахдо Майкель
Карлссон Йеспер
62'
1:3
Керкез Милош
(Рейндерс Тиджани)
63'
Нгонж Сириль
Оратмангун Рагнар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
АЗ Алкмаар
5.37
5.46
3.65
Все Коэффициенты
20
Веррипс
Михаэл
19
Ван
Гелдерен
Лиам
21
Касанвирджо
Нерайшо
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
7
Суслов
Томаш
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
34
Оратмангун
Рагнар
23
Крюгер
Флориан
9
Пепи
Рикардо
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
22
Деккер
Максим
5
Керкез
Милош
6
Рейндерс
Тиджани
8
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
10
Де
Вит
Дани
19
Ван
Бредероде
Мирон
11
Карлссон
Йеспер
III
Гронинген
4-4-2
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
АЗ Алкмаар

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

33 матча

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.3%
45.5%
24.2%
10 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:2
Э
1:1
ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:0
К
4:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.25
Пепи Рикардо 2 0.25
Ларсен Йорген 1 0.13
Дуарте Ларос 1 0.13
Суслов Томаш 1 0.13
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 4 0.5
Де Вит Дани 3 0.38
Павлидис Вангелис 2 (1) 0.25
Керкез Милош 2 0.25
Рейндерс Тиджани 1 0.13
Класи Йорди 1 0.13
Де Вит Меес 1 0.13
Карлссон Йеспер III 1 0.13
Ван Бредероде Мирон 1 0.13
Хацидиакос Пантелис 0 0
Витри Аслак Фонн 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Бараси Юсуф 0 0
Лахдо Майкель 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сверко Марин 2 0
Суслов Томаш 2 0
Те Вирик Мик 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Балкер Радинио 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Luciano Valente 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вит Дани 3 0
Керкез Милош 2 0
Класи Йорди 1 0
Инди Мартинс 1 0
Одгор Йенс 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Бёкема Сэм 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
75%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
3
50%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
15%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
40%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 2:1 АЗ Алкмаар - Вадуц 4:1 АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1
Эммен - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Жил Висенте - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Жил Висенте 4:0 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 2:3 АЗ Алкмаар - Данди Юнайтед 7:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Данди Юнайтед - АЗ Алкмаар 1:0 Тузла Сити - АЗ Алкмаар 0:4 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3:1 8 6 2 0 16 - 6 20
2. Аякс 0:0 8 6 1 1 22 - 5 19
3. ПСВ 8 6 0 2 28 - 13 18
4. Фейеноорд 7 5 1 1 20 - 9 16
5. Твенте 7 4 1 2 12 - 5 13
6. Херенвен 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Спарта Роттердам 7 3 1 3 9 - 8 10
8. Утрехт 7 2 3 2 9 - 10 9
9. Ваалвейк 7 2 3 2 15 - 10 9
10. Эксельсиор 7 3 0 4 10 - 18 9
11. НЕК Неймеген 7 1 5 1 7 - 5 8
12. Гронинген 1:3 8 2 2 4 8 - 15 8
13. Гоу Эхед Иглс 0:0 8 2 1 5 10 - 15 7
14. Камбюр 8 2 1 5 8 - 14 7
15. Волендам 7 1 2 4 8 - 21 5
16. Витесс 7 1 2 4 7 - 16 5
17. Фортуна Ситтард 7 1 1 5 9 - 17 4
18. Эммен 7 1 1 5 6 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 4 4 0 0 16 - 5 12
2. Аякс 0:0 4 3 1 0 15 - 1 10
3. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
4. АЗ Алкмаар 3:1 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Херенвен 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Фейеноорд 3 2 1 0 7 - 0 7
7. Ваалвейк 4 2 1 1 12 - 6 7
8. Эксельсиор 3 2 0 1 6 - 8 6
9. Спарта Роттердам 4 2 0 2 8 - 5 6
10. Утрехт 4 1 2 1 1 - 2 5
11. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
12. Гронинген 1:3 4 1 1 2 4 - 6 4
13. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Камбюр 4 1 0 3 3 - 4 3
15. Гоу Эхед Иглс 0:0 4 1 0 3 7 - 10 3
16. Фортуна Ситтард 4 1 0 3 7 - 11 3
17. НЕК Неймеген 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Витесс 4 0 2 2 5 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3:1 4 4 0 0 10 - 3 12
2. Фейеноорд 4 3 0 1 13 - 9 9
3. Аякс 0:0 4 3 0 1 7 - 4 9
4. ПСВ 4 2 0 2 12 - 8 6
5. НЕК Неймеген 4 1 3 0 5 - 2 6
6. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
7. Херенвен 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Спарта Роттердам 3 1 1 1 1 - 3 4
9. Твенте 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Гронинген 1:3 4 1 1 2 4 - 9 4
11. Гоу Эхед Иглс 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Камбюр 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Витесс 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Эксельсиор 4 1 0 3 4 - 10 3
15. Ваалвейк 3 0 2 1 3 - 4 2
16. Волендам 4 0 2 2 4 - 14 2
17. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 2 - 6 1
18. Эммен 4 0 0 4 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 10 (6)
ПСВ Симонс Хави 6 (3)
Аякс Бергвейн Стевен 6
Фейеноорд Перейра Данило II 7
Утрехт Дост Бас 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Аякс Альварес Эдсон 4
Фортуна Ситтард Эрдоган Доган 1 2
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 3
Камбюр Паулиссен Митчелл 3
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    5.37
    5.46
    3.65
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