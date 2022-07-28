Стадион: Грбавица
0:4
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаAjdin Nukic
0:1
34' ГолДе Вит Дани
37' Желтая карточкаОдгор Йенс
50' Желтая карточкаХацидиакос Пантелис
55' Желтая карточкаГаврич Небойша
0:2
61' ГолПавлидис Вангелис
0:3
63' ГолЛахдо Майкель
0:4
81' ГолДе Йонг Федде
90'+2
Ход матча
9'
34'
0:1
37'
55'
61'
0:2
63'
81'
0:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 8
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
28
Хркач
Анте
24
Мишич
Петар
31
Бёкема
Сэм
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хркач АнтеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мишич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Samir Buric
-
20 Harun Karic
-
-
-
Главный тренер: Драган Йович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
-
18 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Дёйн ЙеллеНападающий
-
17 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
История личных встреч
Тузла Сити
АЗ Алкмаар
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тузла Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salko Nargalic
|2
|0.5
|Смайлагич Семир
|2 (1)
|0.5
|Кузманович Мичо
|1
|0.25
|Челикович Ясмин
|1
|0.25
|Samir Buric
|1
|0.25
|Mustafa Sukilovic
|1
|0.25
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Вит Дани
|2 (1)
|1
|Павлидис Вангелис
|1
|0.5
|Лахдо Майкель
|1
|0.5
|Де Йонг Федде
|1
|0.5
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Керкез Милош
|0
|0
Карточки
Тузла Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nevres Fejzic
|1
|0
|Гаврич Небойша
|1
|0
|Ajdin Nukic
|1
|0
|Huso Karjasevic
|1
|0
|Mustafa Sukilovic
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тузла Сити
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Тузла Сити - Тре Пенне 6:0 Тре Пенне - Тузла Сити 0:2 Тузла Сити - Марица Пловдив 0:0
Марибор - Тузла Сити 1:1 Леотар - Тузла Сити 0:0 Тузла Сити - Посушье 1:2 Широки Бриег - Тузла Сити 0:1 Вележ - Тузла Сити 1:0 Тузла Сити - Слобода Тузла 4:1 Тузла Сити - Железничар 0:0 Сараево - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 0:0 Тузла Сити - Радник Сурдулица 3:3 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Тузла Сити - Рудар Приедор 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Тузла Сити - Широки Бриег 2:2 Слобода Тузла - Тузла Сити 1:1 Тузла Сити - Радник Сурдулица 2:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0
АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тузла Сити 0:4 АЗ Алкмаар
Исход игры
Тузла Сити
3.5% (4)
Ничья
7.1% (8)
АЗ Алкмаар
89.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
1:2 АЗ Алкмаар
39.8% (45)
0:2 АЗ Алкмаар
22.1% (25)
0:1 АЗ Алкмаар
12.4% (14)
1:3 АЗ Алкмаар
8% (9)
1:1 Ничья
4.4% (5)
0:3 АЗ Алкмаар
3.5% (4)
0:4 АЗ Алкмаар
2.7% (3)
2:1 Тузла Сити
2.7% (3)
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