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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тузла Сити
0:4
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
9' Желтая карточка
Ajdin Nukic
0:1
34' Гол
Де Вит Дани
37' Желтая карточка
Одгор Йенс
50' Желтая карточка
Хацидиакос Пантелис
55' Желтая карточка
Гаврич Небойша
0:2
61' Гол
Павлидис Вангелис
0:3
63' Гол
Лахдо Майкель
0:4
81' Гол
Де Йонг Федде
90'+2

Ход матча

9'
Ajdin Nukic
 
34'
0:1
Де Вит Дани
(Эвьен Хэкон)
37'
 
Одгор Йенс
46'
Гаврич Небойша
Хркач Анте
 
50'
 
Хацидиакос Пантелис
55'
Гаврич Небойша
 
55'
 
Лахдо Майкель
Одгор Йенс
61'
0:2
Павлидис Вангелис
(Де Вит Дани)
62'
 
Витри Аслак Фонн
Хацидиакос Пантелис
62'
 
Мидтше Фредрик
Рейндерс Тиджани
63'
0:3
Лахдо Майкель
(Павлидис Вангелис)
72'
Allan Eleouet
Смайлагич Семир
 
73'
Феррейра Дарио
Ajdin Nukic
 
75'
 
Бараси Юсуф
Павлидис Вангелис
75'
 
Де Йонг Федде
Де Вит Дани
81'
0:4
Де Йонг Федде
(Керкез Милош)
85'
Harun Karic
Huso Karjasevic
 
88'
Adrian Mendes
Мишич Петар
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 113
Тузла Сити 3.5% (4)
X 7.1% (8)
АЗ Алкмаар 89.4% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
27
Nevres
Fejzic
7
Ajdin
Nukic
6
Mustafa
Sukilovic
23
Челикович
Ясмин
29
Мехидич
Дамир
17
Huso
Karjasevic
28
Хркач
Анте
14
Кузманович
Мичо
24
Мишич
Петар
21
Belmin
Mesinovic
9
Смайлагич
Семир
12
Верхюлст
Хоби
3
Хацидиакос
Пантелис
31
Бёкема
Сэм
4
Инди
Мартинс
5
Керкез
Милош
24
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
18
Эвьен
Хэкон
9
Павлидис
Вангелис
7
Одгор
Йенс
Тузла Сити
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-3-3

История личных встреч

Тузла Сити
АЗ Алкмаар

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тузла Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salko Nargalic 2 0.5
Смайлагич Семир 2 (1) 0.5
Кузманович Мичо 1 0.25
Челикович Ясмин 1 0.25
Samir Buric 1 0.25
Mustafa Sukilovic 1 0.25
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Вит Дани 2 (1) 1
Павлидис Вангелис 1 0.5
Лахдо Майкель 1 0.5
Де Йонг Федде 1 0.5
Эвьен Хэкон 0 0
Керкез Милош 0 0

Карточки

Тузла Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nevres Fejzic 1 0
Гаврич Небойша 1 0
Ajdin Nukic 1 0
Huso Karjasevic 1 0
Mustafa Sukilovic 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 1 0
Одгор Йенс 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тузла Сити
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Тузла Сити - Тре Пенне 6:0 Тре Пенне - Тузла Сити 0:2 Тузла Сити - Марица Пловдив 0:0
Марибор - Тузла Сити 1:1 Леотар - Тузла Сити 0:0 Тузла Сити - Посушье 1:2 Широки Бриег - Тузла Сити 0:1 Вележ - Тузла Сити 1:0 Тузла Сити - Слобода Тузла 4:1 Тузла Сити - Железничар 0:0 Сараево - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 0:0 Тузла Сити - Радник Сурдулица 3:3 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Тузла Сити - Рудар Приедор 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Тузла Сити - Широки Бриег 2:2 Слобода Тузла - Тузла Сити 1:1 Тузла Сити - Радник Сурдулица 2:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 АЗ Алкмаар - Тузла Сити 1:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0
АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:1 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:0 Херенвен - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Ваалвейк 1:3 Утрехт - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Аякс 2:2 Спарта Роттердам - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Херенвен 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 2:1 АЗ Алкмаар - Витесс 3:1 Виллем II - АЗ Алкмаар 2:2 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Ajdin Nukic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grbavica Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Тузла Сити 3.5% (4)
X 7.1% (8)
АЗ Алкмаар 89.4% (101)
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Прогнозы на матч Тузла Сити 0:4 АЗ Алкмаар

Исход игры
Тузла Сити
3.5% (4)
Ничья
7.1% (8)
АЗ Алкмаар
89.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
57.14% (64)
Нет
42.86% (48)
Популярный счёт
1:2 АЗ Алкмаар
39.8% (45)
0:2 АЗ Алкмаар
22.1% (25)
0:1 АЗ Алкмаар
12.4% (14)
1:3 АЗ Алкмаар
8% (9)
1:1 Ничья
4.4% (5)
0:3 АЗ Алкмаар
3.5% (4)
0:4 АЗ Алкмаар
2.7% (3)
2:1 Тузла Сити
2.7% (3)
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